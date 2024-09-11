800 Bin Liraya Yok Satar | BYD Seagull 2025

Ülkemize yapacağı yatırımla adından sıkça söz ettiren Çinli elektrikli araç üreticisi BYD, Seagull modelinin yeni versiyonunu duyurdu.

Ülkemize yapacağı yatırımla adından sıkça söz ettiren Çinli elektrikli araç üreticisi BYD, Seagull modelinde 15 ay gibi kısa bir sürede 500.000'den fazla satış rakamına ulaştı. BYD Seagull, performans ve verimlilik açısından durumuna göre iyi özelliklere sahip 75 HP güç ve 135 Nm tork üreten motoru ile 130 km/saat maksimum hıza ulaşabilen ve sadece 4.9 saniyede 0'dan 50 km/saat hıza çıkabiliyor. Şasiye entegre 30/38,8 kWh kapasiteli LFP batarya ile 305/405 km CLTC menzil vaat eden araç, 30/40 kW DC hızlı şarj desteği sayesinde yüzde 30'dan 80'e sadece 30 dakikada şarj olabiliyor.

16 inç lastikler, 3,78 metre uzunluk, 2,5 metre dingil mesafesi ve 1,1 ton ağırlık gibi özellikleriyle kompakt ve şehir içi kullanım için ideal olan bu araç, 2025 model yılında yeni 16 inç jantlar, otomatik şarj başlatma özelliği, arkada 'Build Your Dreams' yerine BYD logosu, önde bir USB-A ve 60W USB-C soketi, 10,1 inç bilgi-eğlence ekranı ve sesli kontrol standart, 4 hoparlör ve 7 inç gösterge paneli gibi yeniliklerle donatılacak. Ayrıca kablosuz şarj desteğine de sahip olacak. Güvenlik donanımları arasında hava yastıkları, elektronik denge kontrolü, park frenleri, disk frenler ve NFC araç anahtarları standart olarak sunulurken, 2025 Seagull serisi VTOL özelliğine de sahip olacak.

Isıtmalı ön koltuklar, 360 derece kamera gibi konfor özellikleriyle donatılan bu model, 9700 dolarlık başlangıç fiyatıyla rekabetçi bir seçenek olmaya devam ediyor. Çinli elektrikli araç devi, Seagull'ın Avrupa versiyonunu gelecek yıl Avrupa ve Türkiye pazarına 20.000 avrodan daha uygun bir fiyatla sunmayı planlıyor. Bu strateji, markanın global pazarda daha geniş bir müşteri kitlesine ulaşmasını sağlayacak gibi görünüyor. Ayrıca, farklı pil paketleriyle sunulan Vitality, Freedom ve Flying Edition modelleri, kullanıcıların ihtiyaçlarına göre özelleştirilebilen seçenekler sunuyor. Bu modellerin fiyatları sırasıyla 69,800 yuan (9,700 USD), 75,800 yuan (10,500 USD) ve 85,800 yuan (12,000 USD) olarak belirlenmiş, böylece her bütçeye uygun bir elektrikli araç alternatifi ortaya çıkmıştır. Sürdürülebilirlik ve erişilebilirlik açısından önemli bir adım olan bu gelişmeler, elektrikli araç endüstrisinin geleceğine ışık tutuyor.

