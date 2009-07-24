Donanimhaber.com haber ve incelemeleri artık Facebook'ta!

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Donanimhaber.com olarak üye ve okuyucularımızın istekleri doğrultusunda sitemize yeni özellikler eklemeye devam ediyoruz. 250 milyondan fazla üyesiyle son dönemin en popüler sosyal paylaşım sitesi olan Facebook, bilindiği üzere üyelerine diledikleri haber, resim veya video'yu paylaşabilme olanağı da tanıyor. Gelen istekler üzerine yaptığımız çalışma sonucunda üye ve okuyucularımız artık sitemizdeki en yeni video incelemeleri, en güncel haberleri ve "özel" içeriği Facebook'ta da paylaşabilecek. Herhangi bir haberi paylaşmak için tek yapmanız gereken haber içerisindeki "F" butonuna tıklamak.

Donanimhaber.com olarak bugünün bizler için ayrı bir önemi daha bulunuyor. Kuruluşumuzdan bu yana editörlerimiz tarafından yayımlanan özgün içeriğin (haber ve incelemeler) sayısı bugün itibariyle 15.000'i geçmiş bulunuyor. Alanında Türkiye'nin en büyük veri tabanına sahip olan Donanimhaber.com haber arşivinde, 2000'li yıllardan bu yana Bilişim dünyasında yaşanan gelişmelere ulaşabilir, ana sayfamızdan da günlük olarak en son gelişmeleri takip edebilirsiniz. Bu başarımızda kuşkusuz en büyük paya sahip olan DH ailesine yani siz değerli üye ve okuyucularımıza teşekkürü bir borç biliriz.

Donanimhaber.com olarak bu özel günde başladığımız yeni hız aşırtma (overclock) yarışmamız TutturMark hakkında detaylı bilgi almak ve katılmak için buraya tıklayabilirsiniz.