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DFI, X58 yonga setli yeni anakartının satışına başladı

10 yıl
9,1b
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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DFI, X58 yonga setli yeni anakartının satışına başladı
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Intel'in Core i7 işlemcilerini duyurmasına paralel olarak anakart üreticileri arasında da X58 rekabet başlamıştı. Nehalem kod adlı yeni nesil mikroişlemci mimarisini esas alan Soket 1366 formundaki Core i7 işlemcilerine yataklık edecek X58 yonga setli anakartlar için tasarım özellikleri ve ekstra detaylarıyla farklılaşan çok sayıda alternatif hazırlanırken, yeni modeli merakla beklenen DFI da sonunda pazara girdi.

Adı yüksek performans ve hız aşırtma ile özdeşleşen üreticilerden DFI'ın LanParty serisi dahilinde hazırladığı LanParty UT X58-T3eH8 kod adlı yeni modeli yurt dışında kullanıma sunuldu. X578+ICH10R yonga setini kullanan anakart Intel'in Soket 1366 formundaki Core i7 920, 940 ve Extreme Edition 965 modelleriyle kullanılabiliyor ve 6 adet DIMM slotu üzerinden 24GB'a kadar DDR3 bellek desteği sunuluyor.

DFI'ın yeni modeli tasarım özellikleri açısından firmanın bir süredir satışta olan yüksek performanslı modellerini hatırlatıyor. Zira UV duyarlık renkli komponentleri, PCB dizilimi, dijital PWM modülleri ve katı kapasitör kullanımı gibi detaylar ile X58-T3eH8, LanParty UT serisinin güncel modellerine oldukça benziyor. PCIe 2.0 spesifikasyonuyla uyumlu olan anakart kullanılan pasif soğutma sistemiyle de dikkat çekmeyi başarıyor.

Anakart üzerindeki standart soğutmaya ek olarak daha yüksek soğutma performansı için tak-çıkar bloğa da sahip olan LanParty UT X58-T3eH8 üzerinde üç adet PCIe x16 slotu bulunuyor. AMD-ATi'nin Crossfire X ve Nvidia'nın SLI teknolojileriyle uyumlu olan anakartın kutu içeriğin gerekli olan bağlantı köprüleri eklenmiş durumda. Tabii PCIe x16 slotlarına ek olarak anakart, 2x PCI ve 1x PCIe x4 slotlarına da sahip.

Çift Gigabit ethernet ve 8 kanal yüksek tanımlı ses desteğine sahip olan DFI'ın yeni modeli farklı RAID konfigürasyonlarını destekleyen 8x SATA-II konnektörü ve PATA portuyla geliyor. Profesyonellere yönelik olarak kart üstü güç ve reset butonlarına sahip olan anakartta Debug ekranı da bulunuyor. BIOS özellikleriyle de hız aşırtma konusunda iddialı olması beklenen anakartın yurt dışı satış fiyatı yaklaşık 280 Avro seviyesinde.

DFI, X58 yonga setli yeni anakartının satışına başladı
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Harlequinn 10 yıl
ohaa tam keriz ettiler milleti..6 ay sonra modası geçecek karta o para verilmez..akıllı olun abit gibi batmayın
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mrserafettin 10 yıl
upload.gen.tr/...

Bu dosyayı bir inceleyebilirsiniz isterseniz.Test görüntüleri var.
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Like a Sir 10 yıl
obaaa gelsin yawrular :D
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max975 10 yıl
ülkemizde en az 350$ olur
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