Modern Windows 11 uygulamalarına büyük performans artışı geliyor

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Tam Boyutta Gör Microsoft, Windows Uygulama SDK'sı ile oluşturulan uygulamalara %50'ye kadar daha hızlı yükleme süreleri ve uygulama boyutlarında önemli miktarda azalma sağlayan iyileştirmeler getirdiğini duyurdu. Bu değişiklikler, Native Ahead-Of-Time (AOT) derlemesi gibi yeni teknolojiler tarafından sağlanıyor. Ancak gerçek performans kazanımları geliştiricilerin uygulamalarını güncellemelerine bağlı olacak.

Windows Uygulama SDK'sı, geliştiricilere belirli bir çerçeveye zorlamadan modern API'lere erişim sağlayan araçlar sağlayarak Win32 ve UWP arasındaki boşluğu kapatan bir araç seti. Ancak, bu SDK'yı kullanan uygulamalar, uzun başlatma süreleri ve kullanıcı arayüzünün tepki verme hızı nedeniyle eleştiriliyor.

Microsoft, uzun açılış ekranına ve yavaş tepki sürelerine sahip olduğu bilinen Fotoğraflar ve Telefon Bağlantısı uygulamaları dahil olmak üzere kendi uygulamalarının bazılarında performans sorunları olduğunu kabul etti. Bu sorunlar, özellikle Windows açılışında ilk kez başlatıldığında ortaya çıkıyor. Microsoft, bir geçici çözüm olarak başlatma sürelerini iyileştirmek için uygulamayı arka planda çalıştırmayı öneriyor.

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Native AOT desteği sayesinde performans artacak

Bu sorunlara yönelik temel çözümlerden biri, daha hızlı başlatma süreleri ve azaltılmış bellek kullanımı sağlayan Native AOT desteğinin sunulması. Native AOT, uygulamaları önceden derleyerek geleneksel derleme yöntemlerine kıyasla performansı artırıyor. Ancak geliştiricilerin uygulamalarını oluştururken veya güncellerken bu özelliği kendilerinin uygulaması gerekiyor.

Microsoft, ilk testlerde önemli iyileştirmeler gözlemleğini belirtiyor. Uygulamalar artık %50'ye kadar daha hızlı yükleniyor ve uygulama paketleri 8 kat daha küçük boyuta sahip. Bağımsız modda çalışan uygulamalarda 2 kata kadar boyutun küçülebildiği belirtiyor.

Microsoft ayrıca Edge WebView2 SDK'nın nasıl işlendiği konusunda da değişiklikler yaptı. Daha önce bu SDK, uygulamaların boyutunu artıran Windows Uygulama SDK'sına sabit kodlanmıştı. Artık, ihtiyaç duyulduğunda NuGet aracılığıyla erişiliyor ve genel uygulama paketi boyutlarını azaltmaya yardımcı oluyor, ancak bu değişiklik uygulama performansını doğrudan etkilemiyor.

Bu iyileştirmeler uygulamaları hemen daha hızlı hale getirmeyecek olsa da, geliştiriciler güncellenmiş SDK'yı benimsedikçe fark edilir iyileştirmeler ortaya çıkacak.

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