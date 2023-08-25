HyperX yeni Cloud III Wireless oyuncu kulaklığını tanıttı: İşte özellikleri ve fiyatı

Teknoloji Editörü
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Kingston’un oyuncu odaklı alt markası
HyperX, Gamescom kapsamında yeni oyuncu kulaklığı olan Cloud III Wireless modelini tanıttı. Firma bu yılın başlarında Computex 2023’te kablolu HyperX Cloud 3’ü zaten tanıtmıştı. Firmanın yeni kulaklığı kablosuz bir yapıya sahip. Dolayısıyla temelde her iki kulaklık da aynı donanıma sahip. HyperX Cloud III Wireless özellikleri ve fiyatı
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Uzunca bir süre önce çıkan HyperX Cloud II, yeni seriyle güncellenirken kulaklığın donanımı da özel bir değişim geçiriyor. HyperX Cloud III Wireless, yeniden ayarlanmış
53 mm açılı sürücüler ve kullanım ömrü boyunca DTS Headphone:X Uzamsal Ses aktivasyonu ile birlikte geliyor. 2,4 GHz bağlantı kablosuz bağlantı sunan kulaklık, 10 mm boyutunda çıkarılabilir mikrofona da sahip.
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PC, PS5, Nintendo Switch ve mobil cihazlarla uyumlu olan HyperX Cloud III Wireless, konfor ve dayanıklılığı ön plana çıkarıyor. Kulaklığın kafa bandında şekil
hafızalı köpük ve yumuşak, yüksek kaliteli suni deri kaplama kullanılıyor. Dış tarafta ise dayanıklı metal çerçeve tercih edilmiş. Ürünün vurucu noktası ise pil ömrü. Yaklaşık 330 gram olan Cloud III Wireless, tam şarjda 120 saate kadar pil ömrü sunuyor.
HyperX, halihazırda Cloud III Wireless oyuncu kulaklığını satışa sunmuş durumda. Ürünün yurt dışı fiyatı
170 dolar açıklanırken henüz Türkiye fiyatı belli değil. Ürünün Türkiye sayfasının açıldığını düşündüğümüzde satışların da çok geçmeden başlayacağını varsayabiliriz.
Kaynakça
https://www.tweaktown.com/news/93004/hyperx-announces-new-cloud-iii-wireless-gaming-headset-at-gamescom/index.html
https://hyperx.com/products/hyperx-cloud-iii-wireless-gaming-headset?variant=43857988616349
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Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.