Scooter tavsiyesi için en iyi elektrikli scooter modelleri (2023)

Günümüz şehir şartları çoğu zaman ulaşımın hızlı olmasını gerektiriyor. Kimi zaman gideceğimiz yer araba kullanmak için çok kısa mesafede veya yürümek için uzak bir mesafede bulunuyor. İşin bir de trafik tarafı var. Tüm bu sorunları çözen alet ise elbette elektrikli scooterlar. En iyi elektrikli scooterlar size hızlı bir seyahat sağladığı için son derece popülerlik kazanmış durumda. Ayrıca, bisikletlerden daha kompakt oldukları için apartman dairelerinde ve daha küçük alanlarda saklanmaları daha kolaydır. Peki hangi elektrikli scooter hangi markası alınmalı? Tüm bu soruların cevapları ve elektrikli scooter fiyatları için size en iyi tavsiyeleri sunuyoruz!

Elektrikli scooter dikkate alındığında; elektrikli scooter markaları sıralamasında Xiaomi, Segway ve Onvo bulunuyor. Uzun menzil, hız, motor gücü ve olumlu kullanıcı yorumlarıyla 2023’te satın alınabilecek en iyi elektrikli scooter olarak ise Xiaomi Mi Pro 2, Segway Ninebot Kickscooter Max G30E II ve Onvo OV-012 modelleri öneriliyor. 1️⃣ Xiaomi Mi Pro 2

Tam Boyutta Gör Xiaomi Mi Pro 2, en iyi elektrikli scooter modelleri arasında gösteriliyor. Üç adet hız modu ile her senaryoda etkin kullanım sunan ürün, 446Wh kapasiteli bataryası ile maksimum 25km/sa hıza ulaşıyor. Tam şarj ile sizi 45 kilometre götüren Xiaomi Mi Pro 2, 600W gücündeki motor ile eğimli yollarda da yüksek performans sergiliyor. Frenlemelerde ve yokuş aşağı sürüşlerde kinetik enerjiyi elektrik enerjisine dönüştüren cihaz, ön ve arkada çift fren sitemine sahip. Xiaomi, en iyi elektrikli scooter markası olduğu için bu ürün elektrikli scooter tavsiyesi arayanlar için ideal konumda.

45 km menzil

25 km/s maksimum hız

100 kg taşıma kapasitesi

8 saate kadar şarj süresi

75 dakikaya kadar batarya süresi

600W motor gücü

14,2 kg ağırlık

Xiaomi Mi Pro 2 kullanıcı yorumları 💭

👨 Kesinlikle piyasada ki en iyi scooter montajı kolay kullanımı konforlu.182 cm 96 kg endekslerinde biriyim şu ana kadar herhangi bir problem yaşamadım. Tatmin edici hızlara çıkabiliyor bayır, yokuş gibi engelli yolları rahatlıkla aşabiliyor.

👩 Urun gayet başarılı. Ben 110 kiloyum. Endişem vardı acaba taşır mi diye çünkü max taşıma kapasitesi 100kg diyordu. Ama hiçbir sorun çıkarmadı. Küçük çanta ve kıyafetlerle 112-113 kilo gelsem, bilenler için ölçü olması açısından Kadıköy Fenerbahçe orduevinin oradaki dik ve uzun yokuşu sport modunda gayet rahat çıktım. En dik yerinde 10km/hr’a düştü hız ama çıktı.

2️⃣ Segway Ninebot Kickscooter Max G30E II

Tam Boyutta Gör Dünyanın en iyi elektrikli scooter modelleri arasında gösterilen Segway Ninebot Kickscooter Max G30E II, uzun mesafe ve konforu bir arada sunuyor. 65 km yaklaşık azami menzil sunabilen KickScooter, pazardaki en uzun menzile sahip elektrikli scooterlardan birisi oluyor. Saatte 25km varan azami hızlara ulaşan araç 10 inçlik lastikleriyle de konforlu sürüş vadediyor.

65 km menzil

25 km/s azami hız

350W motor gücü

10 inç lastik boyutu

6 saat şarj süresi

100 kg taşıma kapasitesi

19.1 kg ağırlık

Segway Ninebot Kickscooter Max G30E II kullanıcı yorumları 💭

👨 Şehir içinde hem performans hem de estetik açıdan tek geçilebilecek bir scoter. Özellikle günlük kullanım için tercih edecek kişilerin dikkat etmesi gereken en önemli nokta pil süresi diye düşünüyorum. Bu ürün pil ömrü konusunda akılda soru işareti bırakmıyor. 5 gün boyunca metrodan çıkıp işe gitmek için kullandım. Full şarjda 40 km kullanmama rağmen 2 diş daha şarjı kaldı.

👩 Ürünü alırken çok araştırdım. İyi bir şey alıp uzun süreli kullanmak için ideal bir ürün olduğundan dolayı tercih ettim. Çanta ile birlikte 90 kiloyum. 185 boyum var. 20-30 derecelik rampalarda gayet başarılı. Baya abartıp İstanbul da yaşayanlar bilir, Hatboyu caddesinde test ettim. 5-10km hıza düştü. Orta rampalarda sport modda 18-22km hız arasında gidiyor.

3️⃣ Onvo OV-012

Tam Boyutta Gör Onvo OV-012, en kaliteli elektrikli scooter modellerinden birisi konumunda. Hem hızlı, hem konforlu hem de güçlü bir yapı sunuyor. 10 inçlik lastiklere sahip olan Onvo elektrikli scooter, 40-45 km menzili tek şarjda sağlıyor. 800W gibi güçlü bir motora sahip olan araç, 30 derece eğimli yokuşları tırmanabiliyor. Saatte 50 km hız yapana Onvo OV-012, böylece en hızlı elektrikli scooterlar arasına giriyor. Hırsızlara karşı uzaktan kumandası olan Onvo OV-012 aynı zamanda katlanabilir bir yapıya sahip.

40-45 km menzil

50 km/s azami hız

30 derece yokuş kabiliyeti

7 saat şarj süresi

800W motor gücü

Katlanabilir sistem

Uzaktan kumanda

Disk fren sistemi

Onvo OV-012 kullanıcı yorumları 💭

👨 Beklediğimden daha güzel bir ürün. Performansı ve sağlam şasesi göz doldurucu. Aldığıma pişman olmayacağım bir alet gibi duruyor. Hız limiti olmaması yeni kullanıcıları biraz zorlayabilir zira çok hızlı kalkıyor.

👩 Şehir içi ideal. Çok aksiyona gerek yok. Hızı fazlasıyla yeterli. Bir scooter için çok hızlı. Alacak arkadaşlara tavsiyem, program ayarlarını yapsınlar. Ve evet, yokuş falan dinlemiyor.

4️⃣ GOTRAX G3

Tam Boyutta Gör GOTRAX G3, fiyatına göre sunduklarıyla en güzel elektrikli scooter modeli olarak karşımıza çıkıyor. Taşınabilir tasarımla ön plana çıkan ürün, tek dokunuşa katlanır çerçeveye sahip. Bu da dar alana sahip kullanıcılar için ideal. 300W motor gücüne sahip olan GOTRAX G3, 25 km/s maksimum hız sunuyor. Tek şarj ile 30 km menzil sunan ürün aynı zamanda 5 saat şarj süresine sahip. Arka tekerde motora sahip olan cihaz, bu sayede yokuşlarda da makul performans sergiliyor. Ürünün lastik boyutu ise 8 inç.

300W motor gücü

30 km menzil

25 km/s azami hız

8 inç lastik

5 saat şarj süresi

120 kg taşıma kapasitesi

16.4 kg ağırlık

GOTRAX G3 kullanıcı yorumları 💭

👨 Kompakt ve güçlü... Bu scooter, şehirde hareket etmeyi çok kolay hale getiriyor. Saatte 25 km hıza ulaşması, trafikte diğer araçlarla kolayca uyum sağlamamı sağlıyor. Şarjı çok iyi performans gösteriyor ve tek şarjla 30 km'lik menzil yetiyor. Kesinlikle kullanıcı dostu ve eğlenceli bir araç.

👩 Harika bir scooter! Saatte 25 km hıza çıkabiliyor ve eğimli yolları kolayca tırmanıyor. Şarjı gerçekten uzun süre dayanıyor ve tek seferde 30 km kadar yol alabiliyorum. Hem çevre dostu hem de pratik bir taşıt aracı arayanlar için harika bir seçenek.

5️⃣ Dynamic E1 eScooter

Tam Boyutta Gör Dynamic E1, en ucuz elektrikli scooter arayanlar için biçilmiş kaftan. Uygun fiyatı ve özellikleriyle giriş seviyesine ve yeni başlayanlara hitap eden ürün, katlanabilir yapısıyla da kolay taşıma sağlıyor. Disk ve çamurluk frenine sahip olan cihaz, 8 inç lastiklere sahip. 150W gücündeki motoruyla saatte 15 km saat yapabilen Dynamic E1, 10 km kadar da kullanılabilir mesafe vadediyor. Alüminyum gövdeyle eğlen alet, genellikle yokuş olmayan yerler için tavsiye ediliyor.

150W motor gücü

10 km menzil

15 km/s azami hız

90 kg taşıma kapasitesi

8 inç lastik

9 kg ağırlık

Dynamic E1 Escooter kullanıcı yorumları 💭

👨 Fiyatına göre iyi bir ürün. Ancak çok beklentiye girerek almamak gerekiyor. Hızlı şarj oluyor. Giriş seviyesi için tavsiye ederim.

👩 Ürün yokuşta iyi performans sergilemiyor ancak fiyatına göre de üzmüyor. Yeni başlayanlar için ya da çocuklar için tercih edilebilir.

6️⃣ Razor Power Core E100

Tam Boyutta Gör Elektrikli scooterlar genellikle yetişkinlere yönelik olsa da bunların çocuklar için olanları da var. Eğer çocuk için elektrikli scooter arıyorsanız Razor Power Core E100 aradığınız ürün. Hafif ve verimli, bakım gerektirmeyen cihaz, 60 dakikaya kadar kullanım sağlıyor. Göbek motoruna sahip olan Power Core E100, 100W motora sahip. Saatte 18 km hıza ulaşabilen ürün 8+ yaş derecelendirmesine sahip.

60 dakika kullanım süresi

100W motor gücü

Çocuklar için

Maksimum 54 kg kapasite

18 km/s azami hız

12 kg ağırlık

Razor Powercore Power Core E100 kullanıcı yorumları 💭

👨 11 yaşındaki oğlum için aldım, uzun zamandır bir elektrikli scooter istiyordu. Hayal kırıklığına uğramadı. Önerilen maksimum yaş ve kilo aralığının biraz üzerinde olmama rağmen ben bile denedim! - Kullanırken hiç sorun yaşamadım. Kesinlikle tavsiye ederim.

👩 Uzun boylu 7 yaşındaki çocuğum için bu scooter'ı aldım. Alışması birkaç dakikasını aldı ama kullanımı kolay. 8+ yaş için uygun olduğunu söyleyebilirim. Kaliteli bir scooter.

7️⃣ Yasomi S70 Pro

Tam Boyutta Gör Yasomi S70 Pro, konfor isteyenlere aradıkları şeyi veriyor: koltuk. En iyi 10 elektrikli scooter arasında olan Yasomi S70 Pro, renkli LED ekranı ve koltuğuyla öne çıkıyor. Metal ve alüminyum gövdeye sahip olan ürünün koltuğu da ayarlanabiliyor. 60 km gibi iddialı bir menzil ve 45 km maksimum hız sunan scooter hem arkasında hem önünde güçlü LED uyarı lambasına sahip. Çift diskli frene sahip olan Yasomi S70 Pro, 4-8 saat arasında pil ömrü sunuyor.

800W motor gücü

60 km menzil

45 km/s azami hız

150 kg taşıma kapasitesi

8 saate kadar şarj süresi

10 inç lastik

25 derece tırmanma açısı

Katlanabilir yapı

15 kg ağırlık

Yasomi S70 Pro kullanıcı yorumları 💭

👨 Koltuk ile kullanımı çok rahat. Çok ani hızlanıyor 48 km/s hıza kadar çıktım. Yokuş çıkışı 30 km hızı görüyor. Asfaltta titreşim oldukça az ayakta iken oturunca hiç yok. Göstergeleri çok güzel, net görüntü sağlıyor, güneş altında okunabiliyor. Lastikler dolgu ve büyük.

👩 Kullanımı oldukça iyi, trafik içerisinde hızlı hareket etmenizi sağlıyor. Gece kullanmaya da çok uygun, aydınlatması geniş tutulmuş ve etkili bir aydınlatma alanı oluşturuyor. Muhafaza edecek yeri olmayanlar içinde katlanma özelliği var bu sayede rahatça katlayıp garajınıza veya evinize çıkarabilirsiniz.

8️⃣ Razor Power A2

Tam Boyutta Gör Yüksek torklu Lityum iyon akü ile çalışan güçlü ve verimli, bakım gerektirmeyen elektrik motoru ile donatılmış klasik scooter modeli Power A2, 16km/saat hıza kadar sorunsuz ve güvenli sürüş sunuyor. Tam şarj ile 40 dakikalık çalışma ömrüne sahip 22V akü ve gaz düğmesi ile pürüzsüz ve daimi elektrik enerjisi sağlayan Power A2, Kompakt hafif ve kolay katlanılabilir yapısı ile 8 yaş üstü çocuklar ve gençlere hitap ediyor.

65kg maksimum yük taşıma kapasitesi

40 dakika kullanım

16 km/s azamı hız

Yumuşak poliüretan Jant ve tekerlekler

Çelik çerçeve ve gidon

Yüksekliği ayarlanabilir gidon

22V Lityum iyon şarj edilebilir akü

Gidondan kumandalı gaz

Arka tekerlek freni

6.3kg ağırlık

Razor Power A2 kullanıcı yorumları 💭

👨 23 kg oğlumu çok mutlu etti. Doya doya biniyor. Kullanımı oldukça kolay, hızı oldukça yeterli. Aynı zamanda bayağı da sağlam.

👩 Oğluma hediye olarak aldık ve şimdilik oldukça iyi bir hediye oldu. Kullanımı çok kolay, bir düğme ile hızı kendisi ayarlıyor ve kontrol edebileceği yüksek bir hıza ulaşıyor. Çocuk da biz de çok mutluyuz.

9️⃣ Electroll Torque 16AH

Tam Boyutta Gör Electroll Torque 16AH, her şeyiyle üst seviyeyi hedefliyor. Koltuk seçeneği olan ürün, alınabilecek en iyi elektrikli scooter modeli diyebiliriz. Özellikle 45 derece tırmanma becerisi ile Electroll Torque 16AH en iyi yokuş çıkan elektrikli scooter modelidir. 5 saniyede katlanabilir yapıya sahip olan ürün, 1600W gibi son derece güçlü motora sahip. 45 km/s azamı sürate ulaşan Electroll Torque 16AH, ön ve arkada disk frenine sahip. 10 inç lastiklerle gelen elektrikli scooter, 130 kg taşıma kapasitesi sunuyor.

1600W motor gücü

4-5 saat kullanım ömrü

45 km/s azami hız

45 dereceye kadar tırmanma kabiliyeti

130 kg taşıma kapasitesi

Koltuk seçeneği

Ön ve arka disk fren sistemi

Electroll Torque 16AH kullanıcı yorumları 💭

👨 Kesinlikle mükemmel tam bir fiyat fayda ürünü. Çekiş çok iyi çift motora aldığında zapt edilemeyecek kadar güçlü. Şarj süresi çok iyi

👩 Ürünü 1 haftadır kullanıyorum. Öncelikle uygulamayı mutlaka indirin. Yokuşta çift motor çalıştırdığınızda altınızdaki aletin gücünü anlıyorsunuz. Ben şehir içinde eco mod ve tek motor kullanıyorum. Şarjı 4 gün kullandım ve 3. çizgide. 6yı tamamlarsak yaklaşık 25-27 km yapmış olacak tek şarjda. Benim boyum 192 kilom 95.

🔟 Xiaomi Mijia M365

Tam Boyutta Gör En iyi elektrikli scooter fiyatları araştırması yapılırken en iyi fiyat performans elektrikli scooter olarak Xiaomi Mijia M365 öne çıkıyor. 30 km menzil ve saatte 25km hız sunan scooter kısa mesafeli ulaşımlar konusunda harika iş görüyor. Dahili olarak bir bataryası bulunan cihaz en yüksek hızda kullandığınızda 1 saatlik bir kullanım sunabiliyor. Daha mütevazi kullanımlarda bu süre uzatılabiliyor. Ürünün dahili pilini 5 saat gibi bir sürede doldurabilmek mümkün.

500W motor gücü

30 km menzil

25 km azami hız

15 derece tırmanma kabiliyeti

100 kg taşıma kapasitesi

Rejeneratif frenleme + disk frenleri

Xiaomi Mijia M365kullanıcı yorumları 💭

👨 Ürünü 1 yıldır kullanıyorum. Üretim kalitesi olarak oldukça başarılı. Sahilde tamamen duz yolda 27-28 km gidiyor. Bu noktada boşta döndüğünde on tekerlek rejeneratif olarak şarj ediyor tekrardan pilini.

👩 Kilom 112, işe gelip giderken kullanıyorum. Hız sorunsuz 25 km ye ulaşıyor, eko modda da 17-18 km arası geziyor, hız oldukça iyi, 25 km biraz riskli oluyor, düşme ve kaza riski yüksek, kask kullanmak gerekli bence. Tek seferde 5 km yol kat ediyorum, 1 km sini 18 ile, 4 km sini 25 ile gidiyorum bu şekilde tam şarj ile toplam 13-14 km yol gidiyor.

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En iyi elektrikli bisiklet tavsiyeleri 20 sa. önce eklendi

Elektrikli scooter yokuş çıkar mı 🤔

Elektrikli scooter yokuş çıkar mı? sorusunun kısaca cevabı evet çıkar. Her elektrikli scooter, belirli miktarda tırmanma açısına sahip. Genellikle bu tırmanma, 15-20 derecelik eğimler için geçerli. Ancak Electroll Torque 16AH gibi modeller 45 dereceye kadar dik yokuşları tırmanabiliyor.

Elektrikli scooter kaç watt olmalı ❓

Elektrikli scooter en az 350W motor gücünde olmalı. Bu, yetişkin bir birey için ideal miktarda çekiş gücü üretebileceği anlamına geliyor. Çocuklar için ise daha düşük güçler yeterli olabilir. Uzun boylu, kilolu kişiler için veya eğim miktarının fazla olduğu şartlarda 600W veya daha yüksek motor gücü tercih edilmeli.

Martı scooter fiyatları ne kadar? Güncel Martı fiyatlandırma 6 ay önce eklendi

Elektrikli scooter alırken dikkat edilmesi gerekenler ❗

Tam Boyutta Gör

Menzil

Hız

Şarj olma süresi

Kullanım ömrü

Taşıma kapasitesi

Motor gücü

Fren teknolojisi

Lastik ebatı

Tırmanma kabiliyeti

En İyi Elektrikli Scooterlar İçerik Oylama 5/5 (⭐⭐⭐⭐⭐) Toplam Oy: 22023

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En iyi elektrikli scooter tavsiyeleri