Asrock, aşırı ısınmaya karşı korumalı GPU kablosunu tanıttı

Tam Boyutta Gör Nvidia RTX 50 serisi ekran kartlarının PSU veya GPU tarafında hasar gördüğüne dair birkaç olay yaşandı, genellikle de yeni 12VHPWR tasarımından şikayet ediliyor. İlk Radeon RX 9070 XT GPU güç kablosunun erimesinin ardından ASRock, bu tür donanım hasarlarına karşı daha yüksek düzeyde koruma sağlamayı amaçlayan yeni bir kablo piyasaya sürdü. 12V-2x6 kablo, L şeklinde bir konektöre ve dahili NTC sensörüne sahip.

Asrock 12V-2x6 600W / L tipi kablo

Tam Boyutta Gör Asrock, kabloyu üst düzey bir oyun ekran kartına takmak için net talimatlar sunuyor. Tüm konnektörler tam olarak takılmalı, klik sesiyle kilitlenmeli ve doğru şekilde yerleştirilmeli. L şeklinde tasarım, kablonun GPU tarafında güvenli olmayan açılarda bükülmemesini sağlıyor ve yapıya daha sade bir görünüm kazandırıyor. Konnektörler yeşil renkte ve 16 AWG (Amerikan Tel Ölçü) boyutunun yanı sıra 94V-0 plastik malzemeden yapılmış HCS (Yüksek Akım Sistemi) terminalleri kullanıyor. ASRock, yanlış takılmış konnektör gibi kullanıcı hataları olmadığı sürece 2 yıl sınırlı garanti sunuyor.

Kablonun dahili sensörü, donanımın aşırı ısınmasını önlemeye yardımcı oluyor ancak çalışması için Taichi veya Phantom Gaming serisinden bir Asrock güç kaynağına ihtiyaç duyuyor. Bu NTC sensörleri, direnç düşüşlerini ölçerek sıcaklık artışlarını algılıyor. 12V-2x6 kablo, 12VHPWR konnektörlerle de uyumlu ve 600W'a kadar güç çıkışına sahip.

700 mm kablo, 29 Ağustos'ta 5980 yen (yaklaşık 40 dolar) fiyatla piyasaya sürülecek.

