CSL, Android 2.2'li tablet bilgisayarı DroidPad Spice MI700'ü satışa sundu

Malezya merkezli teknoloji firması CSL, DroidPad Spice MI700 modeliyle tablet bilgisayar pazarına adım attı. 7-inç boyutunda çoklu dokunmatik ekrana sahip olan tablet bilgisayar, ViewSonic tarafından satışa sunulan ViewPad 7 modelinin yeniden isimlendirilmiş bir versiyonu olarak tanımlanıyor. Android 2.2 işletim sistemini kullanan 179.4 x 110 x 11.5 mm boyutlarındaki DroidPad, Qualcomm'un 600MHz'de çalışan MSM7227 işlemcisinden güç alıyor. 512MB bellek kapasitesine sahip olan ve tablet bilgisayarda, WiFi, Bluetooth, 3G, GPS ve 3 Megapiksel gibi donanım özellikleri bünyesinde barındırıyor. Depolama için microSD kart slotuna sahip olan ve üzerinde G-Sensör de bulunan tablet bilgisayar, bilgisayarla bağlantı ve dosya aktarımı için USB portunu kullanıyor.

3240 mAh kapasiteli Li-Pol pil ile 6 saate kadar kullanım süresi sunan tablet bilgisayar, üretici firma CSL'in anavatanı Malezya'da 518$ civarında bir fiyatlandırma ile sunuluyor.