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    Anlık Bildirim

    Modern Windows 11 uygulamalarına büyük performans artışı geliyor

    Microsoft, Windows Uygulama SDK'sı ile oluşturulan uygulamalara %50'ye kadar daha hızlı yükleme süreleri ve uygulama boyutlarında önemli miktarda azalma sağlayan iyileştirmeler getirdiğini duyurdu.
    Modern Windows 11 uygulamalarına büyük performans artışı geliyor Tam Boyutta Gör
    Microsoft, Windows Uygulama SDK'sı ile oluşturulan uygulamalara %50'ye kadar daha hızlı yükleme süreleri ve uygulama boyutlarında önemli miktarda azalma sağlayan iyileştirmeler getirdiğini duyurdu. Bu değişiklikler, Native Ahead-Of-Time (AOT) derlemesi gibi yeni teknolojiler tarafından sağlanıyor. Ancak gerçek performans kazanımları geliştiricilerin uygulamalarını güncellemelerine bağlı olacak.

    Windows Uygulama SDK'sı, geliştiricilere belirli bir çerçeveye zorlamadan modern API'lere erişim sağlayan araçlar sağlayarak Win32 ve UWP arasındaki boşluğu kapatan bir araç seti. Ancak, bu SDK'yı kullanan uygulamalar, uzun başlatma süreleri ve kullanıcı arayüzünün tepki verme hızı nedeniyle eleştiriliyor.

    Microsoft, uzun açılış ekranına ve yavaş tepki sürelerine sahip olduğu bilinen Fotoğraflar ve Telefon Bağlantısı uygulamaları dahil olmak üzere kendi uygulamalarının bazılarında performans sorunları olduğunu kabul etti. Bu sorunlar, özellikle Windows açılışında ilk kez başlatıldığında ortaya çıkıyor. Microsoft, bir geçici çözüm olarak başlatma sürelerini iyileştirmek için uygulamayı arka planda çalıştırmayı öneriyor.

    Native AOT desteği sayesinde performans artacak

    Bu sorunlara yönelik temel çözümlerden biri, daha hızlı başlatma süreleri ve azaltılmış bellek kullanımı sağlayan Native AOT desteğinin sunulması. Native AOT, uygulamaları önceden derleyerek geleneksel derleme yöntemlerine kıyasla performansı artırıyor. Ancak geliştiricilerin uygulamalarını oluştururken veya güncellerken bu özelliği kendilerinin uygulaması gerekiyor.

    Microsoft, ilk testlerde önemli iyileştirmeler gözlemleğini belirtiyor. Uygulamalar artık %50'ye kadar daha hızlı yükleniyor ve uygulama paketleri 8 kat daha küçük boyuta sahip. Bağımsız modda çalışan uygulamalarda 2 kata kadar boyutun küçülebildiği belirtiyor.

    Microsoft ayrıca Edge WebView2 SDK'nın nasıl işlendiği konusunda da değişiklikler yaptı. Daha önce bu SDK, uygulamaların boyutunu artıran Windows Uygulama SDK'sına sabit kodlanmıştı. Artık, ihtiyaç duyulduğunda NuGet aracılığıyla erişiliyor ve genel uygulama paketi boyutlarını azaltmaya yardımcı oluyor, ancak bu değişiklik uygulama performansını doğrudan etkilemiyor.

    Bu iyileştirmeler uygulamaları hemen daha hızlı hale getirmeyecek olsa da, geliştiriciler güncellenmiş SDK'yı benimsedikçe fark edilir iyileştirmeler ortaya çıkacak. 

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    E
    E_Y_B_H_P_T 22 saat önce

    Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?

    Profil resmi
    Kings Never Die 22 saat önce

    Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D

    Profil resmi
    ccguven 1 hafta önce

    Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.

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    karagece25 1 hafta önce

    çöp

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    onderweb 1 hafta önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

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    poopae2W 2 hafta önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

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    limbesh 3 hafta önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 2 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 7 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 8 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 9 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 10 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 10 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 11 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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