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DirectX 11 destekli ilk ekran kartlarını ATi duyurabilir

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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DirectX 11 destekli ilk ekran kartlarını ATi duyurabilir
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Geçtiğimiz hafta Taipei, Tayvan'da düzenlenen Computex 2009 fuarında DirectX 11 destekli erken mühendislik örneği ekran kartı görünen ve DirectX 11 destekli 40nm GPU'ların "wafer" üretimini gösteren AMD-ATi'nin DirectX 11 konusunda adım atacak ilk üretici olacağı son günlerde üzerinde en çok yorum yapılan konulardan birisi durumunda. Zira sessiz kalan Nvidia'nın aksine DirectX 11 tanıtımı yapan ve Tessellation kullanımını gösteren AMD-ATi'nin, DirectX 11 kartlarını pazara sunan ilk üretici olabileceği söyleniyor.

55nm ve 40nm üretim teknolojisinin yanı sıra TeraFLOP seviyesinde işlem gücü sunabilen ilk GPU, DirectX 10.1 desteği ve GDDR5 kullanımı gibi konularda erken davranan ve rakibinden çok daha önce yeni teknolojileri, GPU mimarisiyle tanıştırmayı başaran AMD-ATi'nin yeni grafik işlem birimlerini üçüncü çeyrek sonu veya dördüncü çeyrekte muhtemelen Widows 7 lansmanıyla eş zamanlı olarak anons etmesi beklenirken Nvidia'nın ise DirectX 11 destekli GT3xx jenerasyonunu yılın sonuna doğru duyurabileceği belirtiliyor.

Her ne kadar Nvidia GT300 GPU'sunun ATi RV870'ten daha güçlü olacağı iddia edilse de RV870 hem fiyat/performans noktasındaki iddiası hem de daha önce pazara gireceği yönündek gelişmelerle GT300 öncesinde ciddi satış rakamlarına ulaşması beklenirken, performans liderliği içinse AMD-ATi'nin çift grafik işlemcili (2x RV870) yeni bir X2 modeliyle Nvidia'nın GT300 tabanlı GeForce GTX 3xx serisi model veya modellerine yanıt vereceği konuşuluyor.


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sertacaygun 10 yıl
nVidia bu gelecek yeni seri hakkında epey kibirli. ATi'nin de başarılı olmasını diliyoruz...
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heyula07 10 yıl
Kriz fena vurdu bunları adamlar 1 yılda anca çıkaracaklar yeni seriyi.
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dante38 10 yıl
İşallah hemn gönderin hemen.Bu ekran kartının fiyatı ne kadar olur sizce tahmini olarak bişi söyler misiniz?
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Master_Evil 10 yıl
of ya bi çıkamadı şu yeni seriler
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01Mrt 10 yıl
DirectX haberlerine artık uyuz olmaya başladım yaa... Bi işe yaramadığı gibi boşu boşuna haberlerde yer kaplıyor... :)
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Python 10 yıl
ati için güzel bir strateji olabilir haber için teşekkürler
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