Edimax 3G Compact Router ile Heryerde İnternet

Önde gelen network ürünleri üreticisi Edimax, network çözümleri üzerine geliştirdiği, her zaman ve her yerde kullanabileceğiniz, çok fonksiyonlu mini 150Mbps kablosuz 3G-6200nL compact router modeli Türkiye'de.

Edimax 3G-6200nL, ev ve mobil kullanıcıları için en iyi çözümü sunmaya devam ediyor. Bu kompakt ve güçlü 3G router, değiştirilebilir anteni ile kullanıcılara daha kolay bir şekilde 3G/3.5G ya da XDSL/kablolu bağlantılarınızı tüm internet kullanıcıları ile kolaylıkla paylaşabilme imkânını sunuyor. Dâhili Ethernet WAN portunu kablolu ya da xDSL modemler için ve USB 2.0 portunu UMTS/HSDPA mobil internet servis erişim desteği için bir araya getiriyor. En kolay ve sabit bağlantı garantisini Edimax network çözümlerinde bulabilirsiniz.



7 gün 24 saat en geniş bant aralığını etkin şekilde kullanabilmenin avantajını yakalayın. 3G-6200nL, güncel olan tüm 3G modemlerle, 802.11n standardıyla ve mevcut tüm data transfer protokolleri ile uyumlu olarak çalışır.

3G USB modem kartına bağlanıp erişebilecek her kullanıcıyla 7.2Mbps hızı paylaştırabilirsiniz. xDSL veya kablolu modemden bağlantıda 150Mbps veri hızı ve 802.22b/g routerdan 3 kat daha fazla kablosuz çekim alanı desteği sunar. Ayrıca Edimax 3G-6200nL, 3G/3.5G internet bağlantısı olmadığında, otomatik olarak kablolu ağa geçiş yaparak kesintisiz internetin keyfini sürmenizi de sağlar



Edimax 3G-6200nL, EZmax çok dilli kullanıcı ara yüzü ile dil çevirisi ve kargaşası olmadan kullanıcıları tüm bu dertlerden kurtarıyor. İçeriğindeki 14 dil seçeneği ve görsel destekli kullanıcı ara yüzü ile baştan sona tüm kurulumu kolayca yapabilirsiniz. Bunlara ek olarak, kablosuz güvenlik ve aygıt yazılım güncellemesi, cihazın içerisinde bulabileceğiniz diğer özellikler arasında. Birkaç dakika içerisinde kolayca adımları takip ederek routerdan internet bağlantınızı yapabilirsiniz.



Edimax ürünlerinin Türkiye Distribütörlüğünü Mascom Bilgisayar yapmaktadır. Edimax ürünlerine tüm online market ve retail mağazalarından ulaşabilirsiniz.

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