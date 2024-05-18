Çinli hibrit pickup BYD SHARK tanıtıldı! Seat Leon yenilendi - DH Oto Gündem

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Programımızda bu hafta köprü ve otoyollara gelen zammı, yenilenen Seat Leon, Türkiye'de tanıtılan Opel Frontera ve BYD'nin PHEV pickup modeli Shark gibi haftanın öne çıkan konularını değerlendirdik.

Programımızda bu hafta köprü ve otoyollara gelen zammı, yenilenen Seat Leon, Türkiye'de tanıtılan Opel Frontera ve BYD'nin PHEV pickup modeli Shark gibi haftanın öne çıkan konularını değerlendirdik. Videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olup bildirimleri açarak, beğen tuşuna basarak ve yorum yaparak bize destek olabilirsiniz. İyi seyirler!

Video akışı:

00:00 - Giriş

01:45 - Yeni Opel Frontera

09:43 - Köprü ve otoyollara, Avrasya Tüneline zam geldi

17:14 - Makyajlı Kia EV6 tanıtıldı

30:23 - BYD'nin PHEV pickup modeli Shark

39:54 - Yenilenen Seat Leon'da üç silindirli motor kaldırıldı

43:48 - Renault Rafale'in PHEV 4x4 versiyonu tanıtıldı

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