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    DSÖ, bubonik veba hakkında açıklama yaptı

    Çin'de ortaya çıkan bubonik veba vakalarıyla ilgili açıklama yapan Dünya Sağlık Örgütü, yüksek risk taşıyan bir durum olmadığını söyledi.
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Gökhan G.
    Editör
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    DSÖ, bubonik veba hakkında açıklama yaptı
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    Çin’den tüm dünyaya yayılan koronavirüs salgını etkisini henüz yitirmemişken, yine aynı ülke merkezli bir haber gündeme bomba gibi düşmüştü. Ülkenin İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nde bulunan Bayannur şehrinde ortaya çıkan ve pireler ile vahşi kemirgenler aracılığıyla insanlara bulaştığı belirtilen hıyarcıklı (bubonik) veba vakaları tedirginlik yaratmıştı.

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    Küresel çapta da tedirginlik yaratan olayla ilgili yetkililer şehir genelinde üçüncü seviye alarm vermiş ve yılsonuna kadar süreceği ifade edilen tedbir kapsamında yapılan açıklamada, “Bubonik veba, insanlar arasında da yayılabilir. Vatandaşlar bu konuda tedbirli davranmalı ve olumsuz bir durumda derhal sağlık birimleriyle iletişime geçmelidir.” ifadeleri kullanılmıştı.

    Yüksek risk durumu yok

    Zamanında müdahale yapılmadığı takdirde 24 saat içinde ölüme yol açabilen hastalıkta vücuda giren bakteriler, en yakın lenf bezlerinde şişme ve iltihaplanmaya neden oluyor. Adını lenf, kasık ve koltuk altlarında oluşan hıyarcık şeklindeki acılı şişliklerden alan hastalığa tarihte, kara ölüm adı verilmişti. Bu duruma gerekçe olarak hastalığın söz konusu uzuvlarda oluşturduğu kangrenimsi karartılar gösteriliyordu.

    DSÖ, bubonik veba hakkında açıklama yaptı
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    “Yeni bir salgın mı geliyor?” sorusunun sorulmaya başladığı süreçte, gözlerin çevrildiği Dünya Sağlık Örgütü’nden (DSÖ) ise nihayet bir açıklama geldi. DSÖ sözcüsü Margaret Harris, bu konuda yaptığı açıklamada “Çin’deki durumu gözlemliyoruz ve yetkililerle yakın iş birliği içindeyiz. An itibarıyla yüksek risk taşıyan bir durum olduğunu düşünmüyoruz. Ancak gelişmeleri dikkatlice takip etmeyi sürdüreceğiz” dedi.

    Bakalım takip eden günlerde DSÖ ve Çin’li yetkililerden farklı açıklamalar gelecek mi?



    https://www.sozcu.com.tr/2020/dunya/son-dakika-dsoden-24-saatte-olduren-bubonik-vebayla-ilgili-ilk-aciklama-yuksek-risk-tasiyan-bir-durum-yok-5916682/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    sunset58 (Musa Yıldırım) 1 gün en beğenilen
    Dsö artık çok güvenilirmi tartışılır biraz
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    Nevfel (T. I. ) 1 gün
    Dsö ne dersi tersi geçerlidir. Tamamen salgınların yayılması için siyonist ilaç firmalarının kontrolünde bir kuruluş.
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    cabriyo (Emin Tuncer) 1 gün
    DSÖ başkanı, afrikada darbe ile başa gelenlerin seçtiği o ülkenin eski sağlık bakanı imiş. DSÖ nün başına böyle birini neden getirirler? dünyada adam mı kalmadı?
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    darkaura 1 gün
    bubonik veba mogulistan ve cin in kuzey bolgelerinde gobi colunde marmot denen bir cesit kemirgen hayvanda varligini surdukmekde. o bolgedeki insanlar hala marmot eti yiyorlar. iyi pisirilmediginde, cig yendiginde yeniden veba bulasmasina neden oluyor. muhtemelen avrupanin yarisini yok eden vebanin kaynagida burasiydi. bugunde ara ara yeniden cikiyor ama korkulacak bir durum yok. bugun standartlarinda ucuz ve basit antibiotiklerle kolayca tedavi edilebiliyor. bazi seylerin degerini bilmek gerek. basit bir antibiotik ne kadar buyuk bir felaketi uzak tutabiliyor.
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    sounderland 1 gün
    Salgın + DSÖ = İlaç Endüstrisi..
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    kaanyamn 1 gün yeni yorumcu
    Corona da dağılmıyordu fazla...
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    sunset58 (Musa Yıldırım) 1 gün en beğenilen
    Dsö artık çok güvenilirmi tartışılır biraz
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