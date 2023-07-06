4G destekli ve sadece 12 dolarlık telefon satışa çıktı

Tam Boyutta Gör Dünya 5G ve hatta 6G'de süper yüksek internet hızlarına geçiyor olabilir, ancak Hindistan'ın kırsal kesimindeki kitleler hala 2G çağında sıkışıp kalmış durumda. Tüm bunlar bu hafta Reliance Jio'nun 12 dolarlık yeni telefonuyla değişmeye başlıyor.

Hintli holding Reliance Industries'in telekomünikasyon kolu 4G mobil ağına sahip yeni internet özellikli telefonunu piyasaya sürerek daha fazla insanın internete erişiminin önünü açtı. Geçmişten gelmiş gibi görünen telefon, tuş takımına ve dokunmatik olmayan küçük bir ekran sahip. “Akıllı olmayan” bu telefon, hem akıllı telefon kullanmayanlara hem de hızlı internete erişimi olmayanlara ucuz bir alternatif sunuyor.

12 dolara 4G telefon

Tam Boyutta Gör Jio Platforms'un Jio Bharat olarak adlandırdığı telefon 4G, UPI ile mobil ödeme ve Jio'nun kendi isteğe bağlı video ve müzik akışı hizmetleri JioCinema ve JioSaavn'a erişim de dahil olmak üzere bir dizi modern özellik sunuyor. Telefonun diğer özellikleri arasında 48 GB bellek, microSD kart ile genişletilebilir depolama desteği, 2 inç ekran ve 0.3 VGA kamera yer alıyor. Şirket, ayrıca telefonları üretmek için Jio Bharat Platformunu benimsemek üzere diğer telefon üreticileriyle ortaklık kuracağını söyledi.

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Reliance, Jio Bharat'ın fiyatının 999 Hint rupisi veya 12,2 dolar olduğunu açıkladı. Firma ayrıca telefonla birlikte aylık sadece 123 Hint rupisi ya da 1,5 dolara mal olan ve aylık 14 GB veri kullanımı ile sınırsız sesli arama sunan yeni bir tarifeyi de tanıttı. Reliance Jio’nun Başkanı Akash Ambani, “Hindistan’da hala 2G çağında sıkışıp kalan ve dünyanın 5G devriminin zirvesinde olduğu bir zamanda internetin temel özelliklerinden yararlanamayan 250 milyon cep telefonu kullanıcısı var” dedi. Jio Bharat ile bu nüfusun büyük bir kesimi hem internete hem de dijital ödeme sistemlerine eklenmesi hedefleniyor.

Hindistan aynı zamanda 1,17 milyarlık abone tabanıyla dünyanın en büyük ikinci telekom sektörüne sahip. Jio Platforms ise halihazırda 5G’yi bu yıl içinde ülke geneline taşımayı hedefliyor. Hindistan’ın 2026 yılına kadar 5G için büyük bir pazar haline gelmesi bekleniyor.

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