Dünya'nın ilk CD kalitesinde mobil telefon görüşmesi tanıtıldı

Barcelona'da düzenlenen Mobil Dünya Kongresi, mobil iletişim konusunda bir ilke ev sahipliği yaptı. Almanya merkezli olan Fraunhofer IIS adlı firma 4G ağ üzerinden yapılan ilk stereo CD kalitesindeki mobil telefon görüşmesini geliştirdi ve tanıtımını yaptı.

Fraunhofer IIS adını mp3 formatını icat eden firma ve AAC ses formatının yardımcı geliştirici firmalarından biri olarak duyurmuştu. Fraunhofer IIS firması tanıttıkları stereo CD kalitesinde ses alışverişi imkanı sağlayan teknolojileri ile adından çok daha fazla bahsettirecek gibi görünüyor. Barcelona'daki Mobil Dünya Kongresi'nde Fraunhofer IIS firmasının geliştirdiği bu teknolojiden kısaca bahsetmek gerekirse, Fraunhofer IIS firmasının mühendislerinin Fraunhofer Audio Communication Engine olarak isimlendirdikleri teknolojiyi 4G ağı kullanarak tanıttılar, Fraunhofer yaptığı açıklamada bu teknoloji ile konuştuğunuz kişinin sesinin sanki o kişiyle aynı odadaymışsınız gibi net ve kaliteli geleceğini ifade ediyor.

Fraunhofer Audio Communication Engine hakkında bilgi verecek olursak, Audio Communication Engine, kaliteli bir görüşme için gereken bütün parçaların birarada olduğu bir sistem olarak nitelendiriliyor. Bu parçalar ise yüksek kaliteli-düşük gecikmeli ses kodekleri, güçlü akustik eko kontrol sistemi ve düşük gecikme süresine sahip IP aktarım ağı olarak isimlendiriliyor. Audio Communication Engine adı verilen teknolojinin aşağıdaki özellikleri vaad ettiği belirtiliyor.

CD kalitesinde ses: Maksimum ses ve konuşma kalitesi için en modern MPEG ses kodekleri kullanıyor

Eko engelleme: Mobil cihazlardaki hands-free görüşmelerde bile eko ve yankıyı engelleyerek yüksek kalitede görüşme sağlıyor

Güvenilirlik: Düşük gecikmeli IP aktarımları kötü ağlarda bile yüksek ses kalitesi sunuyor

Fraunhofer Audio Communication Engine adı verilen sistemin "AAC Enhanced Low Delay" adı verilen ve çok düşük gecikme oranı veren özel olarak tasarlanmış MPEG ses kodekleri kullandığı söyleniyor. Multi-channel echo kontrol yazılımının ise eko efektini ortadan kaldırarak kaliteyi koruyacağı söyleniyor.

Bu teknoloji ile Fraunhofer 4G ağ şebekelerini kullanarak şimdiki ağ teknolojilerinde yaşanmamış bir deneyim sunmayı hedefliyor. Fraunhofer, konferans görüşmelerinin artık çok daha kolay anlaşılabilir ve daha az yorucu olacağını belirtirken, telefon görüşmelerinin gürültülü alanlarda bile rahatça anlaşıbilir olacağını belirtiyor.

Sonuç olarak Fraunhofer ISS firması Audio Communication Engine adı verilen teknoloji ile görüştüğümüz kişileri bulunduğumuz yere taşıyamayacak olsa da konuştuğumuz kişiyle sanki karşı karşıyaymışız gibi hissettirecek kalitede ses aktarımı yapılabileceğini iddia ediyor.

Fraunhofer IIS firmasının geliştirdiği Audio Communication Engine teknolojisinin keyifli tanıtım demosu

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