Tarihi Ay görevi başarıyla fırlatıldı: Ay’a 4G ağı kuruluyor!

Tarihi bir görev
Intuitive Machines’in açıklamalarına göre Athena, fırlatmadan kısa bir süre sonra Güneş panellerini açarak enerji toplamaya başladı ve Houston’daki kontrol merkeziyle stabil bir iletişim kurdu. Şirket, aracın şu anda ana motor ateşlemeleri için hazırlık yaptığını ve 3 Mart’ta Ay yörüngesine giriş yapılmasının planlandığını duyurdu. Athena’nın yüzeye inişinin ise 6 Mart’ta gerçekleşmesi bekleniyor.
Athena’nın en önemli yüklerinden biri, NASA’nın su buzu keşif aracı PRIME-1. Bu sistem, yüzeyin altına kadar inebilen özel bir sondaj cihazı ve kütle spektrometresinden oluşuyor. Araştırmacılar, Athena’nın iniş yapacağı Ay’ın güney kutbuna yakın bölgede buz olup olmadığını ve bu buzun nasıl değerlendirilebileceğini belirlemeye çalışacak.
İlk 4G/LTE ağı Ay’a gidiyor
NASA’nın Artemis programı sırasında astronotların ziyaret etmesi planlanan bu bölge sürekli olarak gün ışığı alıyor. Athena aracındaki araçlar LSCS sistemi sayesinde hem iniş aracıyla hem de Dünya ile iletişimde kalacak.
ABD’yi 52 yıl sonra Ay’a taşımıştı
Intuitive Machines’in geçtiğimiz yıl Odysseus adlı ilk özel iniş aracını başarıyla Ay’a ulaştırmıştı. Ancak Odysseus, inişin hemen ardından yan yatarak bir süre sonra işlev dışı kalmış ve görev programını tamamlayamamıştı. Ancak görev yine de başarılı olarak kabul edildi. Intuitive Machines aynı zamanda Odysseus'u Ay'a başarıyla indirerek ABD'yi 1972'den bu yana ilk kez Ay yüzeyine geri döndürmüştü.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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