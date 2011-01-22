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[eksperyans] BlackBerry Torch 9800 video inceleme

8 yıl
141,3b
1
Cep Telefonları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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RIM'in ürettiğin en iyi BlackBerry, BlackBerry Torch 9800'ü 1 ay süreyle kullandıktan sonra deneyimlerimizi sizlerle paylaşıyoruz.


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DH Misafiri 7 yıl
ben samsung gio kullanıyorum işlemci hızı 800 MHz ama sureklı donuyor donma sebebı yuzunden kaç kez duvara vurasım geldı şimdi yeni bi telefon bakıyorum çok mesaj yazıyorum ve dokunmatık tusların kucuklugunden sıkıldım mesajda klvye dıger işlemlerde dokunmATIK gayet mantıklı ama bu cihazda da donma sorunu oluyor mu ??
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emparor_55 7 yıl
bütçeniz ne kadar ? donma olmaz ama bis olmadan istediğiniz randımanı alamazsınız
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Vladimir Lenin 7 yıl
merhaba ben mesut çevik
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DH Misafiri 7 yıl
Hiç Beğenmedim Hem Sıfır Kutusundan açtığım itibaren nefret ettim nedenmi ?
joystik'in hemen solunda bulunan güç ve geri tuşu bozuk kulaklık bozuk soldaki ses yükseltme alçaltma bozuk çıktı sadece bendede değil tanıdığım kişilerde ya tuşları yada kulaklığı bozuk kardeşim 2.000 tl para veriyorsun verdiğin paraya acıyorsun okadar para vermişim birde 1 ay garantimi bekleyeceğim satmaya kalksan zaten 1.500 teklif ediyorlar 500 tl hadi üzerinde 100 daha ekle aylık aldığım para olsun asgari ücret blackberry'den soğudum yine en kalitelisi ıphone şaşma 5'ini bekliyorum alacağım...
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DH Misafiri 8 yıl
arkadaslar ben de ıphone balcberry telefon var .. ıphon baskabır dunya .. kabul edıyorum. fakat iş dünyasında maıl alıp vermek önemlibir işlev .. ben akşama kadar vıdeo seyredıp fotograf çükip oyun oynamıyorum .. ama gunde en az 200 maıl atıyorum bu işlevi balc berry den daha ıyı yapan yok.. anında msjlasma ve sarj suresı çok uzun .. iş lerinizin içi blacberry 10 numara .. yiğidi öldür hakkını yeme .
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Karn-ı bahar 8 yıl

DH Misafiri

arkadaslar ben de ıphone balcberry telefon var .. ıphon baskabır dunya .. kabul edıyorum. fakat iş dünyasında maıl alıp vermek önemlibir işlev .. ben akşama kadar vıdeo seyredıp fotograf çükip oyun oynamıyorum .. ama gunde en az 200 maıl atıyorum bu işlevi balc berry den daha ıyı yapan yok.. anında msjlasma ve sarj suresı çok uzun .. iş lerinizin içi blacberry 10 numara .. yiğidi öldür hakkını yeme .

yaş kaç, 12 mi ?
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emparor_55 8 yıl
arkadaşlar bende 8900 kullanıcısıyım önceki telefonumda ilk nesil iphone du teknolojik yenilik olarak iphone bütün kullanıcıları cezbetti ama bnm mesela yadırgadığım bişi ozmn arkasında led flaş olmaması beni çok üzmüştü bluetooth un işlemiyişi ve etrafınızdakilerin gelip sizle "aga bu nasıl bir telefon resim bile yollamıyo demesini" çok duydum bn kendimce cahillik olarak görüyodum daha sonra blackberry'e geçtim ortasındaki trackball beni tam manasıyla kıl etmişti bu sorunu bold2 ve 8520 ile çözdüler ve gayet ii oldu şimdi burada genelde ıphone balackberry çatışması olmuş ben kendi eleştirimi yapıyorum firmaları kötülemek veya yanlış bir maksat yok veya burada yazan arkadaşlarada sözüm geçerli şimdi 2 telefonun satış oranlarını vermişsiniz bence bu gereksiz neden derseniz ee arkadaşım banane nekadar satıp tutulduğundan konsepti kullanıcıya verdiği imkan önemli benim için nokia ovi bedava nav. hizmeti veriyo facebook a veya başka bir ortama girişte gine aynı app.ler var bence artık nekadar sattı veya rimmi mac mi unlar boş hepsinin artılarıda var eksileride önemli olan bize ne katıyor ben Tr.ye geldiğimde bb bis açtrıyorum bişiyi benziyor ama kktc de durum tam tersi öle bi hizmet yok ve tel 3210 a dönüyor eleştirirken bunlara dikkate alırsak çok daha güzel olur sakın kimse yanlış anlamasın kimseyi kötülediğim yok hadiime değil ama biraz daha dikkat edelim bu konuya...
(bu arada bir android kullanamadım uzun süreli onuda htc hero ile bastırıcam bu özlemimi :) 2.2 froyo kaldıyomu bilen varmı ?)
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DH Misafiri 8 yıl
dokunmatık ekranı ilk tepkimeyi geç alıyor. kamerasından cok memnunun,şık bir telefon , fakat 3 ay da cebıme sokup cıkarmadan dolayı aşınma oldu. arkadasların dedıgı gıbı app world rezalet. q klavyenın kızakla onunuza gelmesı cok buyuk avantaj. bazen dukunmatık ekran benım gıbı iri insanları çileden cıkarıyor . mesaj yazmak kabusa donusuyor. tavsıye ederım fakat bold 9000 im sağ cebımde hala onun karızmasını alamadı.
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BarGoS 8 yıl

ercanekon
bis-bes servisinin tek avantajı eskiden push mail özelliği sunmasıydı. şimdi bakıyoruz artık nerdeyse bütün telefonlarda bu özellik var ve bireysel maillerin yanısıra kurumsal mailler de kurulabiliyor. cia ajanı değilseniz kim napsın sizin 128-256 bit ile korunan maillerinizi datalarınızı. Türkiye'de blackberry kullanan (kampanyasız cihaz almış olanlar) bireysel kullanıcıların çok büyük çoğunluğu cihazı özenti için almış, cihazı sadece konuşma ve sms için kullanıyor veya sadece blackberry messenger için kullanıyor ve diğer özelliklerinden bi haber. yani rim in bis e mahkum ettiği dönem bugün olmasa bile yarın bitecek. uygulama dükkanı rezalet, cihaza appworld harici hiçbir şekilde uygulama yükleyemezsiniz, flash özelliği hiçbir blackberry de yok internette video izleyemezsiniz, (bana youtube yeter diyosanız başka), oyun oynamak isterseniz ilkokul düzeyinde oyunlara mahkumsunuz, eee cihaz 1500 lira ne yapıyor peki bu alet, çok güzel mail alıp gönderiyor, sms yazılıyor, bb messenger var, live messenger var. bunları nokia n95 de yapıyor hem de temizi 250 lira. lütfen bırakın blakcberry fanatizmini de gerçeklere dönün.
saygılar.

appworld harici hertürlü program yüklenebiliyor,flash desteği appleda bile yok ayrıca youtube ve facebook dışındaki bazı sitelerden video izlemek için gerekli programlar mevcut.
blackberryler oyun değil iş telefonudur bu bütün herkesçe bilinir. amacınız oyun ise diğer markalara gidin. blackberry aynı ios gibi kendine özgü işletim sistemine sahip sayılı markalardan biri. o dediğiniz nokia ile blackberry nin en düşük modeli dahi mesajlaşmada ve kullanım kolaylığında kıyaslanamaz.
blackberry çocuk telefonu değildir lütfen iphone ile karıştırmayın.
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1 HiT u DowN 8 yıl

BarGoS



ercanekon





bis-bes servisinin tek avantajı eskiden push mail özelliği sunmasıydı. şimdi bakıyoruz artık nerdeyse bütün telefonlarda bu özellik var ve bireysel maillerin yanısıra kurumsal mailler de kurulabiliyor. cia ajanı değilseniz kim napsın sizin 128-256 bit ile korunan maillerinizi datalarınızı. Türkiye'de blackberry kullanan (kampanyasız cihaz almış olanlar) bireysel kullanıcıların çok büyük çoğunluğu cihazı özenti için almış, cihazı sadece konuşma ve sms için kullanıyor veya sadece blackberry messenger için kullanıyor ve diğer özelliklerinden bi haber. yani rim in bis e mahkum ettiği dönem bugün olmasa bile yarın bitecek. uygulama dükkanı rezalet, cihaza appworld harici hiçbir şekilde uygulama yükleyemezsiniz, flash özelliği hiçbir blackberry de yok internette video izleyemezsiniz, (bana youtube yeter diyosanız başka), oyun oynamak isterseniz ilkokul düzeyinde oyunlara mahkumsunuz, eee cihaz 1500 lira ne yapıyor peki bu alet, çok güzel mail alıp gönderiyor, sms yazılıyor, bb messenger var, live messenger var. bunları nokia n95 de yapıyor hem de temizi 250 lira. lütfen bırakın blakcberry fanatizmini de gerçeklere dönün.

saygılar.





appworld harici hertürlü program yüklenebiliyor,flash desteği appleda bile yok ayrıca youtube ve facebook dışındaki bazı sitelerden video izlemek için gerekli programlar mevcut.



blackberryler oyun değil iş telefonudur bu bütün herkesçe bilinir. amacınız oyun ise diğer markalara gidin. blackberry aynı ios gibi kendine özgü işletim sistemine sahip sayılı markalardan biri. o dediğiniz nokia ile blackberry nin en düşük modeli dahi mesajlaşmada ve kullanım kolaylığında kıyaslanamaz.



blackberry çocuk telefonu değildir lütfen iphone ile karıştırmayın.

iphone çocuk telefonu zaten..
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ercanekon 8 yıl

BarGoS



ercanekon





bis-bes servisinin tek avantajı eskiden push mail özelliği sunmasıydı. şimdi bakıyoruz artık nerdeyse bütün telefonlarda bu özellik var ve bireysel maillerin yanısıra kurumsal mailler de kurulabiliyor. cia ajanı değilseniz kim napsın sizin 128-256 bit ile korunan maillerinizi datalarınızı. Türkiye'de blackberry kullanan (kampanyasız cihaz almış olanlar) bireysel kullanıcıların çok büyük çoğunluğu cihazı özenti için almış, cihazı sadece konuşma ve sms için kullanıyor veya sadece blackberry messenger için kullanıyor ve diğer özelliklerinden bi haber. yani rim in bis e mahkum ettiği dönem bugün olmasa bile yarın bitecek. uygulama dükkanı rezalet, cihaza appworld harici hiçbir şekilde uygulama yükleyemezsiniz, flash özelliği hiçbir blackberry de yok internette video izleyemezsiniz, (bana youtube yeter diyosanız başka), oyun oynamak isterseniz ilkokul düzeyinde oyunlara mahkumsunuz, eee cihaz 1500 lira ne yapıyor peki bu alet, çok güzel mail alıp gönderiyor, sms yazılıyor, bb messenger var, live messenger var. bunları nokia n95 de yapıyor hem de temizi 250 lira. lütfen bırakın blakcberry fanatizmini de gerçeklere dönün.

saygılar.





appworld harici hertürlü program yüklenebiliyor,flash desteği appleda bile yok ayrıca youtube ve facebook dışındaki bazı sitelerden video izlemek için gerekli programlar mevcut.



blackberryler oyun değil iş telefonudur bu bütün herkesçe bilinir. amacınız oyun ise diğer markalara gidin. blackberry aynı ios gibi kendine özgü işletim sistemine sahip sayılı markalardan biri. o dediğiniz nokia ile blackberry nin en düşük modeli dahi mesajlaşmada ve kullanım kolaylığında kıyaslanamaz.



blackberry çocuk telefonu değildir lütfen iphone ile karıştırmayın.


merhaba, yazınızda sürekli apple üzerinde durmuşsunuz, ancak ben yazımda zaten apple ı savunmadımki. bu "blackberry iş tlefonudur sözünü de anlamıyorum. blackberry de yapılıp da diğer telefonlarda yapılamayan ne var onu soruyorum size. kullanım kolaylığı demişsiniz ona da katılmıyorum. blackberry bana göre gereksiz karışık bi telefon. insanlar neden bu kadar sınırlandırılmış bir telefona para verirler onu anlayamıyorum sadece. ben htc desire hd kullanıcısıyım. markete girince ilk sırada flash player 10.1 var. markette binlerce uygulama var. hem iş hem de bireysel maillerimi telefondan takip ediyorum. artık pc den mail açmıyorum diyebilirim. hd videolar seyredebiliyorum. ek programlara ihtiyaç duymadan bütün sitelerdeki videoları ve siteleri pc den açtığım gibi açabiliyorum. burda telefon kıyaslaması yaparsak konu uzar. son söylemek istediğim blackberry telefonların işletim sistemi ve donanımsal olarak gündemin çok gerisinde kaldı. dünya çift çekirdekli telefonları beklerken biz blackberry nin flash player ının olmadığını konuşuyoruz. bir telefona 1500 lira vermek ve bir sürü kısıtlamaya maruz kalmak bana kandırılmak gibi geliyor.
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camouflage-dm 8 yıl
yeri değil ama forum bu ara çok hata veriyor sizdede sıkıntı varmı acaba
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advancedmobile 8 yıl
Hem telefona 1500 tl ödeyecem,ayrıca birde bis paketi satın alıcam?telefona verdiğim para yetmezmiş gibi birde operatöre ücret ödicem?iş telefonu yada mail telefonu deniyor,10 taneden fazla mail hesabı kuramıyorum telefona!!app world denilen market kısmında indirdiğim,işe yarar,devamlı kullanabileceğim hiçbir uygulama bulamadım.hadi buldunuz diyelim uygulamaları yüklerken dikkat!!512 mb hafıza dolduğunda yeni uygulama yüklenmiyor.heralde yükleyecek bu kadar uygulama bulamazlar diyerek rom belleği ufak tutmuşlar.bb nin yıllardır düzeltemediği aşamadığı diğer bir sorun ise web tarayıcısı berbat!!bu şimdi iş telefonumu?
(satın aldığına pişman bb kullanıcısı)
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kolpaci 8 yıl
özelliklerine göre pahalı
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TELESCOPE 8 yıl
iyi güzel ancak biraz fiyatlı gibi bence
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