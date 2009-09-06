Creative'den iki yeni kulaklık; Sound Blaster Arena ve Fatal1ty MkII

Tam Boyutta Gör

Sound Blaster Arena

Geçtiğimiz hafta içerisinde Zen X-Fi 2 isimli yeni medya oynatıcısını duyuran Creative, oyuncular için iki yeni kulaklık hazırladı. Firmanın Sound Blaster Arena ve Fatal1ty MkII isimli yeni kulaklıklarının her ikisi de Silencer teknolojisiyle (X-Fi Titanium ses kartı gerekli) geliyor ve bu sayede ortam gürültüsü engellenebiliyor. Ayrıca Voice FX teknolojisi ile ön tanımlı 18 farklı sesin kullanımına olanak tanıyan kulaklıklar, 40mm neodimyum sürücüsünü kullanıyorlar. Ses hassasiyetleri 105dB/mW, empedansları ise 32 ohm olarak açıklanan kulaklıkların destek verdiği frekans aralığı ise 20Hz ~ 20kHz.

Modeller arası farklılıklara geldiğimizde ise SoundBlaster Arena modeli USB ara birimini kullanıyor ve 2.5m oksijen bağımsız Bakır kablo ile geliyor. Fatal1ty MkII modeli ise farklı olarak USB ara birimi yerine standart olan 3.5mm konnektörünü kullanıyor. Singapur'da satışa sunulan yeni kulaklıklardan Sound Blaster Arena 110$, Fatal1ty MkII ise 69$'lık etiket fiyatına sahipler.

Tam Boyutta Gör

Fatal1ty MkII