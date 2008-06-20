ELSA GeForce GTX 280 tabanlı yeni ekran kartını duyurdu

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Hafta başında Nvidia tarafından resmen anons edilen GeForce GTX 280'e yönelik olarak yeni bir model haberi de ELSA'dan geldi ve firma hazırladığı GTX 280 tabanlı yeni ekran kartını duyurdu. Nvidia'nın referans tasarımını esas alan ve standart saat hızlarıyla gelen ekran kartı 512-bit bellek veri yolunu destekliyor ve 0.8ns'lik 1GB GDDR3 bellek ile geliyor. 65nm üretim teknolojisi ile hazırlanan ve 1.4 milyar transistöre sahip olan GT200 gpu'su üzerine inşa edilen ELSA GeForce GTX 280'nin grafik işlemcisi 602MHz'de, paralel işlem birimleri 1296MHz'de ve bellekleri ise 2214MHz'de görev yapıyor. PCIe 2.0 standardıyla uyumlu olan ayrıca DirectX 10 desteği de sunan ekran kartı çoklu ekran kartı kullanmak isteyenler için Triple SLI alt yapısı da sunuyor. Çift DVI ve HDTV konnektörlerine sahip olan çift slot tasarımlı ekran kartı yüksek tanımlı videolar için donanımsal hızlandırma sağlayabilirken öte yandan CUDA ve PhysX desteğiyle de dikkatleri çekmeyi başarıyor. Kartın kullanıcılar ile buluşmaya başlaması beklenirken fiyatı hakkında net bir bilgi bulunmuyor.