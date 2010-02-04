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Dünya'nın ilk CD kalitesinde mobil telefon görüşmesi tanıtıldı

Barcelona'da düzenlenen Mobil Dünya Kongresinde Dünya'nın ilk CD kalitesinde görüşme imkanı sunan teknolojisi tanıtıldı.
9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
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Barcelona'da düzenlenen Mobil Dünya Kongresi, mobil iletişim konusunda bir ilke ev sahipliği yaptı. Almanya merkezli olan Fraunhofer IIS adlı firma 4G ağ üzerinden yapılan ilk stereo CD kalitesindeki mobil telefon görüşmesini geliştirdi ve tanıtımını yaptı.

Fraunhofer IIS adını mp3 formatını icat eden firma ve AAC ses formatının yardımcı geliştirici firmalarından biri olarak duyurmuştu. Fraunhofer IIS firması tanıttıkları stereo CD kalitesinde ses alışverişi imkanı sağlayan teknolojileri ile adından çok daha fazla bahsettirecek gibi görünüyor. Barcelona'daki Mobil Dünya Kongresi'nde Fraunhofer IIS firmasının geliştirdiği bu teknolojiden kısaca bahsetmek gerekirse, Fraunhofer IIS firmasının mühendislerinin Fraunhofer Audio Communication Engine olarak isimlendirdikleri teknolojiyi 4G ağı kullanarak tanıttılar, Fraunhofer yaptığı açıklamada bu teknoloji ile konuştuğunuz kişinin sesinin sanki o kişiyle aynı odadaymışsınız gibi net ve kaliteli geleceğini ifade ediyor.

Fraunhofer Audio Communication Engine hakkında bilgi verecek olursak, Audio Communication Engine, kaliteli bir görüşme için gereken bütün parçaların birarada olduğu bir sistem olarak nitelendiriliyor. Bu parçalar ise yüksek kaliteli-düşük gecikmeli ses kodekleri, güçlü akustik eko kontrol sistemi ve düşük gecikme süresine sahip IP aktarım ağı olarak isimlendiriliyor. Audio Communication Engine adı verilen teknolojinin aşağıdaki özellikleri vaad ettiği belirtiliyor.

  • CD kalitesinde ses: Maksimum ses ve konuşma kalitesi için en modern MPEG ses kodekleri kullanıyor
  • Eko engelleme: Mobil cihazlardaki hands-free görüşmelerde bile eko ve yankıyı engelleyerek yüksek kalitede görüşme sağlıyor
  • Güvenilirlik: Düşük gecikmeli IP aktarımları kötü ağlarda bile yüksek ses kalitesi sunuyor

Fraunhofer Audio Communication Engine adı verilen sistemin "AAC Enhanced Low Delay" adı verilen ve çok düşük gecikme oranı veren özel olarak tasarlanmış MPEG ses kodekleri kullandığı söyleniyor. Multi-channel echo kontrol yazılımının ise eko efektini ortadan kaldırarak kaliteyi koruyacağı söyleniyor.

Bu teknoloji ile Fraunhofer 4G ağ şebekelerini kullanarak şimdiki ağ teknolojilerinde yaşanmamış bir deneyim sunmayı hedefliyor. Fraunhofer, konferans görüşmelerinin artık çok daha kolay anlaşılabilir ve daha az yorucu olacağını belirtirken, telefon görüşmelerinin gürültülü alanlarda bile rahatça anlaşıbilir olacağını belirtiyor.

Sonuç olarak Fraunhofer ISS firması Audio Communication Engine adı verilen teknoloji ile görüştüğümüz kişileri bulunduğumuz yere taşıyamayacak olsa da konuştuğumuz kişiyle sanki karşı karşıyaymışız gibi hissettirecek kalitede ses aktarımı yapılabileceğini iddia ediyor.

 

Fraunhofer IIS firmasının geliştirdiği Audio Communication Engine teknolojisinin keyifli tanıtım demosu

 

Kaynak:

 


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daywallker 9 yıl
4g gelince 3g de vaad edilen hızları tam anlamıyla kullanabiliriz umarım
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sotoxs 9 yıl
evet hoparlör kötüyse cd kalitesinde olsa ne olur. 1 tlye de kulaklık var 1000 tlyede
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DaRaMa 9 yıl
CD kalitesindeki sesi hangi hoparlör verecek peki?
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zagor_tenay34 9 yıl
Yahu arkadaşlar kusura bakmayın ama ben merak ediyorum yukarıda bir arkadaşın dediği gibi belki de canlı yayın arabalarını tarihe karıştırmaktan başka ne gibi faydası olabilir bu gelişmenin hala anlayabilmiş değilim.....
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SJess 9 yıl
4G çok güzel dünyaya hayırlı olsun ama desenize böyle giderse artık birbirimize bile dokunmucaz körleşmeyiz inşallah..
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sotoxs 9 yıl
42 ülke gezmiş komşumuz hiç bir ülkede görmemiş bir arabanın her satılışından vergi alındığını. bizde var. tek almadıkları hava vergisi. dükkanlar için diyorlar ya hava parası. aman duymasınlar. atık su parası var su faturalarında...geçim derdini düşünen asgari ücretlimi düşünecek bunları. ötekiler amerikaya gidiyor.
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CodeMachine 9 yıl

quote:
Orijinalden alıntı: med_cezir197
quote:
Orijinalden alıntı: kuruwa
dünya çağ atlıyor türkiye ip bile atlayamıyor ne kötü
daha yeni 3g ye geçtik efendim körmüsünüz ?diyecekseniz eller kaç yıldır kullanıyor bunu. herşey söylediğiniz gibi kolay değil merak etmeyin 4g standarta bi oturmusunçok geçmeden türkiyeye gelir
Çağ atlamak sadece 3g,4g ile olmuyor,millet bunlarla uğraşırken biz,darbe,türban,irtica eylem planı vs.vs. ile uğraşıyoruz.

+99999
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umutarslan.com 9 yıl
3g bana lazım olan hiçbi yerde çekmio! boşuna reklama para harcıyolar.o paralarda gidip cihaz alsalar daha ii olcak :) 4g bize gelir ama edge üstünden devam eder:D:D:D
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AhmedKaymakcı 9 yıl
türkiye en erken 5 sene sonra geçer bu teknolojiye
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saidakkas 9 yıl
hehehe çok makara adamlarmış. çok güldüm bilimadamlarına ve mr spark hayranı çocuğa
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PW 9 yıl
Hala Turkcell 3G ye inatla üye yapmaya çalışıyor bana şimdi 4G için mi uğraşıcaklar


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the show must go on 9 yıl

saidakkas
hehehe çok makara adamlarmış. çok güldüm bilimadamlarına ve mr spark hayranı çocuğa

söylede bizde gülelim
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Reddemon35 9 yıl
Quick Net ve Doruk Net Büyük şehirlerde Fiber Internet hizmeti ve buna bağlı olarak telekom alternatifi telefon hizmeti için kolları sıvadılar yakında ülkenin her yeri fiber internet olur . Ancak fiyatlandırma ve maliyeti malesef kol bacak olacak gibi. 10 mibs - 5 mibs fiber internet 49 lira ülkede iletişim ve internet fiyatları bir türlü düşmüyor. VDSL de telekomun tam bir fiyaskosu oldu sorunca ne kurdurun ne sorun biz bu sistemi çalıştıramadık diyorlar.
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