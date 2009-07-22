Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Enermax'dan mid-tower segmenti için yeni kasa; Staray

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
6,9b
1
6
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Enermax'dan mid-tower segmenti için yeni kasa; Staray
Tam Boyutta Gör

Apollish serisi yeni kasa fanlarını geçtiğimiz günlerde kullanıma sunan Enermax, Staray adını verdiği yeni bilgisayar kasasını da yaptığı resmi açıklamayla duyurdu. Firmanın Staray modeliyle ilgili üzerinde durduğu belkide en önemli detay, haberimizin başında belirttiğimiz Apollish serisi kasa fanlarını ilk defa bu modelinde kullanması. 450 x 185 x 411 mm boyutlarında olan Enermax Staray, dört adet 5.25-inç sürücüye ev sahipliği yapabiliyor. Enermax'ın renk tercihini Siyahtan yana kullanıldığı yeni model, optik sürücüler ve sabit diskler için alet bağımsız kuruluma olanak tanıyor.

Ön kısmına konumlandırılan giriş-çıkış panelinde iki adet ses konnektörüne ve iki adet USB portuna sahip olan Enermax Staray, su soğutma sistemleri için gerekli bağlantı kanallarını da üzerinde barındırıyor. Apollish serisi 120mm'lik yeni fanlarla donatılan kasada fanlar için LED tercihi Mavi veya Kırmızıdan yana kullanılabiliyor.

Enermax'ın mid-tower segmenti için hazırladığı Staray isimli yeni kasa, yurt dışında 49.90 Avro'luk son kullanıcı satış fiyatıyla kullanıma sunuluyor.

Enermax'dan mid-tower segmenti için yeni kasa; Staray
Tam Boyutta Gör


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
a1a1a1fs 10 yıl
bu kasa rc-332 ye çok benziyor
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Like a Sir 10 yıl
IhtiyarDelikanli buyur yap demek geliyo içimden...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DemirAtlı 10 yıl
yan kapaktaki fanların konumlandırılmasını beğendim.Ön yüzdeki usb kısmını pek beğenmedim.içeriside güzel düşünülmüş disklerin konumlandırılması öndeki fanın havasını kesmeyecek şekilde tasarlanmış.İyi soğutur bu kasa.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
razorc 10 yıl
wooow. kasa beni gerçekten büyüledi. allah bitane kısmet eder inşallah :D . özellkile ön taraftaki açma ve reset butonlarını çok beğendim...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
IhtiyarDelikanli 10 yıl
Xclio Coolbox a benziyo.. bu kasayı bende yaparım demek gelio içimden
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 10 yıl Leadtek'den tek PCB GTX295 ve Quad SLI! Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Otobüs üreticisi TEMSA, İsviçre merkezli
DonanımHaber
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
Manuel vites mi, Otomatik vites mi
DH Forum
Oruç tutanların sayısı mı,düştü ?
DH Forum
Huawei krizi çözülüyor olabilir: ABD'li
DonanımHaber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim