Hyundai Ioniq 6 inceleme - Tasarımı dikkat çekici ama daha fazlası var!

Bu haftaki test konuğumuz, sahip olduğu tasarım dili ve gelişmiş teknolojileriyle elektrikli otomobil dünyasında fark yaratan Hyundai IONIQ 6 Progressive 4x4. Videoyu beğendiyseniz bize destek olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı, videoyu beğenmeyi ve sevdiklerinizle paylaşmayı, sadece emoji de olsa yorum yapmayı unutmayın. İyi seyirler!
Video akışı:
00:00 - Giriş
00:25 - Dış tasarım
03:46 - Bagaj
05:50 - İç mekan (arka bölüm)
10:28 - İç mekan (ön bölüm)
15:20 - Kokpitteki ekranlar nasıl?
19:10 - Test sürüşü (Teknik bilgiler)
20:55 - Şarj gücü
22:49 - Enerji tüketimi
24:20 - Sürüş konforu nasıl?
26:00 - Standart donanımlar
28:04 - Artıları ve eksileri neler?
31:00 - Kapanış