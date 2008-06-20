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ELSA GeForce GTX 280 tabanlı yeni ekran kartını duyurdu

11 yıl (Son Güncelleme: 11 yıl)
10,1b
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27
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Hafta başında Nvidia tarafından resmen anons edilen GeForce GTX 280'e yönelik olarak yeni bir model haberi de ELSA'dan geldi ve firma hazırladığı GTX 280 tabanlı yeni ekran kartını duyurdu. Nvidia'nın referans tasarımını esas alan ve standart saat hızlarıyla gelen ekran kartı 512-bit bellek veri yolunu destekliyor ve 0.8ns'lik 1GB GDDR3 bellek ile geliyor. 65nm üretim teknolojisi ile hazırlanan ve 1.4 milyar transistöre sahip olan GT200 gpu'su üzerine inşa edilen ELSA GeForce GTX 280'nin grafik işlemcisi 602MHz'de, paralel işlem birimleri 1296MHz'de ve bellekleri ise 2214MHz'de görev yapıyor. PCIe 2.0 standardıyla uyumlu olan ayrıca DirectX 10 desteği de sunan ekran kartı çoklu ekran kartı kullanmak isteyenler için Triple SLI alt yapısı da sunuyor. Çift DVI ve HDTV konnektörlerine sahip olan çift slot tasarımlı ekran kartı yüksek tanımlı videolar için donanımsal hızlandırma sağlayabilirken öte yandan CUDA ve PhysX desteğiyle de dikkatleri çekmeyi başarıyor. Kartın kullanıcılar ile buluşmaya başlaması beklenirken fiyatı hakkında net bir bilgi bulunmuyor.
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mamad 11 yıl
Beyler elsa çok kaliteli ürünler sunan bir firmaydı zamanında ancak mali sıkıntılar ve yapılan yanlışlar nedeniyle biara geriledi!!!

Bizim memlekette pek bulunmuyordu hatırladığım kadarıyla, ancak nvidia'nın daimi suretle yanında olan değerli firmalardan biri!!!


Buarada kart standart yorum yapmak istemiyorum.
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ugacomtr 11 yıl
haha kartın üstüne herşey yazmışlar da bi fiyatını yazmamışlar
onu da yazın tam olsun. 1100 ytl :) bi bilgisayar, tatil, ortalama 22 pilic :) ssaymakla bitmez . o birrrrr gt 280
ha 40 fps ha 80 fps ne fark olcaksa :) 30 dan yukarısı makuldur. kalite aynı olduktan sonra sorun yok :)
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DcD-Semih 11 yıl

Orjinalden alıntı: ugacomtr

haha kartın üstüne herşey yazmışlar da bi fiyatını yazmamışlar
onu da yazın tam olsun. 1100 ytl :) bi bilgisayar, tatil, ortalama 22 pilic :) ssaymakla bitmez . o birrrrr gt 280
ha 40 fps ha 80 fps ne fark olcaksa :) 30 dan yukarısı makuldur. kalite aynı olduktan sonra sorun yok :)



evet bu konuda çok haklısın 40fps den sonrası gereksiz ziyan günah çöp.
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berkerden 11 yıl

Orjinalden alıntı: ugacomtr

haha kartın üstüne herşey yazmışlar da bi fiyatını yazmamışlar
onu da yazın tam olsun. 1100 ytl :) bi bilgisayar, tatil, ortalama 22 pilic :) ssaymakla bitmez . o birrrrr gt 280
ha 40 fps ha 80 fps ne fark olcaksa :) 30 dan yukarısı makuldur. kalite aynı olduktan sonra sorun yok :)

Piliç mi
Aman yapma
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DarkPlayer00 11 yıl
Bu markayı ilk defa duyuyorum
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max975 11 yıl
bakalım bu kartların atı karşılaştırmalı testlerini görünce ne olduklarını göreceğiz
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Ledeburit 11 yıl

Orjinalden alıntı: DarkSleep__

Bu markayı ilk defa duyuyorum



Elsa sessiz ve derinden gitmeyi seven bir markadır.
Daha çok profosyonel tasarımcılara yönelik ürünler geliştirir.
Desktop versiyon ekran kartları acayip cep yakar.
Yine de kendine göre bir hayran kitlesi vardır.

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DarkSidesOfMe 11 yıl
çok kalas bir tasarım standart tasarım dışına çıkılmamış yine
elsa markasınıda ilk defa duyduğumu itiraf etmeliyim[>:]
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Werner Heisenberg 11 yıl
Bu physx dediği ageia mı oluyor?
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endülüs_faruki 11 yıl

Orjinalden alıntı: DarkSidesOfMe

çok kalas bir tasarım standart tasarım dışına çıkılmamış yine
elsa markasınıda ilk defa duyduğumu itiraf etmeliyim[>:]

96 yıllarında S3 kartlarla beraber bu ELSA markasınıda duyuyordum
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