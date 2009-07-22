Enermax'dan mid-tower segmenti için yeni kasa; Staray

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Apollish serisi yeni kasa fanlarını geçtiğimiz günlerde kullanıma sunan Enermax, Staray adını verdiği yeni bilgisayar kasasını da yaptığı resmi açıklamayla duyurdu. Firmanın Staray modeliyle ilgili üzerinde durduğu belkide en önemli detay, haberimizin başında belirttiğimiz Apollish serisi kasa fanlarını ilk defa bu modelinde kullanması. 450 x 185 x 411 mm boyutlarında olan Enermax Staray, dört adet 5.25-inç sürücüye ev sahipliği yapabiliyor. Enermax'ın renk tercihini Siyahtan yana kullanıldığı yeni model, optik sürücüler ve sabit diskler için alet bağımsız kuruluma olanak tanıyor.

Ön kısmına konumlandırılan giriş-çıkış panelinde iki adet ses konnektörüne ve iki adet USB portuna sahip olan Enermax Staray, su soğutma sistemleri için gerekli bağlantı kanallarını da üzerinde barındırıyor. Apollish serisi 120mm'lik yeni fanlarla donatılan kasada fanlar için LED tercihi Mavi veya Kırmızıdan yana kullanılabiliyor.

Enermax'ın mid-tower segmenti için hazırladığı Staray isimli yeni kasa, yurt dışında 49.90 Avro'luk son kullanıcı satış fiyatıyla kullanıma sunuluyor.

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