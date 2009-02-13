Dolphin TOUCH; Dünyanın ilk su geçirmez, dokunmatik kontrollü MP3 çaları

Su sporlarını seviyor ve müzik keyfinizin kesintisiz devam etmesini istiyorsanız Nu firması tarafından hazırlanan Dolphin TOUCH isimli yeni MP3 çalar ilginizi çekebilir. 66.4x21x21 mm boyutlarındaki su geçirmez oynatıcı, uluslararası IPX7 sertifikasına sahip yani 1 metre derinliklte 30 dakika boyunca çalışabiliyor. Dünyanın ilk dokunmatik kontrollü, su geçirmez MP3 oynatıcısı olduğu belirtilen Dolphin TOUCH, 4GB'lık NAND flash bellek ile geliyor ve MP3/WMA formatlarında 960 şarkıya ev sahipliği yapabiliyor.
Kayıtlı şarkıların yanı sıra dahili FM alıcısı da bulunan MP3 çalar, 180mAh/3.7V kapasiteli yeniden şarj edilebilir entegre pile sahip. 96x24 çözünürlüğünde ekranıı bulunan cihazın standart aksesuarları arasında su geçirmez kulaklık + yüksek performanslı kulaklık, USB kablo, ve temizleme bezi, taşımak için kolluk ve kullanıcı kılavuzu yer alıyor. Önümüzdeki günlerde satışa sunulması beklenen Dolphin TOUCH'ın fiyatıysa açıklanmadı.
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bu ürünü almak istiyorum. Kullanmış olan var mı acaba?
Yüzerken ne amaçla video izleyeceksin ki?
Hadi müzik dinlersin, eyvallah. Kulaç mı atacaksın, yoksa "Ayy Britney'in klibini dubanın altında izlemek gibisi yok hani. Hehe. İyi ki almışım." mantığı mı?
Bunun yerine kapasite, pil ömrü ve daha derinlerde çalma olayı olsa daha mantıklı yani.
Yukarıda da denildiği gibi yüzerken video izlemek saçma.
Fakat yüzerken video çekme olsa daha iyi olur gibi.
Balıklar falan çekilebilir örneğin.