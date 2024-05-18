Çinli hibrit pickup BYD SHARK tanıtıldı! Seat Leon yenilendi - DH Oto Gündem

Programımızda bu hafta köprü ve otoyollara gelen zammı, yenilenen Seat Leon, Türkiye'de tanıtılan Opel Frontera ve BYD'nin PHEV pickup modeli Shark gibi haftanın öne çıkan konularını değerlendirdik. Videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olup bildirimleri açarak, beğen tuşuna basarak ve yorum yaparak bize destek olabilirsiniz. İyi seyirler!
Video akışı:
00:00 - Giriş
01:45 - Yeni Opel Frontera
09:43 - Köprü ve otoyollara, Avrasya Tüneline zam geldi
17:14 - Makyajlı Kia EV6 tanıtıldı
30:23 - BYD'nin PHEV pickup modeli Shark
39:54 - Yenilenen Seat Leon'da üç silindirli motor kaldırıldı
43:48 - Renault Rafale'in PHEV 4x4 versiyonu tanıtıldı