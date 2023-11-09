Scooter tavsiyesi için en iyi elektrikli scooter modelleri (2023)

- En İyi Elektrikli Scooterlar 💯
- 1️⃣ Xiaomi Mi Pro 2
- 2️⃣ Segway Ninebot Kickscooter Max G30E II
- 3️⃣ Onvo OV-012
- 4️⃣ GOTRAX G3
- 5️⃣ Dynamic E1 eScooter
- 6️⃣ Razor Power Core E100
- 7️⃣ Yasomi S70 Pro
- 8️⃣ Razor Power A2
- 9️⃣ Electroll Torque 16AH
- 🔟 Xiaomi Mijia M365
- Elektrikli scooter yokuş çıkar mı 🤔
- Elektrikli scooter kaç watt olmalı ❓
- Elektrikli scooter alırken dikkat edilmesi gerekenler ❗
- Yorumlar
Günümüz şehir şartları çoğu zaman ulaşımın hızlı olmasını gerektiriyor. Kimi zaman gideceğimiz yer araba kullanmak için çok kısa mesafede veya yürümek için uzak bir mesafede bulunuyor. İşin bir de trafik tarafı var. Tüm bu sorunları çözen alet ise elbette elektrikli scooterlar. En iyi elektrikli scooterlar size hızlı bir seyahat sağladığı için son derece popülerlik kazanmış durumda. Ayrıca, bisikletlerden daha kompakt oldukları için apartman dairelerinde ve daha küçük alanlarda saklanmaları daha kolaydır. Peki hangi elektrikli scooter hangi markası alınmalı? Tüm bu soruların cevapları ve elektrikli scooter fiyatları için size en iyi tavsiyeleri sunuyoruz!
|Marka - Model 🛹
|Fiyat 🏷️
|Xiaomi Mi Pro 2
|18.915 TL
|Segway Ninebot Kickscooter Max G30E II
|20.899 TL
|Onvo OV-012
|19.884 TL
|GOTRAX G3
|13.499 TL
|Dynamic E1 Escooter
|8.991 TL
|Razor Power Core E100
|12.759 TL
|Yasomi S70 Pro
|16.499 TL
|Razor Power A2
|12.794 TL
|Electroll Torque 16AH
|22.849 TL
|Xiaomi Mijia M365
|15.548 TL
Elektrikli scooter dikkate alındığında; elektrikli scooter markaları sıralamasında Xiaomi, Segway ve Onvo bulunuyor. Uzun menzil, hız, motor gücü ve olumlu kullanıcı yorumlarıyla 2023’te satın alınabilecek en iyi elektrikli scooter olarak ise Xiaomi Mi Pro 2, Segway Ninebot Kickscooter Max G30E II ve Onvo OV-012 modelleri öneriliyor.
1️⃣ Xiaomi Mi Pro 2
- 45 km menzil
- 25 km/s maksimum hız
- 100 kg taşıma kapasitesi
- 8 saate kadar şarj süresi
- 75 dakikaya kadar batarya süresi
- 600W motor gücü
- 14,2 kg ağırlık
Xiaomi Mi Pro 2 kullanıcı yorumları 💭
👨 Kesinlikle piyasada ki en iyi scooter montajı kolay kullanımı konforlu.182 cm 96 kg endekslerinde biriyim şu ana kadar herhangi bir problem yaşamadım. Tatmin edici hızlara çıkabiliyor bayır, yokuş gibi engelli yolları rahatlıkla aşabiliyor.
👩 Urun gayet başarılı. Ben 110 kiloyum. Endişem vardı acaba taşır mi diye çünkü max taşıma kapasitesi 100kg diyordu. Ama hiçbir sorun çıkarmadı. Küçük çanta ve kıyafetlerle 112-113 kilo gelsem, bilenler için ölçü olması açısından Kadıköy Fenerbahçe orduevinin oradaki dik ve uzun yokuşu sport modunda gayet rahat çıktım. En dik yerinde 10km/hr’a düştü hız ama çıktı.
2️⃣ Segway Ninebot Kickscooter Max G30E II
- 65 km menzil
- 25 km/s azami hız
- 350W motor gücü
- 10 inç lastik boyutu
- 6 saat şarj süresi
- 100 kg taşıma kapasitesi
- 19.1 kg ağırlık
Segway Ninebot Kickscooter Max G30E II kullanıcı yorumları 💭
👨 Şehir içinde hem performans hem de estetik açıdan tek geçilebilecek bir scoter. Özellikle günlük kullanım için tercih edecek kişilerin dikkat etmesi gereken en önemli nokta pil süresi diye düşünüyorum. Bu ürün pil ömrü konusunda akılda soru işareti bırakmıyor. 5 gün boyunca metrodan çıkıp işe gitmek için kullandım. Full şarjda 40 km kullanmama rağmen 2 diş daha şarjı kaldı.
👩 Ürünü alırken çok araştırdım. İyi bir şey alıp uzun süreli kullanmak için ideal bir ürün olduğundan dolayı tercih ettim. Çanta ile birlikte 90 kiloyum. 185 boyum var. 20-30 derecelik rampalarda gayet başarılı. Baya abartıp İstanbul da yaşayanlar bilir, Hatboyu caddesinde test ettim. 5-10km hıza düştü. Orta rampalarda sport modda 18-22km hız arasında gidiyor.
3️⃣ Onvo OV-012
- 40-45 km menzil
- 50 km/s azami hız
- 30 derece yokuş kabiliyeti
- 7 saat şarj süresi
- 800W motor gücü
- Katlanabilir sistem
- Uzaktan kumanda
- Disk fren sistemi
Onvo OV-012 kullanıcı yorumları 💭
👨 Beklediğimden daha güzel bir ürün. Performansı ve sağlam şasesi göz doldurucu. Aldığıma pişman olmayacağım bir alet gibi duruyor. Hız limiti olmaması yeni kullanıcıları biraz zorlayabilir zira çok hızlı kalkıyor.
👩 Şehir içi ideal. Çok aksiyona gerek yok. Hızı fazlasıyla yeterli. Bir scooter için çok hızlı. Alacak arkadaşlara tavsiyem, program ayarlarını yapsınlar. Ve evet, yokuş falan dinlemiyor.
4️⃣ GOTRAX G3
- 300W motor gücü
- 30 km menzil
- 25 km/s azami hız
- 8 inç lastik
- 5 saat şarj süresi
- 120 kg taşıma kapasitesi
- 16.4 kg ağırlık
GOTRAX G3 kullanıcı yorumları 💭
👨 Kompakt ve güçlü... Bu scooter, şehirde hareket etmeyi çok kolay hale getiriyor. Saatte 25 km hıza ulaşması, trafikte diğer araçlarla kolayca uyum sağlamamı sağlıyor. Şarjı çok iyi performans gösteriyor ve tek şarjla 30 km'lik menzil yetiyor. Kesinlikle kullanıcı dostu ve eğlenceli bir araç.
👩 Harika bir scooter! Saatte 25 km hıza çıkabiliyor ve eğimli yolları kolayca tırmanıyor. Şarjı gerçekten uzun süre dayanıyor ve tek seferde 30 km kadar yol alabiliyorum. Hem çevre dostu hem de pratik bir taşıt aracı arayanlar için harika bir seçenek.
5️⃣ Dynamic E1 eScooter
- 150W motor gücü
- 10 km menzil
- 15 km/s azami hız
- 90 kg taşıma kapasitesi
- 8 inç lastik
- 9 kg ağırlık
Dynamic E1 Escooter kullanıcı yorumları 💭
👨 Fiyatına göre iyi bir ürün. Ancak çok beklentiye girerek almamak gerekiyor. Hızlı şarj oluyor. Giriş seviyesi için tavsiye ederim.
👩 Ürün yokuşta iyi performans sergilemiyor ancak fiyatına göre de üzmüyor. Yeni başlayanlar için ya da çocuklar için tercih edilebilir.
6️⃣ Razor Power Core E100
- 60 dakika kullanım süresi
- 100W motor gücü
- Çocuklar için
- Maksimum 54 kg kapasite
- 18 km/s azami hız
- 12 kg ağırlık
Razor Powercore Power Core E100 kullanıcı yorumları 💭
👨 11 yaşındaki oğlum için aldım, uzun zamandır bir elektrikli scooter istiyordu. Hayal kırıklığına uğramadı. Önerilen maksimum yaş ve kilo aralığının biraz üzerinde olmama rağmen ben bile denedim! - Kullanırken hiç sorun yaşamadım. Kesinlikle tavsiye ederim.
👩 Uzun boylu 7 yaşındaki çocuğum için bu scooter'ı aldım. Alışması birkaç dakikasını aldı ama kullanımı kolay. 8+ yaş için uygun olduğunu söyleyebilirim. Kaliteli bir scooter.
7️⃣ Yasomi S70 Pro
- 800W motor gücü
- 60 km menzil
- 45 km/s azami hız
- 150 kg taşıma kapasitesi
- 8 saate kadar şarj süresi
- 10 inç lastik
- 25 derece tırmanma açısı
- Katlanabilir yapı
- 15 kg ağırlık
Yasomi S70 Pro kullanıcı yorumları 💭
👨 Koltuk ile kullanımı çok rahat. Çok ani hızlanıyor 48 km/s hıza kadar çıktım. Yokuş çıkışı 30 km hızı görüyor. Asfaltta titreşim oldukça az ayakta iken oturunca hiç yok. Göstergeleri çok güzel, net görüntü sağlıyor, güneş altında okunabiliyor. Lastikler dolgu ve büyük.
👩 Kullanımı oldukça iyi, trafik içerisinde hızlı hareket etmenizi sağlıyor. Gece kullanmaya da çok uygun, aydınlatması geniş tutulmuş ve etkili bir aydınlatma alanı oluşturuyor. Muhafaza edecek yeri olmayanlar içinde katlanma özelliği var bu sayede rahatça katlayıp garajınıza veya evinize çıkarabilirsiniz.
8️⃣ Razor Power A2
- 65kg maksimum yük taşıma kapasitesi
- 40 dakika kullanım
- 16 km/s azamı hız
- Yumuşak poliüretan Jant ve tekerlekler
- Çelik çerçeve ve gidon
- Yüksekliği ayarlanabilir gidon
- 22V Lityum iyon şarj edilebilir akü
- Gidondan kumandalı gaz
- Arka tekerlek freni
- 6.3kg ağırlık
Razor Power A2 kullanıcı yorumları 💭
👨 23 kg oğlumu çok mutlu etti. Doya doya biniyor. Kullanımı oldukça kolay, hızı oldukça yeterli. Aynı zamanda bayağı da sağlam.
👩 Oğluma hediye olarak aldık ve şimdilik oldukça iyi bir hediye oldu. Kullanımı çok kolay, bir düğme ile hızı kendisi ayarlıyor ve kontrol edebileceği yüksek bir hıza ulaşıyor. Çocuk da biz de çok mutluyuz.
9️⃣ Electroll Torque 16AH
- 1600W motor gücü
- 4-5 saat kullanım ömrü
- 45 km/s azami hız
- 45 dereceye kadar tırmanma kabiliyeti
- 130 kg taşıma kapasitesi
- Koltuk seçeneği
- Ön ve arka disk fren sistemi
Electroll Torque 16AH kullanıcı yorumları 💭
👨 Kesinlikle mükemmel tam bir fiyat fayda ürünü. Çekiş çok iyi çift motora aldığında zapt edilemeyecek kadar güçlü. Şarj süresi çok iyi
👩 Ürünü 1 haftadır kullanıyorum. Öncelikle uygulamayı mutlaka indirin. Yokuşta çift motor çalıştırdığınızda altınızdaki aletin gücünü anlıyorsunuz. Ben şehir içinde eco mod ve tek motor kullanıyorum. Şarjı 4 gün kullandım ve 3. çizgide. 6yı tamamlarsak yaklaşık 25-27 km yapmış olacak tek şarjda. Benim boyum 192 kilom 95.
🔟 Xiaomi Mijia M365
- 500W motor gücü
- 30 km menzil
- 25 km azami hız
- 15 derece tırmanma kabiliyeti
- 100 kg taşıma kapasitesi
- Rejeneratif frenleme + disk frenleri
Xiaomi Mijia M365kullanıcı yorumları 💭
👨 Ürünü 1 yıldır kullanıyorum. Üretim kalitesi olarak oldukça başarılı. Sahilde tamamen duz yolda 27-28 km gidiyor. Bu noktada boşta döndüğünde on tekerlek rejeneratif olarak şarj ediyor tekrardan pilini.
👩 Kilom 112, işe gelip giderken kullanıyorum. Hız sorunsuz 25 km ye ulaşıyor, eko modda da 17-18 km arası geziyor, hız oldukça iyi, 25 km biraz riskli oluyor, düşme ve kaza riski yüksek, kask kullanmak gerekli bence. Tek seferde 5 km yol kat ediyorum, 1 km sini 18 ile, 4 km sini 25 ile gidiyorum bu şekilde tam şarj ile toplam 13-14 km yol gidiyor.
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Elektrikli scooter yokuş çıkar mı 🤔
Elektrikli scooter yokuş çıkar mı? sorusunun kısaca cevabı evet çıkar. Her elektrikli scooter, belirli miktarda tırmanma açısına sahip. Genellikle bu tırmanma, 15-20 derecelik eğimler için geçerli. Ancak Electroll Torque 16AH gibi modeller 45 dereceye kadar dik yokuşları tırmanabiliyor.
Elektrikli scooter kaç watt olmalı ❓
Elektrikli scooter en az 350W motor gücünde olmalı. Bu, yetişkin bir birey için ideal miktarda çekiş gücü üretebileceği anlamına geliyor. Çocuklar için ise daha düşük güçler yeterli olabilir. Uzun boylu, kilolu kişiler için veya eğim miktarının fazla olduğu şartlarda 600W veya daha yüksek motor gücü tercih edilmeli.
Elektrikli scooter alırken dikkat edilmesi gerekenler ❗
- Menzil
- Hız
- Şarj olma süresi
- Kullanım ömrü
- Taşıma kapasitesi
- Motor gücü
- Fren teknolojisi
- Lastik ebatı
- Tırmanma kabiliyeti
En İyi Elektrikli Scooterlar İçerik Oylama 5/5 (⭐⭐⭐⭐⭐) Toplam Oy: 22023Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.