Kim Nerede? 172 Dünyanın ilk yüksek sıcaklıklı süper iletken tokamak cihazı füzyonda çığır açıyor 164 iPhone 16 Pro serisine dört yeni kamera özelliği geliyor 148 Türksat 42e frekans listesi 2024 (Tüm kanallar)
Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim
    Standart Oynatıcı MP3 Ses
    Sıradaki Video
    0 sn. ▶
    İPTAL ET

    Elektrikli Otomobil Pil Tiplerinden LFP ve NMC Karşı Karşıya! Hangisi Daha İyi?

    Elektrikli otomobillerde batarya teknolojileri denince en çok tercih edilen pil tipleri LFP ve NMC'nin birbirlerine karşı artı ve eksilerini masaya yatırıyoruz.

    LFP (Lityum Demir Fosfat) Piller: LFP piller, katot malzemesi olarak lityum-fosfat kullanır ve bu da onlara uzun bir döngü ömrü kazandırır. Genellikle 10 yıllık bir ömre sahip olan bu piller, daha az termal kaçak riski barındırı ve maliyet açısından da avantajlıdır. Diğer pil yapılarına göre daha çevre dostu olarak gösterilebilir. LFP pillerin enerji yoğunluğu daha düşüktür, bu da daha az menzil anlamına gelir. Soğuk ortamlara karşı daha hassastırlar.

    NMC (Nikel Manganez Kobalt) Piller: NMC piller, katot ucu olarak nikel, manganez ve kobaltın bir kombinasyonunu sunar. Bu piller, daha yüksek enerji yoğunluğu sağlayarak daha fazla menzili sunar ve soğuk ortamlarda şarj performansı daha yüksektir. Lityum ve kobalt içerdikleri için daha pahalı olarak gösterilirler. LFP pillere göre daha kısa bir döngü ömrüne sahiptirler. Daha yüksek termal kaçak riski barındırırlar. Geri dönüşüme uygun olmayan çevresel olarak sürdürülemez hammaddeler kullanırlar.

    NMC pillerinin enerji yoğunlukları LFP pillerden daha yüksektir. NMC piller, LFP pillere göre aynı alana daha çok performans barındırırlar. LFP, kimyasal özellikleri ve yapıları ile NMC pillerden daha güvenlidir. LFP piller fiziksel hasar alsa bile alev almaz veya patlamaz.

    Her iki pil tipi de elektrikli otomobillerin performansı ve sürdürülebilirliği üzerinde önemli etkilere sahiptir. Gelişen teknoloji ile birlikte, bu pillerin maliyeti, kapasitesi ve çevresel etkileri üzerine yapılan iyileştirmeler, elektrikli otomobil endüstrisinin geleceğini şekillendirecektir.

    00:00 Giriş
    00:28 Yapıları
    01:05 Enerji Yoğunluğu ve Menzil
    01:50 Güvenlik ve Termal Stabilite
    02:47 Şarj
    03:13 Cycle Döngü Ömrü
    04:04 Kullanım Ömrü
    05:12 Maliyet
    06:21 Kullanım Alanları
    07:05 NMC Artılar ve Eksiler
    08:23 LFP Artılar ve Eksiler
    09:01 Değerlendirme

    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız