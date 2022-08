Bağlantınız gizli değil hatası nasıl çözülür?

Bağlantınız gizli değil (Your connection is not private) hatası almanızın birçok nedeni olabilir. Ancak genellikle SSL sertifikasından kaynaklanır ve bu hatayı web sitesinin sahibi düzeltebilir. Bu rehber yazıdaki çözüm önerileriyle, bağlantınız özel değil sorununu kullanıcı olarak siz de çözebilirsiniz.

Bağlantınız gizli değil sorunu çözümü

İşte Google Chrome, Firefox, Opera, Safari, tüm tarayıcılarda görülebilen bağlantınız gizli değil hatası için çözüm önerileri:

1. WiFi ağınızı kontrol edin

Bir kafede, havaalanında veya metroda ücretsiz WiFi kullanışlı olabilir ancak herkesin bağlanabildiği WiFi ağı (ortak ağ), bağlantınız gizli değil hatasını almanızın nedenlerinden biri. Herkese açık WiFi, genellikle http üzerinde çalışır ve tarayıcınızda bağlantınızın şifrelenmediğine dair bir uyarı olarak karşınıza çıkar. Herkese açık WiFi ağları, genelde https sitelerine erişmeden önce oturum açmanız ve şartları, sözleşmeyi kabul etmeniz gereken bir portal sayfası açar.

2. Bilgisayarınızın tarih ve saatini kontrol edin

Bilgisayarınızın saatinin tarayıcınızla eşleşmesi gerekir, aksi takdirde web sitesinin ssl sertifikasını görüntüleyemeyebilir. Yeni satın alınan bir bilgisayarsa tarih ve saat güncel olmayabilir. Tarih ve saati otomatik olarak güncellenecek şekilde ayarladığınızdan emin olun ve ardından sayfayı yeniden yükleyin.

3. Gizli moda geçin

Gizli mod, internet tarayıcınızın gezinme alışkanlarınızla ilgili bilgileri kaydetmeyeceği anlamına gelir. Gizli moda geçerek önbelleğin gizlilik hatasına neden olup olmadığını kontrol edebilirsiniz. Gizli modda arama yaparken “Bağlantınız gizli değil” hatası almıyorsanız önbelleğinizi temizlemeyi deneyin. Bazı tarayıcı eklentileri de hataya yol açabildiğinden, web sitesini başka bir tarayıcıda açmayı deneyin.

4. Tarama verilerini temizleyin

Çerezler ve önbellek, interneti daha verimli kullanmanız için tarama etkinliklerinize ilişkin bilgileri depolar. Örneğin; aramalarınızı ve sık ziyaret ettiğiniz web sitelerini kaydederler ve sonra bu web sitelerine veya arama sonuçlarına daha hızlı ulaşmanızı sağlarlar. Ancak bu kaydedile veriler, düzenli aralıklarla yenilenmediği taktirde sorunlara neden olabilir. Bağlantı gizli hatası oluştuğunda, internet tarayıcı ayarlarına gidin ve Geçmiş - Çerezler ve Önbelleği Temizle sayfasından geçmişi temizleyin. Tarama verilerinin silinmesi, cihazınızda artık özel bilgilerin saklanmayacağı ancak daha güvenli gezinme deneyimi yaşayacağınız anlamına gelir.

5. Antivirüs programını kontrol edin

VPN’ler ve antivirüs yazılımları, bazen aşırı koruyucu olabiliyor ve hatta bazı SSL sertifikalarını engelleyebiliyor veya ağınızı geçersiz kılabiliyor. “Bağlantınız gizli değil” sorunu olup olmadığını görmek için virüsten korunma yazılımını geçici olarak devre dışı bırakın ve sayfayı yeniden yükleyin.

6. İşletim sisteminizi güncelleyin

Google, kullanıcıların bu hatayı aldıklarında işletim sistemini güncellemelerini öneriyor. Güncellenmemiş bir cihaz, güncellenmiş web siteleri ve SSL sertifikalarını algılayamayabilir. Windows bilgisayarda, Güncelleştirme ve Güvenlik menüsü altında “Güncelleştirmeleri denetle”ye tıklayarak, Mac bilgisayarda Sistem Tercihleri menüsünde “Yazılım Güncelle”ye tıklayarak işletim sistemi için yeni güncellemenin yayınlanıp yayınlanmadığını kontrol edebilirsiniz.

Bağlantınız gizli değil ne demek?

Bağlantınız gizli değil ne anlama geliyor? İnternet tarayıcınız, ziyaret ettiğiniz web sitesinin güvenli olup olmadığını doğrulayamadığında “Bağlantınız gizli değil hatası” alırsınız. Tarayıcınız, bu uyarı mesajını siteyi açmanızı engellemek için çıkarır.

Güvenilir olmayan bir siteyi ziyaret etmek kişisel bilgilerinizi riske atabilir. Bir siteyi ziyaret ettiğinizde gizliliğinizin korunması için tarayıcı, sitenin güvenlik sertifikasını doğrular. Sertifika standartlara uygun değilse bu, kişisel verilerinizin şifrelenmeyeceği, dolayısıyla da çevrimiçi tehditlere açık olacağınız anlamına gelir.

Bağlantınız gizli değil hatası neden olur?

Bağlantınız gizli değil yazısı neden çıkar? Bir web sitesine girmeden önce tarayıcınız, web sitesinin dijital sertifikalarını kontrol eder ve iletişim bilgileri, şifreler ve ödeme yöntemleri gibi özel bilgilerinizi genellikle şifreleme yoluyla korur. Çoğu zaman “bağlantınız gizli değil” sorunu, sitenin HTTPS üzerinde çalışan siteler için gerekli olan SSL (Secure Sockets Layer) sertifikasından kaynaklanır. Tarayıcınız, SSL sertifikasını doğrulayamazsa, bağlantınız gizli değil hata mesajını vererek siteyi ziyaret etmenizi engeller.

SSL sertifikasının doğrulanamamasının nedenleri değişir. Sertifika, tamamen eksik, süresi dolmuş veya yanlış ayarlanmış olabilir. Bu, sitenin verilerinizi gerektiği gibi koruyamadığı anlamına gelir. Sebep ne olursa olsun web sitesinin sahibi bunu düzeltmelidir. Ancak bazen tarayıcınız veya cihaz ayarlarınız sorunlu olabilir, girmeye çalıştığınız web sitesiyle iletişim kuramıyor olabilir.

Bağlantınız gizli değil hatası çözümü