[eksperyans] BlackBerry Torch 9800 video inceleme

RIM'in ürettiğin en iyi BlackBerry, BlackBerry Torch 9800'ü 1 ay süreyle kullandıktan sonra deneyimlerimizi sizlerle paylaşıyoruz.
DH Misafiri arkadaslar ben de ıphone balcberry telefon var .. ıphon baskabır dunya .. kabul edıyorum. fakat iş dünyasında maıl alıp vermek önemlibir işlev .. ben akşama kadar vıdeo seyredıp fotograf çükip oyun oynamıyorum .. ama gunde en az 200 maıl atıyorum bu işlevi balc berry den daha ıyı yapan yok.. anında msjlasma ve sarj suresı çok uzun .. iş lerinizin içi blacberry 10 numara .. yiğidi öldür hakkını yeme .
ercanekon bis-bes servisinin tek avantajı eskiden push mail özelliği sunmasıydı. şimdi bakıyoruz artık nerdeyse bütün telefonlarda bu özellik var ve bireysel maillerin yanısıra kurumsal mailler de kurulabiliyor. cia ajanı değilseniz kim napsın sizin 128-256 bit ile korunan maillerinizi datalarınızı. Türkiye'de blackberry kullanan (kampanyasız cihaz almış olanlar) bireysel kullanıcıların çok büyük çoğunluğu cihazı özenti için almış, cihazı sadece konuşma ve sms için kullanıyor veya sadece blackberry messenger için kullanıyor ve diğer özelliklerinden bi haber. yani rim in bis e mahkum ettiği dönem bugün olmasa bile yarın bitecek. uygulama dükkanı rezalet, cihaza appworld harici hiçbir şekilde uygulama yükleyemezsiniz, flash özelliği hiçbir blackberry de yok internette video izleyemezsiniz, (bana youtube yeter diyosanız başka), oyun oynamak isterseniz ilkokul düzeyinde oyunlara mahkumsunuz, eee cihaz 1500 lira ne yapıyor peki bu alet, çok güzel mail alıp gönderiyor, sms yazılıyor, bb messenger var, live messenger var. bunları nokia n95 de yapıyor hem de temizi 250 lira. lütfen bırakın blakcberry fanatizmini de gerçeklere dönün.saygılar.
BarGoS ercanekon bis-bes servisinin tek avantajı eskiden push mail özelliği sunmasıydı. şimdi bakıyoruz artık nerdeyse bütün telefonlarda bu özellik var ve bireysel maillerin yanısıra kurumsal mailler de kurulabiliyor. cia ajanı değilseniz kim napsın sizin 128-256 bit ile korunan maillerinizi datalarınızı. Türkiye'de blackberry kullanan (kampanyasız cihaz almış olanlar) bireysel kullanıcıların çok büyük çoğunluğu cihazı özenti için almış, cihazı sadece konuşma ve sms için kullanıyor veya sadece blackberry messenger için kullanıyor ve diğer özelliklerinden bi haber. yani rim in bis e mahkum ettiği dönem bugün olmasa bile yarın bitecek. uygulama dükkanı rezalet, cihaza appworld harici hiçbir şekilde uygulama yükleyemezsiniz, flash özelliği hiçbir blackberry de yok internette video izleyemezsiniz, (bana youtube yeter diyosanız başka), oyun oynamak isterseniz ilkokul düzeyinde oyunlara mahkumsunuz, eee cihaz 1500 lira ne yapıyor peki bu alet, çok güzel mail alıp gönderiyor, sms yazılıyor, bb messenger var, live messenger var. bunları nokia n95 de yapıyor hem de temizi 250 lira. lütfen bırakın blakcberry fanatizmini de gerçeklere dönün. saygılar. appworld harici hertürlü program yüklenebiliyor,flash desteği appleda bile yok ayrıca youtube ve facebook dışındaki bazı sitelerden video izlemek için gerekli programlar mevcut. blackberryler oyun değil iş telefonudur bu bütün herkesçe bilinir. amacınız oyun ise diğer markalara gidin. blackberry aynı ios gibi kendine özgü işletim sistemine sahip sayılı markalardan biri. o dediğiniz nokia ile blackberry nin en düşük modeli dahi mesajlaşmada ve kullanım kolaylığında kıyaslanamaz. blackberry çocuk telefonu değildir lütfen iphone ile karıştırmayın.
ercanekon bis-bes servisinin tek avantajı eskiden push mail özelliği sunmasıydı. şimdi bakıyoruz artık nerdeyse bütün telefonlarda bu özellik var ve bireysel maillerin yanısıra kurumsal mailler de kurulabiliyor. cia ajanı değilseniz kim napsın sizin 128-256 bit ile korunan maillerinizi datalarınızı. Türkiye'de blackberry kullanan (kampanyasız cihaz almış olanlar) bireysel kullanıcıların çok büyük çoğunluğu cihazı özenti için almış, cihazı sadece konuşma ve sms için kullanıyor veya sadece blackberry messenger için kullanıyor ve diğer özelliklerinden bi haber. yani rim in bis e mahkum ettiği dönem bugün olmasa bile yarın bitecek. uygulama dükkanı rezalet, cihaza appworld harici hiçbir şekilde uygulama yükleyemezsiniz, flash özelliği hiçbir blackberry de yok internette video izleyemezsiniz, (bana youtube yeter diyosanız başka), oyun oynamak isterseniz ilkokul düzeyinde oyunlara mahkumsunuz, eee cihaz 1500 lira ne yapıyor peki bu alet, çok güzel mail alıp gönderiyor, sms yazılıyor, bb messenger var, live messenger var. bunları nokia n95 de yapıyor hem de temizi 250 lira. lütfen bırakın blakcberry fanatizmini de gerçeklere dönün. saygılar.
joystik'in hemen solunda bulunan güç ve geri tuşu bozuk kulaklık bozuk soldaki ses yükseltme alçaltma bozuk çıktı sadece bendede değil tanıdığım kişilerde ya tuşları yada kulaklığı bozuk kardeşim 2.000 tl para veriyorsun verdiğin paraya acıyorsun okadar para vermişim birde 1 ay garantimi bekleyeceğim satmaya kalksan zaten 1.500 teklif ediyorlar 500 tl hadi üzerinde 100 daha ekle aylık aldığım para olsun asgari ücret blackberry'den soğudum yine en kalitelisi ıphone şaşma 5'ini bekliyorum alacağım...
yaş kaç, 12 mi ?
(bu arada bir android kullanamadım uzun süreli onuda htc hero ile bastırıcam bu özlemimi :) 2.2 froyo kaldıyomu bilen varmı ?)
appworld harici hertürlü program yüklenebiliyor,flash desteği appleda bile yok ayrıca youtube ve facebook dışındaki bazı sitelerden video izlemek için gerekli programlar mevcut.
blackberryler oyun değil iş telefonudur bu bütün herkesçe bilinir. amacınız oyun ise diğer markalara gidin. blackberry aynı ios gibi kendine özgü işletim sistemine sahip sayılı markalardan biri. o dediğiniz nokia ile blackberry nin en düşük modeli dahi mesajlaşmada ve kullanım kolaylığında kıyaslanamaz.
blackberry çocuk telefonu değildir lütfen iphone ile karıştırmayın.
iphone çocuk telefonu zaten..
merhaba, yazınızda sürekli apple üzerinde durmuşsunuz, ancak ben yazımda zaten apple ı savunmadımki. bu "blackberry iş tlefonudur sözünü de anlamıyorum. blackberry de yapılıp da diğer telefonlarda yapılamayan ne var onu soruyorum size. kullanım kolaylığı demişsiniz ona da katılmıyorum. blackberry bana göre gereksiz karışık bi telefon. insanlar neden bu kadar sınırlandırılmış bir telefona para verirler onu anlayamıyorum sadece. ben htc desire hd kullanıcısıyım. markete girince ilk sırada flash player 10.1 var. markette binlerce uygulama var. hem iş hem de bireysel maillerimi telefondan takip ediyorum. artık pc den mail açmıyorum diyebilirim. hd videolar seyredebiliyorum. ek programlara ihtiyaç duymadan bütün sitelerdeki videoları ve siteleri pc den açtığım gibi açabiliyorum. burda telefon kıyaslaması yaparsak konu uzar. son söylemek istediğim blackberry telefonların işletim sistemi ve donanımsal olarak gündemin çok gerisinde kaldı. dünya çift çekirdekli telefonları beklerken biz blackberry nin flash player ının olmadığını konuşuyoruz. bir telefona 1500 lira vermek ve bir sürü kısıtlamaya maruz kalmak bana kandırılmak gibi geliyor.
(satın aldığına pişman bb kullanıcısı)