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Creative'den iki yeni kulaklık; Sound Blaster Arena ve Fatal1ty MkII

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Creative'den iki yeni kulaklık; Sound Blaster Arena ve Fatal1ty MkII
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Sound Blaster Arena

Geçtiğimiz hafta içerisinde Zen X-Fi 2 isimli yeni medya oynatıcısını duyuran Creative, oyuncular için iki yeni kulaklık hazırladı. Firmanın Sound Blaster Arena ve Fatal1ty MkII isimli yeni kulaklıklarının her ikisi de Silencer teknolojisiyle (X-Fi Titanium ses kartı gerekli) geliyor ve bu sayede ortam gürültüsü engellenebiliyor. Ayrıca Voice FX teknolojisi ile ön tanımlı 18 farklı sesin kullanımına olanak tanıyan kulaklıklar, 40mm neodimyum sürücüsünü kullanıyorlar. Ses hassasiyetleri 105dB/mW, empedansları ise 32 ohm olarak açıklanan kulaklıkların destek verdiği frekans aralığı ise 20Hz ~ 20kHz.

Modeller arası farklılıklara geldiğimizde ise SoundBlaster Arena modeli USB ara birimini kullanıyor ve 2.5m oksijen bağımsız Bakır kablo ile geliyor. Fatal1ty MkII modeli ise farklı olarak USB ara birimi yerine standart olan 3.5mm konnektörünü kullanıyor. Singapur'da satışa sunulan yeni kulaklıklardan Sound Blaster Arena 110$, Fatal1ty MkII ise 69$'lık etiket fiyatına sahipler.

Creative'den iki yeni kulaklık; Sound Blaster Arena ve Fatal1ty MkII
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Fatal1ty MkII


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oscardante 9 yıl
yazılanlara göre Logitech G35 e ciddi bir rakip diyebilirim. en kısa sürede deneyeceğim
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DH Misafiri 9 yıl
ben kulllanıyorum bu kulaklıktan herkeze tavsiye ederim. sesler cok net cok iyi bir oyuncu kullaklıgı..
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TELESCOPE 9 yıl

DH Misafiri

ben kulllanıyorum bu kulaklıktan herkeze tavsiye ederim. sesler cok net cok iyi bir oyuncu kullaklıgı..



aynen öğle, tavsiye edilebilecek bir kalitesi var
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soner avcı34 10 yıl
Fatality i ben daha geçen gün aldım gerçekten çok süper bir oyuncu kulaklığı. Zaten Avrupadada bir numara seçilmiş. çokta memnunum..
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DARTH_BLACK 10 yıl
acaba nerden aldınızbu ürünü merak ettim ,türkiyede varmı bu ürünü satan bir yer acaba ?
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Kumandan 10 yıl
Fatal1ty MkII adlı ürünü denemek isterdim. Emektar Sennheiser yavaş yavaş yolcudur. Yeniden Sennheiser alabilirim ama farklı birşeyler olsun istiyorum. TR ye gelince bakalım hoşuma giderse alabilirim.

Ekleme : Diğer model usb ses kartı barındırdığı için pahalıdır. Fatality modelinden daha kaliteli ses verebileceğini sanmıyorum ?
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chakra 10 yıl
Türkiye fiyatları min. 150-250 tl demektir ki bence pahalı.
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Kulaklık, oyuncu kulaklığı
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