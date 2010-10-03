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Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

CSL, Android 2.2'li tablet bilgisayarı DroidPad Spice MI700'ü satışa sundu

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
7,4b
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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CSL, Android 2.2'li tablet bilgisayarı DroidPad Spice MI700'ü satışa sundu
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Malezya merkezli teknoloji firması CSL, DroidPad Spice MI700 modeliyle tablet bilgisayar pazarına adım attı. 7-inç boyutunda çoklu dokunmatik ekrana sahip olan tablet bilgisayar, ViewSonic tarafından satışa sunulan ViewPad 7 modelinin yeniden isimlendirilmiş bir versiyonu olarak tanımlanıyor. Android 2.2 işletim sistemini kullanan 179.4 x 110 x 11.5 mm boyutlarındaki DroidPad, Qualcomm'un 600MHz'de çalışan MSM7227 işlemcisinden güç alıyor. 512MB bellek kapasitesine sahip olan ve tablet bilgisayarda, WiFi, Bluetooth, 3G, GPS ve 3 Megapiksel gibi donanım özellikleri bünyesinde barındırıyor. Depolama için microSD kart slotuna sahip olan ve üzerinde G-Sensör de bulunan tablet bilgisayar, bilgisayarla bağlantı ve dosya aktarımı için USB portunu kullanıyor.

3240 mAh kapasiteli Li-Pol pil ile 6 saate kadar kullanım süresi sunan tablet bilgisayar, üretici firma CSL'in anavatanı Malezya'da 518$ civarında bir fiyatlandırma ile sunuluyor.

CSL, Android 2.2'li tablet bilgisayarı DroidPad Spice MI700'ü satışa sundu
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Rainbow6 9 yıl
bencede kotu ustelik fiyatida 518 dolarsa daha da kotu bu fiyata piyasada bundan ustun ve bilindik markalar var
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OverClocK1ng 9 yıl
7" ile 6 saat çok az. Üstelik de ben önce saat hızını 600MHz olarak okuyunca demek ki pil süresi uzun ki diye düşünmüştüm. Bence kötü.
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