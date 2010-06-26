eMachines, AMD tabanlı yeni nettop sistemini duyurdu

Acer'ın düşük maliyetli sistemler hazırlayan iştiraki eMachines, AMD tabanlı yeni bir nettop sistem hazırladı. ER1402-05 kod adına sahip olan nettop sisteme AMD'nin Athlon II Neo K125 (1.7GHz) işlemcisi güç verirken, anakart tarafından Nvidia'nın GeForce 9200 yonga setine sahip bir çözümün kullanılarak AMD+Nvidia kombinasyonu yaratıldığını görüyoruz.

GeForce 9200 entegre grafik birimi sayesinde yüksek tanımlı videolar için donanımsal hızlandırma desteği sunan 7.1 x 1.2 x 7.1-inç boyutlarındaki yeni nettop, şık tasarımıyla dikkat çekmeyi başarıyor. 2GB bellek ve 160GB kapasiteli sabit disk ile gelen sistemde çok formatlı kart okuyucusu, D-Sub ve HDMI konnektörü gibi detaylara da yer veriliyor.

İşletim sistemi olarak Windows 7 Home Premium 64-bit'in eşlik ettiği eMachines ER1402-05, 300$ seviyesindeki fiyatıyla kullanıma sunuluyor.