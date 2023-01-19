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    Elektrikli scooterlarıyla tanınan BinBin'in ofisini gezdik!

    Elektrikli scooterlarıyla tanınan ve birçok şehirde bulunan BinBin isimli şirketin İstanbul'daki ofisini gezdik. Ofiste şüphesiz en dikkat çeken kısım bakım onarım kısmı.

    Bildiğiniz gibi Donanım Haber olarak Türkiye'deki teknoloji şirketlerinin ofislerini geziyoruz. Bu videomuzun konuğu da elektrikli scooterlarıyla tanınan BinBin oldu. Ofis içerisinde gezerken özellikle dikkatimizi çeken kısım şüphesiz bakım onarım kısmı oldu. Ne yazık ki hikayeleri paylaşamadık sizlerle ancak bakım onarım kısmındaki hikayeler çok enteresan.

    Gezimiz dışında BinBin kurucu ortağı ve CEO'su Kadir Abdik ile de ufak bir röportajımız oldu. Hem BinBin'in kuruluş kısmından hem de İstanbul'daki trafik sorunundan kısa da olsa bahsettik. 

    Sizlerin gezmemizi istediği, merak ettiği bir ofis varsa yorumlar kısmında bizlerle paylaşmayı unutmayın.

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