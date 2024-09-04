Ay’a inecek Artemis 3 astronotları 4G donanımlı uzay giysileri giyecek

Astronotlar için 4G bağlantılı giysi
İnsanlık, Apollo görevlerinden sonra Ay’a bir daha ayak basmadı. Ancak bu durum önümüzdeki birkaç yılda hızlı bir şekilde değişecek. NASA'nın Artemis 3 görevi bazı ertelemelerden darbe alsa da emin adımlarla ilerliyor. Benzer şekilde Çin’in de 2030 civarında hedefleri bulunuyor. Öte yandan Artemis 3 astronotları Axiom Space tarafından geliştirilen AxEMU uzay giysilerini giyecek. AxEMU uzay giysilerini giyecek Nokia'nın tasarladığı 4G ağına bağlanabilme yeteneği öne çıkıyor. AxEMU adlı yeni nesil uzay giysisi geçen yıl tanıtılmıştı.
Dünya'daki mobil ağların büyük kısmını oluşturan bu teknoloji, Ay yüzeyinde de kullanılabilir hale getiriliyor. Bu sayede astronotlar, Ay'dan yüksek çözünürlüklü video yayınlayabilecek ve büyük miktarda bilimsel veriyi Dünya'ya iletebilecekler.
Ay'da mobil iletişim nasıl mümkün olacak?
AxEMU uzay giysileri, bir akıllı telefonun dokunmatik ekranına ya da arayüzüne sahip olmasa da, bu giysilere entegre edilen 4G sistemi sayesinde astronotlar yüksek bant genişliği ve hızlı veri transferi gibi avantajlardan faydalanabilecek. Axiom Space'in araç dışı faaliyetlerden sorumlu başkan yardımcısı Russell Ralston yaptığı açıklamada, "İletişim açısından bakıldığında, bir akıllı telefonun temel bileşenleri uzay giysisine entegre edilerek uzay ortamı ve operasyonel gereksinimlere uyarlanacak" dedi.
Lunar Surface Communications System (LSCS) olarak adlandırılan bu Ay yüzeyi 4G ağı, 2024 yılı sonunda gerçekleşmesi planlanan Intuitive Machines'in IM-2 görevi ile ilk testlerini yapacak. IM-2'nin iniş aracı, baz istasyonunu taşıyacak ve bu sırada 4G alıcılarına sahip iki yük — MAPP gezgini ve Micro-Nova dron — bu teknolojiyi test edecek.
Nokia'nın vizyonuna göre, bu 4G bağlantısı, Artemis 3'ün ötesinde gelecekteki Ay görevleri için de önemli bir rol oynayacak. Ay yüzeyinde kullanılacak keşif araçları ve daha küçük bilimsel cihazlar bu ağa bağlanabilecek. Lunar Terrain Vehicle adlı Ay arabası gibi astronot araçları da 4G bağlantısına sahip olabilir. Gelecekte ise bir mürettebatlı Ay iniş aracı, daha küçük cihazları birbirine bağlayarak Dünya ile direkt iletişim kurabilen bir merkez haline gelebilir. NASA ise Eylül 2026 yılında yapılacak Artemis 3 fırlatmasına kadar giysileri ve görev teknolojilerinin testlerini tamamlayacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.