DFI Atom 2 işlemcili Mini-ITX anakart hazırladı

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Hız aşırtma tutkunları, yüksek performans meraklıları ve oyuncular için hazırladığı LanParty serisi anakartlarını sonlandıracağı ve endüstriyel çözümlere ağırlık vereceği söylenen DFI, bu iddiaları yayımladığı resmi açıklamayla yalanlamış ve çalışmaları devam eden yeni modellerle LanParty serisinin devam edeceğini belirtmişti. AMD platformu için 890FX çipsetli yeni nesil LanParty modeli üzerinde çalışan DFI, gömülü uygulamalar için geliştirdiği, Intel Atom işlemcili Mini-ITX anakartını gösterdi. LR100-N16M olarak isimlendirilen yeni anakart, Intel'in 1.66GHz'de çalışan, yeni nesil Atom N450 işlemcisini kullanıyor.

Üzerinde iki adet So-DIMM slotu bulunan ve 2GB'a kadar DDR2-667MHz bellek desteği sunan anakart, ICH8M olarak bilinen 82801HM I/O kontrolcüsüyle geliyor. Grafik uygulamaları için işlemciye entegre GMA 3150 IGP'yi kullanan anakart üzerinde ayrıca üç adet SATA-II konnektörüne yer veriliyor. ACPI 3.0 güç yönetim teknolojisini destekleyen ve genişleme için bir adet PCI slotuna sahip olan pasif soğutmalı anakart, çift Gigabit Ethernet kontrolcüsü, dört adet seri COM portu ve bir adet CompactFlash soketi ile 5.1 kanal ses ve görüntü aktarımı için D-Sub çıkışı gibi detayları da bünyesinde barındırıyor.

Otomasyon sistemleri, Kiosklar ve POS makinelerinde kullanılması beklenen DFI LR100-N16M'nin ne zaman ve hangi fiyat seviyesinden satışa sunulacağı ise henüz açıklanmadı.