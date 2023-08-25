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    HyperX yeni Cloud III Wireless oyuncu kulaklığını tanıttı: İşte özellikleri ve fiyatı

    Gamescom kapsamında tanıtılan yeni HyperX Cloud III Wireless, geliştirilmiş konfor ve ses özelliklerinin yanı sıra oyunculara 120 saatlik etkileyici bir pil ömrü sunuyor.
    HyperX Cloud III Wireless fiyatı Tam Boyutta Gör
    Kingston’un oyuncu odaklı alt markası HyperX, Gamescom kapsamında yeni oyuncu kulaklığı olan Cloud III Wireless modelini tanıttı. Firma bu yılın başlarında Computex 2023’te kablolu HyperX Cloud 3’ü zaten tanıtmıştı. Firmanın yeni kulaklığı kablosuz bir yapıya sahip. Dolayısıyla temelde her iki kulaklık da aynı donanıma sahip.

    HyperX Cloud III Wireless özellikleri ve fiyatı

    HyperX Cloud III Wireless özellikleri Tam Boyutta Gör
    Uzunca bir süre önce çıkan HyperX Cloud II, yeni seriyle güncellenirken kulaklığın donanımı da özel bir değişim geçiriyor. HyperX Cloud III Wireless, yeniden ayarlanmış 53 mm açılı sürücüler ve kullanım ömrü boyunca DTS Headphone:X Uzamsal Ses aktivasyonu ile birlikte geliyor. 2,4 GHz bağlantı kablosuz bağlantı sunan kulaklık, 10 mm boyutunda çıkarılabilir mikrofona da sahip.
    HyperX Cloud III Wireless tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör
    PC, PS5, Nintendo Switch ve mobil cihazlarla uyumlu olan HyperX Cloud III Wireless, konfor ve dayanıklılığı ön plana çıkarıyor. Kulaklığın kafa bandında şekil hafızalı köpük ve yumuşak, yüksek kaliteli suni deri kaplama kullanılıyor. Dış tarafta ise dayanıklı metal çerçeve tercih edilmiş. Ürünün vurucu noktası ise pil ömrü. Yaklaşık 330 gram olan Cloud III Wireless, tam şarjda 120 saate kadar pil ömrü sunuyor.

    HyperX, halihazırda Cloud III Wireless oyuncu kulaklığını satışa sunmuş durumda. Ürünün yurt dışı fiyatı 170 dolar açıklanırken henüz Türkiye fiyatı belli değil. Ürünün Türkiye sayfasının açıldığını düşündüğümüzde satışların da çok geçmeden başlayacağını varsayabiliriz.

    Kaynakça https://www.tweaktown.com/news/93004/hyperx-announces-new-cloud-iii-wireless-gaming-headset-at-gamescom/index.html https://hyperx.com/products/hyperx-cloud-iii-wireless-gaming-headset?variant=43857988616349
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    alex59 1 hafta önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 hafta önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 hafta önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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