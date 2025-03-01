Tarihi Ay görevi başarıyla fırlatıldı: Ay’a 4G ağı kuruluyor!

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Tam Boyutta Gör 26 Şubat’ta Florida’daki Space Coast’tan SpaceX’in Falcon 9 roketiyle fırlatılan Intuitive Machines’e ait Athena, görevine sorunsuz bir şekilde devam ediyor. Uzayın derinliklerinde yol alırken Dünya’yı arka plana alarak birkaç fotoğraf çeken araç, Falcon 9’un üst kademesini ve muhtemelen diğer yükleri de karelerine dahil etti. Bu görüntüler, Athena’nın IM-2 misyonunun şu ana kadar başarılı bir şekilde ilerlediğini gösteriyor.

Tarihi bir görev

Intuitive Machines’in açıklamalarına göre Athena, fırlatmadan kısa bir süre sonra Güneş panellerini açarak enerji toplamaya başladı ve Houston’daki kontrol merkeziyle stabil bir iletişim kurdu. Şirket, aracın şu anda ana motor ateşlemeleri için hazırlık yaptığını ve 3 Mart’ta Ay yörüngesine giriş yapılmasının planlandığını duyurdu. Athena’nın yüzeye inişinin ise 6 Mart’ta gerçekleşmesi bekleniyor.

Tam Boyutta Gör IM-2 misyonu, NASA’nın Commercial Lunar Payload Services (CLPS)” Ticari Ay Yükü Hizmetleri (CLPS) programı kapsamında yürütülüyor. Bu program, Ay’a astronot göndermeden önce yüzeye dair kapsamlı bilimsel ve teknolojik veriler toplanmasını amaçlıyor.

Athena’nın en önemli yüklerinden biri, NASA’nın su buzu keşif aracı PRIME-1. Bu sistem, yüzeyin altına kadar inebilen özel bir sondaj cihazı ve kütle spektrometresinden oluşuyor. Araştırmacılar, Athena’nın iniş yapacağı Ay’ın güney kutbuna yakın bölgede buz olup olmadığını ve bu buzun nasıl değerlendirilebileceğini belirlemeye çalışacak.

İlk 4G/LTE ağı Ay’a gidiyor

Tam Boyutta Gör Görev kapsamında ayrıca, Intuitive Machines’in geliştirdiği Grace adlı sıçrayan keşif aracı da yakındaki bir kratere doğru ilerleyerek bölgenin yapısını inceleyecek. Bunun yanı sıra, Colorado merkezli Lunar Outpost şirketinin küçük keşif robotu MAPP da Athena ile birlikte Ay’a iniş yapacak. Bu üç robot, Ay'da ilk 4G/LTE ağını kuracak olan Nokia’nın geliştirdiği Lunar Surface Communication System (Ay Yüzeyi İletişim Sistemi)adlı bir başka IM-2 yükü sayesinde iletişim halinde kalacaklar. LSCS ile yüksek çözünürlüklü video, komuta ve kontrol mesajları ve sensör ve telemetri verileri iletilebilecek. LSCS, Ay ve ötesinde gelecekteki altyapı için ultra kompakt gelişmiş bir iletişim çözümü olacak.

NASA’nın Artemis programı sırasında astronotların ziyaret etmesi planlanan bu bölge sürekli olarak gün ışığı alıyor. Athena aracındaki araçlar LSCS sistemi sayesinde hem iniş aracıyla hem de Dünya ile iletişimde kalacak.

ABD’yi 52 yıl sonra Ay’a taşımıştı

Intuitive Machines’in geçtiğimiz yıl Odysseus adlı ilk özel iniş aracını başarıyla Ay’a ulaştırmıştı. Ancak Odysseus, inişin hemen ardından yan yatarak bir süre sonra işlev dışı kalmış ve görev programını tamamlayamamıştı. Ancak görev yine de başarılı olarak kabul edildi. Intuitive Machines aynı zamanda Odysseus'u Ay'a başarıyla indirerek ABD'yi 1972'den bu yana ilk kez Ay yüzeyine geri döndürmüştü.

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