Edimax Modem ve USB Adaptör ile Çekim Gücünü Arttırın

Network çözümleri konusunda Dünyanın önde gelen üreticileri arasında bulunan Edimax, fiyat performans segmentinde konumlandırdığı ADLS2/2+ modemi AR-7284WnA?yı ve 150 Mbps kablosuz adaptörü EW-7711UAN ile çekim gücünü arttırın. Gerek fiyat gerekse sunduğu çözümler ile Edimax AR-7284WnA ve EW-7711UAN ikilisi, kullanıcıları 150Mbps hızıyla tanıştırmayı hedefliyor.



AR-7284 WnA ile yüksek performanslı ADSL2/2+ farkı

Edimax AR-7284WnA/B modem router yüksek performanslarda ADSL2/2+ oranı yanı sıra, çok daha güvenilir bir ürün olarak tasarlanmıştır. Sahip olduğu özellikler ile birlikte gelen uygun fiyat avantajını ev ve küçük ofis kullanıcıları ile buluşturarak en iyi ağ çözümlerini sunuyor. 802.11n standardı uyumu ile gelecek teknolojisini bugünden yaşamaya başlayabilirsiniz. MIMO teknolojisi sayesinde veri transfer hızını 6 kata kadar daha yükselterek 150Mbps ve üzeri değerlere ulaşır. Ayrıca 802.11b/g gibi eski nesil modemlerin kapsama alanını da 3 kata kadar arttırarak kör noktaların azaltılmasına yardımcı olur.



EW-7711UAn ile kablosuz bağlantının sınırlarını aşın

Edimax EW-7711UAn kablosuz adaptör 150 Mbps hızında çalışarak, yüksek performansı sayesinde ağınıza kablosuz olarak bağlandığınızı unutturacak bir ürün. AR-7284 WnA ile beraber kullanıldığında, kablosuz bağlantı kapsama alanı 3 kata kadar, bağlantı hızı ise 6 kata kadar artarak ağ üzerindeki işlemlerinizi rahatlıkla yapmanıza olanak sağlar.



EZMax Çok Dilli Kolay Kurulum Sihirbazı

Edimax AR-7284WnA ve EW-7711UAn, EZmax çok dilli kullanıcı ara yüzü ile dil çevirisi ve kargaşası olmadan kullanıcıları tüm bu dertlerden kurtarıyor. Dil seçenekleri ve görsel destekli kullanıcı ara yüzü ile baştan sona tüm kurulumu kolayca bitirilebiliyor. İnternet bağlantısı, router şifrelemesi, SSID, kablosuz güvenlik ve yazılım güncelleme gibi işlemleri dakikalar içerisinde bitirebilirisiniz.

Edimax ürünlerinin Türkiye Distribütörlüğünü Mascom Bilgisayar yapmaktadır. Edimax ürünlerine tüm online market ve retail mağazalarından ulaşabilirsiniz.

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