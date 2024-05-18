Yeni Nokia 3210'a ilgi büyük: Stoklar hızla tükendi!

Tam Boyutta Gör HMD, 25. yıl dönümünde Nokia 3210’un yenilenmiş sürümünü çıkardı. Nostalji yaşamak isteyen kullanıcılar ilk satışta stokları hızla tüketti. Şu anda telefonun hiçbir rengi bulunamıyor.

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31 Mayıs'ta satışlar tekrar başlayacak

Nokia 3210 4G, 53 dolar fiyat etiketiyle satışa çıktı. Telefonun siyah, mavi ve sarı renk seçenekleri bulunuyor. Ancak, şu anda Nokia’nın resmi açıklamasına göre tüm büyük yerlerde stoklar tamamen tükendi ve fabrika tam üretime geçti. Satışların tekrar 31 Mayıs’ta başlayacağı belirtildi.

Nokia, ikonik telefonun stoklara tekrar girmesini beklemek istemeyen kişiler için bir model önerisinde de bulundu: Nokia 220 4G. Bu model 3210’dan daha ucuz, nispeten sağlam ve farklı bir tasarıma sahip. Nokia 220 4G, büyük yazı tipleriyle 2.8 inç ekrana sahip. Telefon, 1.450 mAh bataryaya sahip ve USB-C bağlantı noktasını kullanıyor. Ses seviyesinin oldukça yüksek olduğu söyleniyor. QR kod ödemesini destekliyor.

Nokia 3210 4G'nin fiyatı 53 dolar. Nokia 220 4G modelinin fiyatı ise 41 dolar.

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