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    İstanbul için 7.5 şiddetindeki deprem simülasyonuyla riskli ilçeler belirlendi

    İBB tarafından yapılan çalışmayla 7.5 şiddetindeki bir depremin İstanbul'a etkisine dair senaryo hazırlandı. Simülasyona göre binaların yüzde 22,6'sı yıkılacak.
    1 gün
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    İstanbul için 7.5 şiddetindeki deprem simülasyonuyla riskli ilçeler belirlendi
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    İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından deprem simülasyonu yapıldı. Gece saatlerinde gerçekleşebilecek 7.5 şiddetindeki bir depremin İstanbul’da nerelere zarar vereceği ve kaç can kaybı yaşanacağına dair tahminlerde bulunuldu.

    7.5 şiddetindeki bir deprem en çok Avcılar, Fatih, Zeytinburnu, Esenler, Küçükçekmece, Tuzla ve Beylikdüzü’ndeki yapıları etkileyecek. Deprem simülasyonuna göre; İstanbul’da çok ağır ve ağır hasarlı bina sayısı 48 bin, orta ve daha üstü hasarlı bina sayısı 194 bin olacak. Bu rakamlara göre; binaların yüzde 22,6’sı yıkılacak, 25 milyon ton enkaz oluşacak, yolların yüzde 30’u kapanacak, 463 içme suyu noktası, bin 45 atık su noktası ve 355 doğal gaz noktası hasar görecek. Toplamda 120 milyar TL yapısal ve yapısal olmayan ekonomik kayıp yaşanacak.

    9 ilçede risk yüksek

    Milliyet’in haberine göre İBB raporunda Fatih’teki binaların yüzde 72’sinin hasar göreceği ifade ediliyor. Fatih genelinde bin 484’ün üzerinde can kaybı olacağı, yaklaşık 985 kişinin ağır yaralanacağı ve 3 bin 897 kişinin de hastane şartlarında tedavi göreceği vurgulanıyor.

    Zeytinburnu’nda ise 7.5 büyüklüğündeki bir depremde, 668’ün üzerinde can kaybı olacağı, yaklaşık 374 kişinin ağır yaralanacağı, bin 767 kişinin de hastanede tedavi görmek durumunda kalacağına dikkat çekiliyor.

    Avcılar’da deprem sonrasında yaklaşık 34 bin 935 hanelik acil barınma ihtiyacının ortaya çıkacağı tahmin edilirken, hane başına 3 kişilik nüfus kabulüyle, 104 bin 805 kişinin acil barınma ihtiyacı duyacağı ortaya konuluyor.

    Silivri’de binaların yüzde 24’ü hafif, yüzde 14’ü orta, yüzde 3’ü ağır ve yüzde 1’i çok ağır hasar görecek. İlçede en az 58 vatandaş yaşamını yitirirken, yaklaşık 27 kişi den ağır yaralanacak.

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    Bakırköy’de binaların yüzde 33’ü hafif, yüzde 28’i orta, yüzde 11’i ağır ve yüzde 7’si çok ağır hasar görecek. Ölü sayısının bin 46’dan fazla olacağının altı çiziliyor.

    Ayrıca Bkz. "Mini YEKA'larda yüzde 70 yerli üretim zorunluluğu olacak"

    Küçükçekmece’de 12 bin 844 binanın orta ve üstü seviyede hasar göreceği tahmin edilirken, 218 bin kişinin barınma ihtiyacı doğacağı, bin 500’den fazla vatandaşın yaşamını yitireceği ifade ediliyor.

    Tuzla’da binaların ortalama yüzde 5’inin ağır, yüzde 2’sinin çok ağır hasar görmesi beklenirken, yaklaşık 7 bin 126 binanın orta ve üstü seviyede hasar göreceği tahmin ediliyor.

    Esenler’deki 4 bin 942 binanın orta ve üstü seviyede hasar göreceği tahmin ediliyor. 93 bin 813 kişinin acil barınma ihtiyacı olacağına dikkat çekilirken, 638 kişinin vefat edeceği, en çok ölümün ise Nine Hatun Mahallesi’nde yaşanacağı aktarılıyor.

    Beylikdüzü ilçe genelinde 527’den fazla can kaybı meydana gelebileceği, yaklaşık 276 kişinin ağır yaralanacağı tahmin edilirken, İSKİ içme suyu şebekesinin 32 noktasında, atık su şebekesinde ise 72 noktada onarım ihtiyacının oluşacağı vurgulanıyor.

    Tüm ilçeler hakkındaki bilgilere aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz:

    https://depremzemin.ibb.istanbul/guncelcalismalarimiz



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    ldr1907 (Cihan ) 1 gün (düzenlendi) en beğenilen
    O rapora baktık, o kadar iyimser ki keşke öyle olsa. Kaç katı ölüm ve yaralanma olacak kim bilir. Fatih, Zeytinburnu gibi yerler zaten komple riskli deniyor. Ölüm sayısına bak 1484. Şaka mı bu?
    O rapora baktık, o kadar iyimser ki keşke öyle olsa. Kaç katı ölüm ve yaralanma olacak kim bilir. Fatih, Zeytinburnu gibi yerler zaten komple riskli deniyor. Öl...
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    3 Yanıt Yanıtla +40
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    Jacobıan (Emre ŞİNANAY) 1 gün ldr1907
    ben de iyimser olduğunu düşünüyorum ama raporu hazırlayanlar verilere, eldeki malzemeye hakim kişiler. belki biz kötümserizdir.
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    dr20mouse (Ali Rıza İmamoğlu) 1 gün ldr1907
    Bu kadar net sayılar veriliyorsa nerelerin yıkılacağı ve içinde kayıtlı kaç kişinin yaşadığı belli. Onlara direk bu durum bildirildi mi?
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    monacomen 1 gün ldr1907
    Bildiğim kadardıyla İBB'nin yayınladığı bir rapor bu. Yani muhalif tarafın yayınladığı bir rapor iyimser olamaz bildiğim kadarıyla. Rakamlar en uç rakamlar ise ki bana da az gibi geliyor ama yalan da söylemediklerini düşünmek istiyorum.
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    ry4n (Erdo Karataş) 1 gün
    Deprem tartışmak yerine Ayasofyayı ve baroları falan tartışalım. En son 5 lik deprem sonrası tek gündem depremdi herkes altına sıçmıştı 10 kişiden 9 u deprem konuşuyordu. 1 hafta sonra yine unutuldu ve her zamanki gibi saçma sapan gündem konuları aldı depremin yerini. Üzücü..
    Deprem tartışmak yerine Ayasofyayı ve baroları falan tartışalım. En son 5 lik deprem sonrası tek gündem depremdi herkes altına sıçmıştı 10 kişiden 9 u deprem ko...
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    2 Yanıt Yanıtla +33
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    MaitreSkiLL (Erkan Yıldız) 1 gün ry4n
    ayasofyayı baroları felan tartışanlar silivride hocam. bu ülkede ancak böyle şeyler tartışılabilir
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    monacomen 1 gün ry4n
    Nedense bu tür şeyler sıra ile geliyor. Sel varken virüs olmuyor, virüs varken de deprem olmuyor, deprem varken de sel olmuyor!!
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    murdocklawless (Murdock Lawless) 1 gün
    binaların %22,6 sının yıkılması en az 4-5 milyon ölü demek ya.
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    tobepeople 16 sa. (düzenlendi)
    Şuan olsa bile en azından 7.5 şiddetinde bir deprem bekliyorum; Edirne'den Van'a kadar boylu boyunca bir fay hattı üzerinden olacağını da tahmin edebiliyorum. Son 100 yılda gerçekleşen bütün depremleri şiddet ve ölü sayısı ile geçeceğini de tahmin edebiliyorum. 2 Yıl 4 ay evvel de yazmıştım: Eğer 2 yıl içerisinde olursa son 100 yıldaki ölümlü depremlerin tekrarı olacaktı ki zaten döngü şeklinde sürekli bir tekrar söz konusu; ancak deprem olmadı henüz, bu yüzden çok daha büyük bir deprem geliyor diyorum! En kötü kısma gelirsek: Tekrarlı deprem döngüsüne denk geldik; Yani şuan bir deprem gerçekleşse bile, 3 yıl içerisinde gerçekleşen şiddete yakın ölçekte tekrar edecek! Felaket tellalı gibi gözüksem de sadece son 100 yılda meydana gelen ölümlü depremleri inceleyen herkes bunun kaçışı olmadığını bilir. Şimdiye kadar olmamasının sebebi ise aktif Volkanımızın kalmaması: Erciyes veya Nemrut'tan bir aksiyon bekliyorum; bu ne kadar uzarsa gerçekleşecek deprem şiddeti o kadar artacaktır. Dahası ,deprem olmayan her yıl için +0.2 deprem şiddeti ekleyebilirsiniz! Bu arada ben ,7.0'ın altındakilere deprem demiyorum. Sonuçta teknoloji gelişti binalar ve evler de buna dayanıklı hale geldiler. Eskisi gibi kerpiç, gibi derme çatma evler çok fazla yok bu yüzden de etkisi daha az olacaktır. Ancak 20.000-250.000 arasında olacağını tahmin etmek de zor olamasa gerek(tekrarlayacağı için de 500.000'e kadar yollu var)

    İYİ UYKULAR!
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    sniper23 (Enes Şahinler) 23 sa.
    1509'da olan deprem gibi olursa ki bu onun olduğu yerde hesaplanmış olmuş gibi görünüyor o zaman İstanbul gg. Tabi herkesin derdi müteahhitlerle orası ayrı.
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    etoiledorient (Emre E) 1 gün yeni yorumcu
    Akillarinca milleti mi rahatlatiyorlar yoksa yanlis giden bir seye mi dikkat cekmek istiyorlar bilemiyorum lakin Allah korusun ama, 7.5 siddetindeki deprem sayet 200-300 km uzakta degil, burada burnumuzun dibinde olursa, 150-200 binden az ölü olmaz ! Kentsel dönüsümde istenilen düzeyden cook ama cook uzaktayiz. Hicbir sekilde orta yol bulunamiyor istenilen düzeyde. Bizzat anneannemlerin oturdugu apartmandan basit bir örnek vereyim. Bahcelievler de, su anda yaklasik 38-40 yasinda bina. Fiyati dairelerin bu apartmanda 600 - 700 bin bandinda. Kiralar 3000 - 3500 civari. Akil tutulmasi yasiyor sanirim insanlar. Bina ve evlerin icin dökülüyor ! Ama iste konum 10 numara diye calisan kesim istiyor oralarda oturmayi ulasim rahatligi acisindan. Herkes kendince hakli ne diyeyim ? Buraya müteahit geldi dedi ki benim yeni yapacagim daireler 850 -1 trilyon bandinda olacak ben nasil para kazanacagim sizin 600 700 bin arasi eden evlerinizi alip 1 trilyonluk evleri size verirsem o yüzden orta yol bulalim daire basi 170 bin lira toplayin. Bunlarda anlasamadi bir sene boyu ve su anda müteahit diyor 300 bin lira istiyorum daire basi! Ve istisnasiz herkesin burada onay birligine varmasi lazim. Buyrun ! basit bir örnek. 170 bin ya da 300 bin ha deyince herkesin cikarip verebilecegi bir para mi kardesim ? Bu konuya hükümetin ya da yerel yönetimlerin müdahil olmasi gerekmiyor mu ? Allah askina hepinizin aklina ve vicdanina sorarim. Özellikle 99 depremini yasayanlarin. O dönemler 15-16 yaslarinda bir genctim. 250 - 300 km ötede merkez üssü olan 7.5 luk bir depremin yikici etkisi ile, burada burnumuzun dibinde Adalar Kadiköy Bakirköy ya da Silivri aciklarinda olacak depremin yikici etkisi hic bir olabilir mi ? Kaldi ki hem o büyük depremi yasadigi icin hem de yillarin getirdigi yorgunlugu yasayan, eski yönetmelikle yapilmis binalarin sizce ne kadar sansi var buna direnmekte?Bu sefer uzakta da olmayacak ! Fatih, Zeytinburnu, Beyoglu, Besiktas, Adalar, Güngören, Bakirköy ve Kadiköy gibi ilcelerin hepsinde, ortalama bina yaslari 23 ün üstünde ! Beyoglu ve Fatih te 30 un dahi üstünde ortalama. Diger hicbir ilcede bir tane dahi yikim ve ölüm olmasa, insanlarin burnu bile kanamasa, sadece buralardaki bu eski yönetmelikle yapilmis, siddetli depremi görmüs ve yillarin yorgunlugunu tasiyan binalarin %5-7 arasi gibi cook ama cook iyimser bir orani dahi yikilsa, bu ilcelerde toplamda yaklasik 5-7 milyon insan yasadigini da hesaplarsak, varin siz düsünün olasi bir depremde Allah korusun ama yasayacagimiz kaybi. Enkaz altinda kalipta müdahale edilmeyi bekleyenlere, bu olusacak kesmekeste hangi yardim ekibi, saglik ekibi vs yetisebilecek ? En iyi ama en iyi senaryoyla bile Allah muhafaza aynen bu sekilde, hicbir degisim olmadan bu sartlarda Istanbul da gece yarisi olacak olasi bir depremde ölecek insan sayisi en iyi en güzel ihtimalle 150 - 200 binden az olmaz olamaz imkansiz matematik ortada ! Resmi rakamlarla ne aciklarlar bilmem, on binlerce kisiyi kayip yazarlar vs bilmem ama hesap ortada. 
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    muammer816 (muammer dosthan) 1 gün
    bi zaman gelicek ve güzel istanbul yıkılacak ve sonra tekrar kurulacak. ama bu depremle mi olur başka bişeyle mi bilemiyorum ve tarihini de kestiremiyorum.istanbulumuzun köklü değişimlere ve çok acil temizlenmeye ihtiyacı var. yaklaşık 20 milyon insan var,kimin ne yaptığı belli değil.ileride new york,londra gibi olacağını düşünüyorum istanbulun. çok zengin insanlar buralarda yaşayabilecek ve tabi bu zengin insanlara işçilik eden ve hizmet eden insanlar yaşayabilecekler.istanbul da zaten bu tip birşeyi hak ediyor bence. çok güzel şehir ama şuan hali içler acısı. istanbulu anlayan, layıkıyla yaşayan insanlara ihtiyacı var.bir zaman gelicek herkes kendi köyüne geri dönecek :)ama bakalım ne zaman olcak bu işler :)
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    Miu (miu ) 1 gün
    Deprem gibi yaşanacağı kesin bir felaket kapıda beklerken ülke gündemi komedi gibi işler ile uğraşıyor. Ve halkın çoğu hala olan bitenin farkında değil ve büyük yöneticilerimizi destekliyor.Her millet hakkettiği gibi yönetilir denir ya, sanırım biz hakkettiğimizden de iyi yönetiliyoruz..
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    Pantherus IV 1 gün
    Can kaybının oldukça fazla iyimser öngörüldüğünü düşünüyorum. Şahsi fikrim 6 haneli olabileceği yönünde.
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    sinangndzx 1 gün
    herkes deprem anını konuşuyor fakat asıl bomba depremden sonra insanlar yağmaya çıkacak trafik kitlenecek ne ordu ne de başka birim giriş yapabilecek ambulanslar itfaiyeler hiçbir şey binalara ulaşamıyacak tam bir distopya yaşanıcak hayatta kalırsak bunu gerçekte göreceğiz bunların hepsi yaşanıcak ayrıca tek istanbul değil bursa ve çevre iller de de çok büyük yıkım olur buda daha da kötü buraya yardım gelmesi gerekir tüm türkiye ekonomisi bu illere bağlı istanbul bursa marmara bölgesi inşallah bir şey olurda bu yaşanmaz ama :(
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    cank1981 1 gün
    Bu haberi yapıyorsunuz bari şiddet nedir büyüklük nedir bir araştırın sayın yazar. Şiddet depremin yapılara verdiği hasardır ve 7.5 şiddetindeki deprem çok önemli bir deprem değildir.Büyüklük ise deprem sırasında ortaya çıkan enerjinin miktarını ifade ede.7.5 büyüklüğündeki bir deprem çok şiddetlidir ve yaklaşık olarak 10 veya 11 şiddetine karşılık gelir.
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    mcrew (kemal kemal) 1 gün
    Benim anlamadığım kimsenin korkusu da yok. Arkadaş ev bakıyor kiralık Bakırköy de. 40 yıllık döküntü yerlere. Bütçesi 1500-2000 lira arası.

    Diyorum 40 yıllık binanın kendine hayrı yok ilk depremde ölüp gideceksin. Ama dibinde marmaray var sahil var diyor.



    Aynı fiyata halkali da deprem sonrası yapılan binalar var. Git onlarda otur. Hem senin baktığın gibi döküntü de değil. Orada da dolmuşla 5 dk ya gidersin Marmaray a daha uyguna evler var. Yok illa Bakırköy olacak.



    Diyorum inşallah Bakırköy senin mezarın olmaz.



    Yani uflesen yıkılacak binalarda insanlar yüksek kiralar ödeyip kalıyor. En riskli yerler de E-5 ile sahil arasıymis. Oradaki evler en eski evler.



    Durumu şansı olup da bu evlerde kalmaya ısrar etmek bence intihar.
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    Mr. Jingles 1 gün
    15 milyon nüfuslu şehirde 1484 ölü öyle mi? Yani binde biri ölecek. Hiç inandırıcı değil. 7.5 büyüklüğünde bir depremde nüfusün yüzde biri dahi 150 bin kişi ediyor. Gündüz olursa bir ihtimal ama herkesin uyuduğu bir saatte gece Allah muhafaza. Olacakları düşünemiyorum.
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    Portraitclub 1 gün Mr. Jingles
    Hocam zaten bilim adamları en az 100 bin kişi ölecek diyorlar
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    7561 kez okundu.
    38 kişi, toplam 38 yorum yazdı.

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