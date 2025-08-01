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    Battlefield 6 PC sistem gereksinimleri açıklandı

    Battlefield 6 çok oyunculu mod tanıtım etkinliği düzenlendi. Yeni haritalar ve oyun modlarıyla birlikte merak edilen Battlefield 6 sistem gereksinimleri açıklandı.

    EA, Battlefield 6'nın çok oyunculu modunu resmen duyurdu ve ön siparişleri açtı. Oyun, birçok harita, güncellenmiş sınıf sistemleri ve çeşitli oyun modlarıyla 10 Ekim 2025'te PC ve konsollara çıkış yapacak. Oyunculara oyunu erken test etme şansı veren açık beta da yakında geliyor. Ayrıca sistem gereksinimlerinin açıklanmasıyla Battlefield 6 kaç GB yer kaplayacak? belli oldu.

    Battlefield 6 sistem gereksinimleri

    Battlefield 6 kaç gb & minimum sistem gereksinimleri Tam Boyutta Gör
    Battlefield 6, 55 GB yer kaplayacak. Minimum, 16 GB RAM'li Intel Core i5-8400 veya AMD Ryzen 5 2600 işlemciye ve Nvidia RTX 2060 veya AMD Radeon RX 5600 XT ekran kartı gerektiriyor. DICE, 16 GB RAM'li Intel Core i7-10700 veya AMD Ryzen 7 3700X işlemcili, Nvidia RTX 3060Ti veya AMD Radeon RX 6700 XT ekran kartı olmasını öneriyor. Ne yazık ki geliştiriciler, bu PC özelliklerinin hedeflediği kare hızı, çözünürlük ve grafik ayarlarını açıklamadı.

    Minimum sistem gereksinimleri

    • İşletim sistemi: Windows 10
    • İşlemci: AMD Ryzen 5 2600 / Intel Core i5-8400
    • Bellek: 16 GB RAM
    • Ekran kartı: Nvidia RTX 2060 / AMD Radeon RX 5600 XT 6GB
    • Direct X: DX12
    • Depolama: 55GB kullanılabilir alan

    Önerilen sistem gereksinimleri

    • İşletim sistemi: Windows 11
    • İşlemci: AMD Ryzen 7 3700X / Intel Core i7-10700
    • Bellek: 16 GB RAM
    • Ekran kartı: Nvidia RTX 3060Ti / AMD Radeon RX 6700-XT
    • Direct X: DX12
    • Depolama: 80GB kullanılabilir alan

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