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    Ay’a inecek Artemis 3 astronotları 4G donanımlı uzay giysileri giyecek

    NASA'nın Artemis 3 mürettebatlı görevi birkaç yıl sonra Ay yüzeyine inmeye hazırlanıyor. Bununla birlikte Artemis 3 astronotları 4G bağlantısıyla donatılmış uzay giysileri giyecekler.
    Ay’a inecek Artemis 3 astronotları 4G’li uzay giysileri giyecek Tam Boyutta Gör
    NASA'nın Artemis 3 göreviyle Ay'a ayak basacak olan astronotlar, Apollo döneminden bu yana insanlığın gerçekleştirdiği en büyük uzay yürüyüşlerinden birini gerçekleştirecek. Ancak bu kez astronotlar, önceki görevlerden farklı olarak yepyeni bir teknolojiyle donatılacak: 4G bağlantılı uzay giysileri.

    Astronotlar için 4G bağlantılı giysi

    İnsanlık, Apollo görevlerinden sonra Ay’a bir daha ayak basmadı. Ancak bu durum önümüzdeki birkaç yılda hızlı bir şekilde değişecek. NASA'nın Artemis 3 görevi bazı ertelemelerden darbe alsa da emin adımlarla ilerliyor. Benzer şekilde Çin’in de 2030 civarında hedefleri bulunuyor. Öte yandan Artemis 3 astronotları Axiom Space tarafından geliştirilen AxEMU uzay giysilerini giyecek. AxEMU uzay giysilerini giyecek Nokia'nın tasarladığı 4G ağına bağlanabilme yeteneği öne çıkıyor. AxEMU adlı yeni nesil uzay giysisi geçen yıl tanıtılmıştı.

    Dünya'daki mobil ağların büyük kısmını oluşturan bu teknoloji, Ay yüzeyinde de kullanılabilir hale getiriliyor. Bu sayede astronotlar, Ay'dan yüksek çözünürlüklü video yayınlayabilecek ve büyük miktarda bilimsel veriyi Dünya'ya iletebilecekler.

    Ay'da mobil iletişim nasıl mümkün olacak?

    Ay’a inecek Artemis 3 astronotları 4G’li uzay giysileri giyecek Tam Boyutta Gör
    Dünya'da mobil iletişim, baz istasyonları adı verilen ve radyo frekansları üzerinden iletişimi sağlayan kuleler aracılığıyla gerçekleşiyor. Ancak Ay yüzeyinde böyle bir kule ağı kurmak mümkün olmadığından, Nokia bu sistemin tüm ekipmanını bir ay iniş aracına sığacak şekilde kompakt bir kutuya dönüştürdü. Bu yenilikçi tasarım, astronotların 2 kilometre uzaklığa kadar olan mesafede iletişim kurabilmelerini sağlayacak.

    AxEMU uzay giysileri, bir akıllı telefonun dokunmatik ekranına ya da arayüzüne sahip olmasa da, bu giysilere entegre edilen 4G sistemi sayesinde astronotlar yüksek bant genişliği ve hızlı veri transferi gibi avantajlardan faydalanabilecek. Axiom Space'in araç dışı faaliyetlerden sorumlu başkan yardımcısı Russell Ralston yaptığı açıklamada, "İletişim açısından bakıldığında, bir akıllı telefonun temel bileşenleri uzay giysisine entegre edilerek uzay ortamı ve operasyonel gereksinimlere uyarlanacak" dedi.

    Ay’a inecek Artemis 3 astronotları 4G’li uzay giysileri giyecek Tam Boyutta Gör
    Geleneksel olarak, insanlı uzay görevlerinde iletişim, ultra yüksek frekans (UHF) radyo sistemi ile sağlanıyordu. Ancak 4G teknolojisi, daha yüksek hızlar ve bant genişliği sunarak bu sistemin yerini almaya başlıyor. Nokia, bu teknolojiyi uzay uygulamaları için geliştirmek amacıyla 2020 yılında NASA'dan 14.1 milyon dolarlık bir hibe almıştı.

    Lunar Surface Communications System (LSCS) olarak adlandırılan bu Ay yüzeyi 4G ağı, 2024 yılı sonunda gerçekleşmesi planlanan Intuitive Machines'in IM-2 görevi ile ilk testlerini yapacak. IM-2'nin iniş aracı, baz istasyonunu taşıyacak ve bu sırada 4G alıcılarına sahip iki yük — MAPP gezgini ve Micro-Nova dron — bu teknolojiyi test edecek.

    Nokia'nın vizyonuna göre, bu 4G bağlantısı, Artemis 3'ün ötesinde gelecekteki Ay görevleri için de önemli bir rol oynayacak. Ay yüzeyinde kullanılacak keşif araçları ve daha küçük bilimsel cihazlar bu ağa bağlanabilecek. Lunar Terrain Vehicle adlı Ay arabası gibi astronot araçları da 4G bağlantısına sahip olabilir. Gelecekte ise bir mürettebatlı Ay iniş aracı, daha küçük cihazları birbirine bağlayarak Dünya ile direkt iletişim kurabilen bir merkez haline gelebilir. NASA ise Eylül 2026 yılında yapılacak Artemis 3 fırlatmasına kadar giysileri ve görev teknolojilerinin testlerini tamamlayacak.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    poopae2W 4 gün önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

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    limbesh 1 hafta önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 8 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 9 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 10 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 10 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 12 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 yıl önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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