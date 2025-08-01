Battlefield 6 PC sistem gereksinimleri açıklandı

EA, Battlefield 6'nın çok oyunculu modunu resmen duyurdu ve ön siparişleri açtı. Oyun, birçok harita, güncellenmiş sınıf sistemleri ve çeşitli oyun modlarıyla 10 Ekim 2025'te PC ve konsollara çıkış yapacak. Oyunculara oyunu erken test etme şansı veren açık beta da yakında geliyor. Ayrıca sistem gereksinimlerinin açıklanmasıyla Battlefield 6 kaç GB yer kaplayacak? belli oldu.
Battlefield 6 sistem gereksinimleri
Minimum sistem gereksinimleri
- İşletim sistemi: Windows 10
- İşlemci: AMD Ryzen 5 2600 / Intel Core i5-8400
- Bellek: 16 GB RAM
- Ekran kartı: Nvidia RTX 2060 / AMD Radeon RX 5600 XT 6GB
- Direct X: DX12
- Depolama: 55GB kullanılabilir alan
Önerilen sistem gereksinimleri
- İşletim sistemi: Windows 11
- İşlemci: AMD Ryzen 7 3700X / Intel Core i7-10700
- Bellek: 16 GB RAM
- Ekran kartı: Nvidia RTX 3060Ti / AMD Radeon RX 6700-XT
- Direct X: DX12
- Depolama: 80GB kullanılabilir alan