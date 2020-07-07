DSÖ, bubonik veba hakkında açıklama yaptı

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Çin’den tüm dünyaya yayılan koronavirüs salgını etkisini henüz yitirmemişken, yine aynı ülke merkezli bir haber gündeme bomba gibi düşmüştü. Ülkenin İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nde bulunan Bayannur şehrinde ortaya çıkan ve pireler ile vahşi kemirgenler aracılığıyla insanlara bulaştığı belirtilen hıyarcıklı (bubonik) veba vakaları tedirginlik yaratmıştı.

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Küresel çapta da tedirginlik yaratan olayla ilgili yetkililer şehir genelinde üçüncü seviye alarm vermiş ve yılsonuna kadar süreceği ifade edilen tedbir kapsamında yapılan açıklamada, “Bubonik veba, insanlar arasında da yayılabilir. Vatandaşlar bu konuda tedbirli davranmalı ve olumsuz bir durumda derhal sağlık birimleriyle iletişime geçmelidir.” ifadeleri kullanılmıştı.

Yüksek risk durumu yok

Zamanında müdahale yapılmadığı takdirde 24 saat içinde ölüme yol açabilen hastalıkta vücuda giren bakteriler, en yakın lenf bezlerinde şişme ve iltihaplanmaya neden oluyor. Adını lenf, kasık ve koltuk altlarında oluşan hıyarcık şeklindeki acılı şişliklerden alan hastalığa tarihte, kara ölüm adı verilmişti. Bu duruma gerekçe olarak hastalığın söz konusu uzuvlarda oluşturduğu kangrenimsi karartılar gösteriliyordu.

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“Yeni bir salgın mı geliyor?” sorusunun sorulmaya başladığı süreçte, gözlerin çevrildiği Dünya Sağlık Örgütü’nden (DSÖ) ise nihayet bir açıklama geldi. DSÖ sözcüsü Margaret Harris, bu konuda yaptığı açıklamada “Çin’deki durumu gözlemliyoruz ve yetkililerle yakın iş birliği içindeyiz. An itibarıyla yüksek risk taşıyan bir durum olduğunu düşünmüyoruz. Ancak gelişmeleri dikkatlice takip etmeyi sürdüreceğiz” dedi.

Bakalım takip eden günlerde DSÖ ve Çin’li yetkililerden farklı açıklamalar gelecek mi?

https://www.sozcu.com.tr/2020/dunya/son-dakika-dsoden-24-saatte-olduren-bubonik-vebayla-ilgili-ilk-aciklama-yuksek-risk-tasiyan-bir-durum-yok-5916682/

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