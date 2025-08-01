Battlefield 6 PC sistem gereksinimleri açıklandı

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EA, Battlefield 6'nın çok oyunculu modunu resmen duyurdu ve ön siparişleri açtı. Oyun, birçok harita, güncellenmiş sınıf sistemleri ve çeşitli oyun modlarıyla 10 Ekim 2025'te PC ve konsollara çıkış yapacak. Oyunculara oyunu erken test etme şansı veren açık beta da yakında geliyor. Ayrıca sistem gereksinimlerinin açıklanmasıyla Battlefield 6 kaç GB yer kaplayacak? belli oldu.

Battlefield 6 multiplayer haritaları, oyun modları açıklandı 1 sa. önce eklendi

Battlefield 6 sistem gereksinimleri

Tam Boyutta Gör Battlefield 6, 55 GB yer kaplayacak. Minimum, 16 GB RAM'li Intel Core i5-8400 veya AMD Ryzen 5 2600 işlemciye ve Nvidia RTX 2060 veya AMD Radeon RX 5600 XT ekran kartı gerektiriyor. DICE, 16 GB RAM'li Intel Core i7-10700 veya AMD Ryzen 7 3700X işlemcili, Nvidia RTX 3060Ti veya AMD Radeon RX 6700 XT ekran kartı olmasını öneriyor. Ne yazık ki geliştiriciler, bu PC özelliklerinin hedeflediği kare hızı, çözünürlük ve grafik ayarlarını açıklamadı.

Minimum sistem gereksinimleri

İşletim sistemi : Windows 10

: Windows 10 İşlemci : AMD Ryzen 5 2600 / Intel Core i5-8400

: AMD Ryzen 5 2600 / Intel Core i5-8400 Bellek : 16 GB RAM

: 16 GB RAM Ekran kartı : Nvidia RTX 2060 / AMD Radeon RX 5600 XT 6GB

: Nvidia RTX 2060 / AMD Radeon RX 5600 XT 6GB Direct X : DX12

: DX12 Depolama: 55GB kullanılabilir alan

Önerilen sistem gereksinimleri

İşletim sistemi: Windows 11

Windows 11 İşlemci : AMD Ryzen 7 3700X / Intel Core i7-10700

: AMD Ryzen 7 3700X / Intel Core i7-10700 Bellek : 16 GB RAM

: 16 GB RAM Ekran kartı : Nvidia RTX 3060Ti / AMD Radeon RX 6700-XT

: Nvidia RTX 3060Ti / AMD Radeon RX 6700-XT Direct X: DX12

DX12 Depolama: 80GB kullanılabilir alan

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Battlefield 6 sistem gereksinimleri açıklandı

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