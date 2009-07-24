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Donanimhaber.com haber ve incelemeleri artık Facebook'ta!

9 yıl
20b
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Donanimhaber.com haber ve incelemeleri artık Facebook'ta!
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Donanimhaber.com olarak üye ve okuyucularımızın istekleri doğrultusunda sitemize yeni özellikler eklemeye devam ediyoruz. 250 milyondan fazla üyesiyle son dönemin en popüler sosyal paylaşım sitesi olan Facebook, bilindiği üzere üyelerine diledikleri haber, resim veya video'yu paylaşabilme olanağı da tanıyor. Gelen istekler üzerine yaptığımız çalışma sonucunda üye ve okuyucularımız artık sitemizdeki en yeni video incelemeleri, en güncel haberleri ve "özel" içeriği Facebook'ta da paylaşabilecek. Herhangi bir haberi paylaşmak için tek yapmanız gereken haber içerisindeki "F" butonuna tıklamak.

Donanimhaber.com olarak bugünün bizler için ayrı bir önemi daha bulunuyor. Kuruluşumuzdan bu yana editörlerimiz tarafından yayımlanan özgün içeriğin (haber ve incelemeler) sayısı bugün itibariyle 15.000'i geçmiş bulunuyor. Alanında Türkiye'nin en büyük veri tabanına sahip olan Donanimhaber.com haber arşivinde, 2000'li yıllardan bu yana Bilişim dünyasında yaşanan gelişmelere ulaşabilir, ana sayfamızdan da günlük olarak en son gelişmeleri takip edebilirsiniz. Bu başarımızda kuşkusuz en büyük paya sahip olan DH ailesine yani siz değerli üye ve okuyucularımıza teşekkürü bir borç biliriz.

Donanimhaber.com olarak bu özel günde başladığımız yeni hız aşırtma (overclock) yarışmamız TutturMark hakkında detaylı bilgi almak ve katılmak için buraya tıklayabilirsiniz.


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arifcan96 9 yıl
süper bence
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deniz c 9 yıl
süper fikir, bu tarz girişimlerle donanımhaber feysbuktan yüz binlerce üye kazanacaktır. sonuçta en az 5 milyon Türk üyesi var,

hem bu sebeple artık daha çok çeşit inceleme olacaktır
bu bizler için sevindirici haber.

bizlerde videoları feysbuk profillerimizden paylaştıkmı olay tamamdır
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RevidaL 9 yıl
Hayırlı olsun inş güzel bir uygulama olur artık.
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dr.dRe` 9 yıl
İyi bir fikir , elinize sağlık güzel oldu :)
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GöKHaN 35 9 yıl
Güzel
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gonuldagi 9 yıl
Ben üyeliğimi en son İsrail Katliamlarının sovunuculuğu yaptıklarında silmiştim
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OnuR 9 yıl
Twitter'a ya da diğer platformlara el atsanız çok daha iyiydi, neyse bu da bir adım en azından.
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Thehunt 9 yıl
SÜPER Bİ GELİŞME TEBRİKLER...
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Gt95 9 yıl
iyiki varsiniz allah sizlerin islerini herzaman acik etsin basirilarinizin devamini dilerim
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XeonMan58 9 yıl
çok güzel sonuna kadar destekliyorum Donanımhaberi Fx57 sen başkasın diğerleri ve diğerleride benim için başka....hepinizin ayrı bir tadı var benim gözümde...
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Ambarad 9 yıl
Güzel bir adım. Başarılarınızın devamı dilerim.
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Regor 9 yıl
Forum script'i de değiştirilse keşke!
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fx57 9 yıl
@Dante`, Donanım Haber'i bugünlere getiren siz değerli üye ve okuyucularımızdan gelen talep ve beklentiler doğrultusunda, sitemize yeni özellikle eklemeye devam edeceğiz ;)
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Razer 9 yıl
Birşey soracam.Bu kadar mesajı nasıl yazdın fx57 ? 16104 tane mesajı ?
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HoXLeY 9 yıl

fx57

@Dante`, Donanım Haber'i bugünlere getiren siz değerli üye ve okuyucularımızdan gelen talep ve beklentiler doğrultusunda, sitemize yeni özellikle eklemeye devam edeceğiz ;)



hadi hadi


şu forum scriptinden gerçekten de bıktık vbullettin filan kurun be abi
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cetinkayadeu 9 yıl
donanımhaber çalışıyor güzel olmuş
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cetinkayadeu 9 yıl
fakat yahoo twitter digg olsa tabiki daha güzel olur
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armasova 9 yıl
Gayet güzel.
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