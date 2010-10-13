Edimax WP-S1100 Projeksiyon Sunucu

Tam Boyutta Gör Network çözümleri konusunda Dünyanın önde gelen üreticileri arasında bulunan Edimax, Full HD olarak görüntü aktarımı yapabilen kablosuz Projeksiyon Sunucusu WP-S1100 modeli ses getirmeye devam ediyor.

Özellikle sık sık sunum yapan kullanıcılar için tasarlanan bu üründe, 16 kullanıcıya kadar kablolu ağ üzerinden veya kablosuz olarak çok kolay bir şekilde kullanılabilen projeksiyon/video oynatıcısıdır. Projeksiyon/video oynatıcı veya bilgisayar ile arasında herhangi bir ek kabloya (VGA ya da HDMI) gerek kalmadan görüntü aktarımını sağlayarak, kablolu veya kablosuz ağ aracılığıyla bağlanıldığında bilgisayar ekran içeriğini projeksiyon cihazı üzerinden izleme imkanı sunuyor.

Herhangi bir toplantı ya da sunum esnasında, sunum yapacak kişiler, bilgisayarlarını projeksiyon cihazına kablo ile bağlamalarına gerek kalmadan internet üzerinden WP-S1100?e bağlanarak oturdukları yerden sunumlarını yapabilirler. Böylelikle ortalıkta dolaşan kablo yığınlarına ve projeksiyon cihazına tak-çıkar gibi zaman alan uygulamalara gerek kalmaz. Hatta kullanıcılar internet erişimi olan Dünyanın herhangi bir yerinden cihaza bağlanıp sunum yapma imkânı bile bulabilirler.

Video Modu

WP-S1100 birçok video formatını (MPEG1, MPEG2, MPEG4 hatta H.264) destekler. Bilgisayarınızdan kablolu veya kablosuz olarak ağ üzerinden dosya izleyebilirsiniz.

HDMI ve VGA

WP-S1100 yerleşik HDMI ve VGA arayüzlerine sahiptir. Projeksiyon cihazına CRT ekranı, LCD ekranı veya TV ile bağlanıp VGA ve HDMI video giriş desteğini kullanabilirsiniz.

Tam Boyutta Gör

Uzaktan Kumanda ve Kullanıcı dostu Web arayüz

WP-S1100 kullanıcılar için kolay kurulum web arayüzü sunar. Konferanslarda, yönetici sıradaki sunum yapacak kişiyi uzaktan kontrol ile basitçe değiştirebilir.

Edimax ürünlerinin Türkiye Distribütörlüğünü Mascom Bilgisayar yapmaktadır.

Ayrıntılı bilgi için www.edimax.com adresini ziyaret edebilirsiniz.Ayrıca FACEBOOK EDIMAX FAN sayfasından da faydalanabilirsiniz.

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