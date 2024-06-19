Hyundai Ioniq 6 inceleme - Tasarımı dikkat çekici ama daha fazlası var!

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Bu haftaki test konuğumuz, sahip olduğu tasarım dili ve gelişmiş teknolojileriyle elektrikli otomobil dünyasında fark yaratan Hyundai IONIQ 6 Progressive 4x4.

Bu haftaki test konuğumuz, sahip olduğu tasarım dili ve gelişmiş teknolojileriyle elektrikli otomobil dünyasında fark yaratan Hyundai IONIQ 6 Progressive 4x4. Videoyu beğendiyseniz bize destek olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı, videoyu beğenmeyi ve sevdiklerinizle paylaşmayı, sadece emoji de olsa yorum yapmayı unutmayın. İyi seyirler!

Video akışı:

00:00 - Giriş

00:25 - Dış tasarım

03:46 - Bagaj

05:50 - İç mekan (arka bölüm)

10:28 - İç mekan (ön bölüm)

15:20 - Kokpitteki ekranlar nasıl?

19:10 - Test sürüşü (Teknik bilgiler)

20:55 - Şarj gücü

22:49 - Enerji tüketimi

24:20 - Sürüş konforu nasıl?

26:00 - Standart donanımlar

28:04 - Artıları ve eksileri neler?

31:00 - Kapanış

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