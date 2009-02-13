Dolphin TOUCH; Dünyanın ilk su geçirmez, dokunmatik kontrollü MP3 çaları

Tam Boyutta Gör

Su sporlarını seviyor ve müzik keyfinizin kesintisiz devam etmesini istiyorsanız Nu firması tarafından hazırlanan Dolphin TOUCH isimli yeni MP3 çalar ilginizi çekebilir. 66.4x21x21 mm boyutlarındaki su geçirmez oynatıcı, uluslararası IPX7 sertifikasına sahip yani 1 metre derinliklte 30 dakika boyunca çalışabiliyor. Dünyanın ilk dokunmatik kontrollü, su geçirmez MP3 oynatıcısı olduğu belirtilen Dolphin TOUCH, 4GB'lık NAND flash bellek ile geliyor ve MP3/WMA formatlarında 960 şarkıya ev sahipliği yapabiliyor.

Kayıtlı şarkıların yanı sıra dahili FM alıcısı da bulunan MP3 çalar, 180mAh/3.7V kapasiteli yeniden şarj edilebilir entegre pile sahip. 96x24 çözünürlüğünde ekranıı bulunan cihazın standart aksesuarları arasında su geçirmez kulaklık + yüksek performanslı kulaklık, USB kablo, ve temizleme bezi, taşımak için kolluk ve kullanıcı kılavuzu yer alıyor. Önümüzdeki günlerde satışa sunulması beklenen Dolphin TOUCH'ın fiyatıysa açıklanmadı.