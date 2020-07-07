İstanbul için 7.5 şiddetindeki deprem simülasyonuyla riskli ilçeler belirlendi

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından deprem simülasyonu yapıldı. Gece saatlerinde gerçekleşebilecek 7.5 şiddetindeki bir depremin İstanbul’da nerelere zarar vereceği ve kaç can kaybı yaşanacağına dair tahminlerde bulunuldu.

7.5 şiddetindeki bir deprem en çok Avcılar, Fatih, Zeytinburnu, Esenler, Küçükçekmece, Tuzla ve Beylikdüzü’ndeki yapıları etkileyecek. Deprem simülasyonuna göre; İstanbul’da çok ağır ve ağır hasarlı bina sayısı 48 bin, orta ve daha üstü hasarlı bina sayısı 194 bin olacak. Bu rakamlara göre; binaların yüzde 22,6’sı yıkılacak, 25 milyon ton enkaz oluşacak, yolların yüzde 30’u kapanacak, 463 içme suyu noktası, bin 45 atık su noktası ve 355 doğal gaz noktası hasar görecek. Toplamda 120 milyar TL yapısal ve yapısal olmayan ekonomik kayıp yaşanacak.

9 ilçede risk yüksek

Milliyet’in haberine göre İBB raporunda Fatih’teki binaların yüzde 72’sinin hasar göreceği ifade ediliyor. Fatih genelinde bin 484’ün üzerinde can kaybı olacağı, yaklaşık 985 kişinin ağır yaralanacağı ve 3 bin 897 kişinin de hastane şartlarında tedavi göreceği vurgulanıyor.

Zeytinburnu’nda ise 7.5 büyüklüğündeki bir depremde, 668’ün üzerinde can kaybı olacağı, yaklaşık 374 kişinin ağır yaralanacağı, bin 767 kişinin de hastanede tedavi görmek durumunda kalacağına dikkat çekiliyor.

Avcılar’da deprem sonrasında yaklaşık 34 bin 935 hanelik acil barınma ihtiyacının ortaya çıkacağı tahmin edilirken, hane başına 3 kişilik nüfus kabulüyle, 104 bin 805 kişinin acil barınma ihtiyacı duyacağı ortaya konuluyor.

Silivri’de binaların yüzde 24’ü hafif, yüzde 14’ü orta, yüzde 3’ü ağır ve yüzde 1’i çok ağır hasar görecek. İlçede en az 58 vatandaş yaşamını yitirirken, yaklaşık 27 kişi den ağır yaralanacak.

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Bakırköy’de binaların yüzde 33’ü hafif, yüzde 28’i orta, yüzde 11’i ağır ve yüzde 7’si çok ağır hasar görecek. Ölü sayısının bin 46’dan fazla olacağının altı çiziliyor.

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Küçükçekmece’de 12 bin 844 binanın orta ve üstü seviyede hasar göreceği tahmin edilirken, 218 bin kişinin barınma ihtiyacı doğacağı, bin 500’den fazla vatandaşın yaşamını yitireceği ifade ediliyor.

Tuzla’da binaların ortalama yüzde 5’inin ağır, yüzde 2’sinin çok ağır hasar görmesi beklenirken, yaklaşık 7 bin 126 binanın orta ve üstü seviyede hasar göreceği tahmin ediliyor.

Esenler’deki 4 bin 942 binanın orta ve üstü seviyede hasar göreceği tahmin ediliyor. 93 bin 813 kişinin acil barınma ihtiyacı olacağına dikkat çekilirken, 638 kişinin vefat edeceği, en çok ölümün ise Nine Hatun Mahallesi’nde yaşanacağı aktarılıyor.

Beylikdüzü ilçe genelinde 527’den fazla can kaybı meydana gelebileceği, yaklaşık 276 kişinin ağır yaralanacağı tahmin edilirken, İSKİ içme suyu şebekesinin 32 noktasında, atık su şebekesinde ise 72 noktada onarım ihtiyacının oluşacağı vurgulanıyor.

Tüm ilçeler hakkındaki bilgilere aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz:

https://depremzemin.ibb.istanbul/guncelcalismalarimiz

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