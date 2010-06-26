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eMachines, AMD tabanlı yeni nettop sistemini duyurdu

8 yıl
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Acer'ın düşük maliyetli sistemler hazırlayan iştiraki eMachines, AMD tabanlı yeni bir nettop sistem hazırladı. ER1402-05 kod adına sahip olan nettop sisteme AMD'nin Athlon II Neo K125 (1.7GHz) işlemcisi güç verirken, anakart tarafından Nvidia'nın GeForce 9200 yonga setine sahip bir çözümün kullanılarak AMD+Nvidia kombinasyonu yaratıldığını görüyoruz.

GeForce 9200 entegre grafik birimi sayesinde yüksek tanımlı videolar için donanımsal hızlandırma desteği sunan 7.1 x 1.2 x 7.1-inç boyutlarındaki yeni nettop, şık tasarımıyla dikkat çekmeyi başarıyor. 2GB bellek ve 160GB kapasiteli sabit disk ile gelen sistemde çok formatlı kart okuyucusu, D-Sub ve HDMI konnektörü gibi detaylara da yer veriliyor.

İşletim sistemi olarak Windows 7 Home Premium 64-bit'in eşlik ettiği eMachines ER1402-05, 300$ seviyesindeki fiyatıyla kullanıma sunuluyor.

 


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Batuist 8 yıl
o işlemciye o ekran kartı hiç yakışmamış.. yine atinin bir çözümünü kullansalarmış iyi olurmuş...
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DH Misafiri 8 yıl
@ asterix4848
Ne monitörü yahu :S :S :S klavyenin üstünde gördüğünüz ve üzerinde "e" yazan nesne "kasa". Monitörü ona bağlayıp görüntü alıyorsunuz...
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madator 8 yıl
nasıl bir cozunurluk destekliyor ki bu tasarım güzel de...
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hapocod 8 yıl
internet-ofis için çok iyi ürün
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asterix4848 8 yıl
bir soruda benden bu aletin ekran görüntüsü nasıl olacak nasıl bakılacaq bu monitöre
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maglev45 8 yıl

asterix4848

bir soruda benden bu aletin ekran görüntüsü nasıl olacak nasıl bakılacaq bu monitöre

Ne yaptın hocam sen?!
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VenomS 8 yıl
ilginç nvidia'ın sitesinde 9200 model numaralı amd destekli bir chipset yok 9300'ün kırpılmış hali galiba oda HD4200 bile ondan iyidir ve normal voltaj ile 850Mhz ve 1.3v ile 1Ghz'te çalışabiliyor. HD4200'lü bir makine olsa daha iyi olur gibime geliyor.
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Father Torque 8 yıl
GeForce 9200 biraz garip kaçmış, en azından Tegra ya da eşdeğeri seviyede bir platform kullansalarmış.
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