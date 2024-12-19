Proxy nedir, ne işe yarar? En iyi Proxy siteleri

Ağa bağlı her bilgisayarın cihazı benzersiz bir şekilde tanımlayan bir IP adresi vardır. Benzer şekilde proxy sunucusu ağda kendi IP adresi olan bir bilgisayardır. Bazen, kısıtlanmış web sitelerine veya sunuculara erişmek isteriz ve kimliğimizi (IP adresimizi) göstermek istemeyiz. Böyle bir senaryoda proxy sunucusu ortaya çıkar. Proxy, kullanıma durumuna, ihtiyaçlara veya şirketin politikalarına bağlı olarak değişen işlevsellik, güvenlik ve gizlilik düzeyleri sağlar. Bu rehber yazıda proxy sunucusunun ne olduğu, ne işe yaradığı ve nasıl kullanıldığından bahsedeceğiz.

Proxy nedir ❓ Tam Boyutta Gör Proxy, vekil sunucu olarak çevrilebilir. Proxy, internete erişim sırasında kullanılan bir ara sunucudur. Proxy sunucusu, kullanıcılarla internet arasında ağ geçidi sağlayan bir sistem ya da yönlendiricidir. Proxy sunucusu, istemciden gelen istekleri kabul edip bu istekleri hedef sunucuya ileten internetteki bir bilgisayardır. Son kullanıcı ile internet arasında bir ağ geçidi görevi görür. Kendi IP adresine sahiptir. İstemci sistemini ve web sunucusunu küresel ağdan ayırır. Başka bir deyişle, proxy sunucusu, farklı bir IP adresine sahip herhangi bir web sitesine erişmemizi sağlar. Kullanıcılar ile hedeflenen web siteleri veya sunucular arasında aracı bir rol oynar. Kullanıcı istekleriyle ilgili bilgileri toplar ve sağlar. Proxy sunucusuyla ilgili en önemli nokta, trafiği şifrelememesidir.

Proxy ne işe yarar, ne için kullanılır 💡 Tam Boyutta Gör Proxy sunucusunun iki ana amacı vardır: Birincisi; arkasındaki sistemi anonim tutmak. İkincisi; önbelleğe alma yoluyla bir kaynağa erişimi hızlandırmaktır. Proxy sunucuları, web içeriğini filtrelemek, ebeveyn kontrolleri gibi kısıtlamaları aşmak, internette gezinirken anonimlik sağlamak gibi çeşitli nedenlerle kullanılır. Bir web sitesine girmek için bir istek gönderdiğinizde, bu istek önce proxy sunucusuna gider. Proxy sunucusu isteğinizi hedef sunucuya gönderir, ardından verileri size geri getirir. Bu işlem kimliğinizi gizlemenize veya gezinme oturumunuzu daha güvenli hale getirmenize yardımcı olur. Proxy sunucuları, web sunucusunun tam olarak nerede olduğunuzu bilmemesi için IP adresinizi değiştirebilir. Bu, reklamverenlerin ve bilgisayar korsanlarının çevrimiçi hareketlerinizi izlemesini zorlaştırır. Bazı proxy'ler web isteklerini şifreleyerek ek güvenlik sağlar. Bu, özellikle bilgilerinizin diğer kullanıcılara açık olduğu genel Wi-Fi ağı kullandığınızda değerli bir özelliktir. Bir ülkede belirli içerikler veya web siteleri kısıtlanmış olabilir. Proxy sunucuları, trafiğinizin başka bir yerden geliyormuş gibi görünmesini sağlayarak normalde erişemeyeceğiniz içeriklere erişmenizi sağlar. Proxy sunucuları popüler web sitelerini önbelleğe alabilir. Proxy sunucusu sitenin en son kopyasına sahip olup olmadığını kontrol eder, ardından kaydedilen kopyayı size gönderir. Bu, internette daha az trafik, sizin için de daha hızlı bir gezinme deneyimi anlamına gelir. Belirli web sitelerine erişimi engellemek isteyen işletmeler veya ebeveynler için, proxy sunucusu belirli siteleri veya içerikleri engelleyecek şekilde yapılandırılabilir. Ayrıca kullanıcının internette ne yaptığını takip etmek için de kullanılabilir.

Proxy sunucusu nasıl çalışır ☁ Tam Boyutta Gör Proxy sunucuları, bilgisayarınız (istemci olarak da bilinir) ile internet arasında aracı görevi görür. Bir web isteği gönderdiğinizde, isteğiniz önce proxy sunucusuna gider. Proxy sunucusu daha sonra sizin adınıza web isteğinizi yapar, web sunucusundan yanıtı toplar ve tarayıcınızda sayfayı görebilmeniz için web sayfası verilerini size iletir. Proxy sunucusu web isteklerinizi ilettiğinde, gönderdiğiniz ve aldığınız verilerde değişiklikler yapabilir. Bu, bir web sayfasını engellemekten cihazınızın IP adresini (bilgisayar ağına bağlı herhangi bir cihaza atanan sayısal etiket) değiştirmeye kadar her şey olabilir. Proxy sunucuları yüksek düzeyde gizlilik sağlayabilir. İnternet ağ geçidi (verilerin bilgisayarınızdan internete ulaşmak için geçmesi gereken yol), istekleri bilgisayarınızdan değil proxy sunucusundan görür. Başka bir deyişle, yalnızca proxy sunucusunun internete bağlandığını bilir ve kimliğinizi ve eylemlerinizi gizler. Proxy, isteklerinize yanıt verdiğinde, ziyaret edilen sayfaların bir kopyasını önbelleğe kaydedebilir. Siz veya başka bir kullanıcı aynı sayfaya tekrar gitmek istediğinde, proxy sunucusu önbelleğe alınan verileri iletir; bu da sitenin yükleme süresini hızlandırır. Genel olarak, proxy sunucuları bilgisayarınız ile internet arasında güvenli ve gizli bir bağlantı kurar. Kullanılan proxy türüne bağlı olarak güvenlik, gizlilik, performans ve çeşitli işlevlerde değerli roller oynar.

IP adresi değiştirme nasıl yapılır? 2 yıl önce eklendi

Proxy ayarları nasıl yapılır ⚙️ Windows PC’de, Mac bilgisayarda ya da telefonda proxy sunucusu kurmak, gizliliği ve güvenliği artırmak, trafiği şifrelemek, internette anonim gezinmek ve sansür kısıtlamalarını aşmak için popüler bir çözümdür. Proxy ayarları, genellikle cihazın veya tarayıcının ayarlar bölümünden yapılır. Proxy sunucusu nasıl kurulur tüm cihazlar için görelim. Windows 10/11 PC’de proxy ayarları 🖥️ Tam Boyutta Gör Ayarlar uygulamasını açın. Ağ ve İnternet’e gidin. Proxy’e (Ara Sunucu) tıklayın. El ile ara sunucu kurulumu altında Kurulum’u seçin. Ara sunucuyu düzenle ekranında “Ara sunucu kullan”ı açın. Proxy adını veya IP adresini ve bağlantı noktasını girin. Belirli sitelerde proxy kullanmayacaksanız, özel durum listesine site adresinin sonunu girin. Kaydedip çıkın. Mac bilgisayarda proxy ayarları 💻 Tam Boyutta Gör Sistem Ayarları’nı açın. Ağ’a tıklayın. Bir ağ servisi (WiFi, Ethernet) seçin. Ayrıntılar’a tıklayın. Proxy’e tıklayın. Protokol türünü seçin. Proxy sunucusunun IP adresini ve port numarasını girin. Tamam’a tıklayın. Android telefonda proxy ayarları 📲 Tam Boyutta Gör Bağlantılar’a dokunun. Proxy kurmak istediğiniz Wi-Fi ağına dokunun. Gelişmiş’e dokunun. Proxy’e dokunun. “Elle” kurulumu seçin. Gerekli proxy sunucusu bilgilerini girin. Kaydet’e dokunun. iPhone’da proxy ayarları 📲 Tam Boyutta Gör Ayarlar uygulamasını açın. WiFi ağının yanındaki i simgesine dokunun. HTTP Proxy altındaki Proxy’yi Ayarla’ya dokunun. Elle seçeneğini seçin. Proxy sunucu ve portunu girin. Kimlik doğrulamayı açın. Kullanıcı adı ve şifrenizi girin. Kaydederek çıkın. WhatsApp proxy ayarı nedir sıkça merak edilir. WhatsApp’a bağlanmak için 80, 443 veya 5222 bağlantı noktaları bulunan bir sunucu ve sunucunun IP adresine işaret eden bir alan adı (ya da alt alan) kullanarak proxy kurabilirsiniz. Proxy aracılığıyla bağlanmanız, WhatsApp'ın sağladığı yüksek gizlilik ve güvenlik seviyesini azaltmaz. Kişisel mesajlarınız uçtan uca şifreleme ile korunmaya devam eder. Bu sayede mesajlarınız iletişim kurduğunuz kişi ile sizin aranızda kalır ve proxy sunucuları, WhatsApp ve Meta dahil başka hiç kimseye görünmez.

Proxy sunucusu nasıl kapatılır 🔘 Tam Boyutta Gör Windows'taki proxy ayarları birkaç farklı şekilde devre dışı bırakılabilir. Bilgisayarda proxy sunucusu sistem ayarları üzerinden devre dışı bırakılabilir. Proxy hizmetini telefondan da kapatmak mümkündür. İşte proxy’i devre dışı bırakmak için izlemeniz gereken adımlar: Windows’ta proxy’i devre dışı bırakma ⬇️ Ayarlar’a girin. Ağ ve İnternet'i seçin. Sağ menüden Proxy'yi seçin. Otomatik proxy kurulumu altında, Ayarları otomatik olarak algıla'yı kapatın. Elle proxy kurulumuna gelin ve Kurulum’a tıklayın. Proxy sunucusu kullan’ı kapalı konuma getirin. Proxy ayarlarınızı devre dışı bıraktıktan sonra, bilgisayarınız artık proxy sunucusunu kullanmayacaktır. Telefondan proxy’i kapatma ⬇️ Ayarlar uygulamasını açın. WiFi ağınıza dokunun. Android’de gelişmiş seçeneklere dokunun. Proxy veya Proxy’yi ayarla seçeneğine dokunun. Kapalı konuma getirin veya kapalı olarak seçin.

En iyi Proxy siteleri 🌐 Tam Boyutta Gör Proxy'ler, internet trafiğinizi seçtiğiniz bölgedeki bilgisayar veya sunucu üzerinden yönlendirerek IP maskeleme ve bölge bazlı yasaklı içeriklere erişim sağlarken, IP adresinizi gizler. En iyi ücretsiz proxy siteleri de aynı temel işlevselliği sağlamalıdır. Proxy sunucularının VPN'lere benzemesine rağmen, kullanım durumlarının çok farklı olduğunu ve proxy'lerin en iyi VPN'lerle aynı gizlilik ve güvenlik işlevlerini sağlamadığını belirtmek önemlidir. Ktunnel, Vtunnel gibi en iyi ücretsiz proxy'ler, dijital ayak izini korumak isteyenler için kullanışlıdır. 1️⃣ Croxyproxy+ Tam Boyutta Gör CroxyProxy, gizliliğinizi koruyan güvenilir ve ücretsiz web proxy hizmetidir. Çok sayıda video sitesini destekler ve video akışı desteğiyle anonim gezinmeyi mümkün kılar. Bu online proxy, VPN'lere iyi bir alternatiftir. Ücretsizdir ve proxy tarayıcısı olarak çalıştığı için hiçbir şey indirmeniz veya yapılandırmanız gerekmez. Anonim olarak gezinmenizi sağlar

Çoğu modern web sitesine ve web uygulamasına erişmenizi sağlar

YouTube proxy'si ve diğer video siteleri için proxy olarak çalışır

Web proxy trafiğiniz tamamen korunur

Proxy aracılığıyla tek web sayfası açılabilir; tüm trafiğinizi geçirmenize gerek yoktur.

Ayar gerekmez; proxy tarayıcısı olarak çalışır.

Android ve ChromeOS dahil herhangi bir işletim sisteminde kullanılabilir. 2️⃣ 4everproxy Tam Boyutta Gör 4everproxy, anonimlik ve coğrafi kısıtlamaları aşmak için çözüm arayan kullanıcılara odaklanan web proxy hizmetleri sunan ücretsiz bir proxy sunucu sağlayıcısıdır. Kullanıcıların anonim olarak internette gezinmelerine olanak tanıyan web proxy hizmeti sunarak pazarda benzersiz bir konuma sahiptir. Yalnızca temel webde gezinme anonimliğine odaklanır ve konum hedefleme, API erişimi veya gelişmiş protokoller gibi ek özellikler sunmaz. Kullanıcılar farklı kıtalardaki dokuz sunucu arasından seçim yapabilir. 4everproxy, açık ara en iyi ücretsiz proxy sunucularından biridir. Windows ve Android cihazlar için güvenli proxydir.

Kurulumu basit web proxy sitesidir.

OpenVPN destekli kolay kullanılabilir VPN sunar.

Devlet, okul, iş yeri tarafından yasaklanan sitelere giriş sağlar. 3️⃣ Bright Data Tam Boyutta Gör Bright Data (Luminati Networks), hem bireylere hem de işletmelere geniş yelpazede teklifler ve özellikler sunan proxy sunucuları ve web veri toplama çözümlerinin önde gelen sağlayıcısıdır. Şirket, dünya genelinde konut proxy'leri, mobil proxy'ler, veri merkezi proxy'leri ve İSS proxy'leri dahil olmak üzere 72 milyondan fazla IP adresinde en büyük ağlardan birine sahiptir ve olağanüstü kapsama alanı sunar. Proxy yöneticisi, IP rotasyonu için kurallar tanımlamanıza, kötü sonuçlar veren IP adreslerini kara listeye almanıza, bazı istekleri normal proxy olmayan bağlantınız üzerinden yönlendirerek bant genişliği kullanımını optimize etmenize ve daha fazlasına yardımcı olur. 195 ülkeden 100 milyon proxy IP adresi

Dünyadaki en iyi proxy performansı

Kararlı statik presidential proxy’ler

Güvenilir veri merkezi proxy’leri

Güvenli mobil proxy’ler 4️⃣ IPRoyal Tam Boyutta Gör IPRoyal, işletmelerin ve bireylerin çevrimiçi ortamda güvende kalmalarına yardımcı olmak için çeşitli proxy çözümleri ve hizmetleri sunan basit ama güçlü bir proxy sunucu sağlayıcısıdır. Şirketin ağı, 110'dan fazla ülkede 34 milyondan fazla IP'ye yayılarak, hedeflenen internet erişimi için çeşitli konum seçenekleri sunar. Çoğu planda sınırsız bant genişliği sunuyor. Her ihtiyaca uygun proxy sunan IProyal, SOCKS5 proxy sunucuları ve müşteri desteği söz konusu olduğunda en iyi proxy sağlayıcısıdır. Otomatik IP adresi rotasyonuyla sürekli anonim, güvende kalmanızı sağlar.

Çok çeşitli proxy sunucularını destekler, konum bazlı kısıtlamaları kaldırır.

Sınırsız eş zamanlı oturumlar sunan en iyi proxy hizmetlerinden biridir.

Kullanıcı dostu pano üzerinden IP değişikliği 5️⃣ Hide My Ass Tam Boyutta Gör En iyi ücretsiz proxy’lerden biri de Hide My Ass. HMA, sorunsuz ve kısıtlanmamış web erişimi sağlar. Gizlilik işinde en eski şirketlerden biri olan Hide My Ass’den faydalanarak çeşitli şekillerde ücretsiz proxy hizmetlerine erişebilirsiniz. HMA’nın gizlilik özellikleri arasında; hedef bağlantıları meraklı gözlerden gizleme, çerezleri devre dışı bırakma, scriptleri kaldırma vb. seçenekler bulunur. Site engellerini kaldırmanıza yardımcı olur. Uzantısı bir VPN uygulamasıyla aynıdır. Tek yapmanız gereken bir konum seçmek; tarayıcınızın trafiği o ülkedeki bir sunucu üzerinden yönlendirilecektir. HMA, gezinme verilerinizi olası siber saldırılardan korumak için son teknoloji şifreleme standartlarını kullanır. Akış hizmetlerine güvenli ve hızlı erişim

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VPN nedir, nasıl kullanılır? En iyi VPN programları ücretsiz 1 ay önce eklendi

Proxy ile VPN arasındaki farklar 🆚 Proxy sunucuları VPN sunucuları Trafiği şifrelemez Trafiği şifreler Daha az güvenlidir Daha güvenlidir Uygulama düzeyinde çalışır Sistem düzeyinde çalışır Daha hızlı olabilir Daha yavaş olabilir Ücretsiz proxy'ler vardır Genellikle ücretlidir

Proxy'ler ve VPN'ler, kullanıcının cihazı ile internet arasındaki iletişimde aracı görevi görür ancak farklı şekillerde çalışır ve farklı gizlilik ve güvenlik seviyeleri sunar.

Proxy sunucusu, internet trafiğini yeniden yönlendiren ve IP adresini değiştirerek kullanıcının konumunu ve bağlantı bilgilerini gizleyen bir ağ geçidi görevi görür. Ancak, güvenli veri iletimi için kritik bir özellik olan şifreleme, tipik bir kurulumda yoktur. Bu, proxy kullanıcının konumunu gizlerken, gönderilen ve alınan bilgilerin yine de müdahalelere veya meraklı gözlere karşı savunmasız olabileceği anlamına gelir. Ayrıca, genellikle uygulama düzeyinde ayrı ayrı kurulurlar ve her uygulamanın kullanması için belirli ayarlamalar gerektirir.

Öte yandan, VPN, kullanıcının cihazı ile VPN sunucusu arasında tüm ağ trafiğinin geçtiği şifreli bir tünel oluşturur. Bu sistem düzeyindeki kurulum, uygulamadan bağımsız olarak %100 veri şifrelemesiyle sonuçlanır. Bu şifreleme özelliği, VPN'leri daha da değerli hale getirerek kullanıcıların verilerini olası izinsiz girişlerden veya müdahalelerden korur. Proxy'lerin aksine, VPN hem kullanıcının konumunu hem de iletişimlerinin içeriğini gizlediği için kapsamlı gizlilik koruması sağlar.

Ayrıca, VPN'ler ve proxy'ler performans ve kullanım durumları açısından farklılık gösterir. Proxy sunucuları, VPN'lerin sunmadığı bir özellik olan internet erişimini hızlandırmak için önbelleğe almayı kullanabilir. Daha az hassas verilere sahip ve internet hızına daha fazla önem veren bireysel kullanıcılar için proxy yeterli olabilir. Ancak, veri ihlallerinin önemli kayıplara yol açabileceği iş senaryoları için, kapsamlı veri şifreleme özelliği sayesinde VPN tercih edilmelidir.

Proxy sunucusu, internetteki kimliğinizi korumanın kolay ve güvenli bir yoludur. Peki, proxy VPN'den daha mı iyidir? Proxy nasıl çalışır, tam olarak ne işe yarar, nasıl ayarlanır ve VPN hizmetleriyle aralarındaki fark nedir? Proxy'ler hakkında tüm merak edilenler burada.

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