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    Hyundai Ioniq 6 inceleme - Tasarımı dikkat çekici ama daha fazlası var!

    Bu haftaki test konuğumuz, sahip olduğu tasarım dili ve gelişmiş teknolojileriyle elektrikli otomobil dünyasında fark yaratan Hyundai IONIQ 6 Progressive 4x4.    

    Bu haftaki test konuğumuz, sahip olduğu tasarım dili ve gelişmiş teknolojileriyle elektrikli otomobil dünyasında fark yaratan Hyundai IONIQ 6 Progressive 4x4. Videoyu beğendiyseniz bize destek olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı, videoyu beğenmeyi ve sevdiklerinizle paylaşmayı, sadece emoji de olsa yorum yapmayı unutmayın. İyi seyirler!

    Video akışı:

    00:00 - Giriş

    00:25 - Dış tasarım

    03:46 - Bagaj

    05:50 - İç mekan (arka bölüm)

    10:28 - İç mekan (ön bölüm)

    15:20 - Kokpitteki ekranlar nasıl?

    19:10 - Test sürüşü (Teknik bilgiler)

    20:55 - Şarj gücü

    22:49 - Enerji tüketimi

    24:20 - Sürüş konforu nasıl?

    26:00 - Standart donanımlar

    28:04 - Artıları ve eksileri neler?

    31:00 - Kapanış

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