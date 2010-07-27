daha.net'ten, arama motorlarında daha hızlı yer almak isteyen firmalara 5 önemli ipucu!

"Türkiye'de internet artık daha.net" sloganıyla Türk internet pazarına giren daha.net, web sitesinin arama motorları sonuçlarında yer almasını isteyen firmalara hız kazandıracak 5 önemli ipucuyla rehberlik ediyor. Buna göre daha.net, firmaların web sitelerinin arama motorlarında indekslenmesinin önemine değinerek site trafiğini artırmanın ücretsiz yolunu çiziyor.

Uçtan uca sunduğu internet çözümleri ve birbirinden avantajlı kampanyalarıyla Türk internet pazarında yeni bir sayfa açan, gerçekleştirdiği satın almalarla hızlı bir büyüme sağlayan daha.net (http://www.daha.net), internetin uçsuz bucaksız dünyasında kendisini daha görünür ve kolay ulaşılabilir görmek isteyen firmalara yardımcı oluyor. daha.net, günümüzde kullanıcıların herhangi bir konuda ihtiyaç duydukları her türlü bilgiye hızlıca ulaşmak için sıkça başvurdukları bir araç olan arama motorlarından daha etkin şekilde faydalanmak isteyen firmalarla 5 önemli ipucu paylaşıyor.

Bir web sitesinin arama sonuçlarında yer alması için söz konusu arama motoru tarafından kataloglanması gerektiğine dikkat çeken daha.net, bunun site trafiğini ücretsiz bir şekilde artırmanın tek yolu olduğunun altını çiziyor. Bu nedenle firmalara her şeyden önce web sitesinin ve sayfalarının indekslenip indekslenmediğini kontrol etmelerini öneren daha.net, arama motorlarının indeksleme sistemlerine dair bilgiler de veriyor.

Arama motoru, sunucularında bulunan ufak bir tarayıcı ile firmaların web sitesini ziyaret ediyor ve mevcut içeriğe göre söz konusu firmayı belirli kelimelerle eşleştiriyor. Bu sayede internet üzerinde bir arama yapıldığında firma ilgi derecesine göre arama sonuçları arasında yer alıyor. Ancak daha.net, bir web sitesinin içeriğinin güncellenmesi ile arama motorunun siteyi ziyaret ederek indekslemesinin aynı anda olmadığına da dikkat çekiyor. Dolayısıyla bir firmanın, web sitesini, indekslenme süresini değiştiren başlıklara göre hazırlaması halinde söz konusu site arama motoru tarafından çok daha hızlı bir şekilde kataloglanıyor.

daha.net'in belirlediği 5 ipucu şöyle:

Web sitesinin yapısı

Firmalara, web sitesinin alt sayfalarının arama motoru tarafından okunabilir olduğundan emin olmalarını öneren daha.net, bir site haritası yapmanın bu noktada büyük fayda sağlayacağını ve bu site haritasına ana sayfa üzerinden bağlantı verildiği takdirde arama motorunun haritaya daha kolay ulaşabileceğini belirtiyor. Bunun yanı sıra web sitesinde 3-4 aşamada ulaşılabilen sayfalardan önemli olanlara ana sayfadan bağlantı vermek de bu sayfaların kataloglanma süresini kısaltıyor.

Bağlantı oluşturulması

Arama motorlarının sonuç sayfasındaki sıralamalar için dışarıdan gelen bağlantı sayısına çok önem verdiğine dikkat çeken daha.net, firmalara, özellikle web sitesine yeni eklenen sayfalara özel bağlantılar oluşturmasını öneriyor.

Oturum ID'lerinin kaldırılması

Bazı arama motorlarının robotları standart tarayıcılar için kullanılabilecek oturum kimlikleri gibi teknolojileri desteklemediği için bunları ayrı sayfalar olarak görebileceğini vurgulayan daha.net, bu nedenle web sitelerinin olabildiğince basit tutulması gerektiğini belirtiyor. Web sitesinde çok karmaşık bir sistem çalıştıracak olan firmalara bu karmaşıklığı robots.txt dosyası ile gizlemelerini öneren daha.net, bu sayede hangi arama motorlarına izin verileceği ve site haritasının nerede olduğu gibi önemli bilgilerin de bu robotlara bildirilebileceğinin altını çiziyor.

Metinler resimlerin içine gömülmesin

Bazı arama motorlarındaki robotları resimlerin içindeki yazıları okuyamadıklarından hareketle daha.net, firmalara, başta bağlantılar olmak üzere mümkün olan tüm noktalarda metin kullanmasını tavsiye ediyor.

Dinamik URL'lerden uzak durmak gerek

daha.net, her ne kadar arama motorlarından bazıları dinamik sayfa adreslerini anlayabilse de, statik sayfaların her zaman için daha çok sevildiğine dikkat çekerek bir firmaya ait web sitesindeki sayfalar dinamik bir biçimde oluşturulsa dahi statik bağlantılar belirlenmesi gerektiğini vurguluyor.

daha.net Genel Müdürü Timur Çataklı, konu hakkındaki görüşlerini şöyle dile getiriyor: "İnternet hayatımızın bir parçası ve özellikle firmaların hedef kitlelerine ulaşmadaki en önemli kanalı. Arama motorları ise başta KOBİ'ler olmak üzere tüm firmaların internette "bulunabilir" olmasını sağlamanın en güçlü silahı. İnternette bulunmanın her zamankinden daha da önemli olduğu günümüzde daha.net olarak firmalara bu konuda yol göstermeyi görevimiz kabul ediyoruz. Uçtan uca sunduğumuz internet çözümlerinin yanı sıra önemli ipuçları da paylaşarak firmaların hedef kitlelerine ulaşmalarını kolaylaştırmayı amaçlıyoruz."

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