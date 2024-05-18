Yeni Nokia 3210'a ilgi büyük: Stoklar hızla tükendi!

31 Mayıs'ta satışlar tekrar başlayacak
Nokia 3210 4G, 53 dolar fiyat etiketiyle satışa çıktı. Telefonun siyah, mavi ve sarı renk seçenekleri bulunuyor. Ancak, şu anda Nokia’nın resmi açıklamasına göre tüm büyük yerlerde stoklar tamamen tükendi ve fabrika tam üretime geçti. Satışların tekrar 31 Mayıs’ta başlayacağı belirtildi.
Nokia, ikonik telefonun stoklara tekrar girmesini beklemek istemeyen kişiler için bir model önerisinde de bulundu: Nokia 220 4G. Bu model 3210’dan daha ucuz, nispeten sağlam ve farklı bir tasarıma sahip. Nokia 220 4G, büyük yazı tipleriyle 2.8 inç ekrana sahip. Telefon, 1.450 mAh bataryaya sahip ve USB-C bağlantı noktasını kullanıyor. Ses seviyesinin oldukça yüksek olduğu söyleniyor. QR kod ödemesini destekliyor.
Nokia 3210 4G'nin fiyatı 53 dolar. Nokia 220 4G modelinin fiyatı ise 41 dolar.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.