EVGA nForce 790i SLI FTW modelini güncelledi

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En iyisi de daha iyi olabilir düşüncesinden yola çıktığı belirtilen EVGA, For The Win (FTW) serisi dahilinde hazırladığı nForce 790i SLI FTW modelini güncelledi. Firmanın nForce 790i SLI FTW DIGITAL PWM isimli yeni modeli adından da anlaşılabileceği üzere PWM tasarımındaki yenilik ile dikkat çekiyor. Zira EVGA, daha önce duyurduğu modellerden farklı olarak yeni anakartında dijital güç modüllerine yer verdi.

Nvidia'nın şimdiye kadar hazırladığı en iddialı ve aynı zamanda en pahalı yonga seti olan nForce 790i SLI'ın kullanıldığı anakart, 1600MHz FSB desteği de sunuyor dolayısıyla LGA775 formundaki güncel tüm Intel işlemciler ile kullanılabiliyor. DDR3 desteğiyle gelen anakart üzerinde dört adet DIMM slotu yer alıyor ve SLI sertifikasına sahip olan 2GHz'lik DDR3 bellekler de anakart ile kullanılabiliyor.

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İşlemci için 8 fazlı güç tasarımına sahip olan ve katı kapasitörler ile donatılan EVGA'nın FTW serisi yeni anakartı SLI ve Triple SLI desteği de sunabilmekte. Yani 3 adet PCIe x16 slotuna sahip olan anakart üzerinde dileyen kullanıcılar destek veren ekran kartları ile 2'li yada 3'lü VGA kurulumları gerçekleştirebiliyorlar. Tabii anakartın PCIe 2.0 spesifikasyonuyla uyumlu olduğunu da belirtelim.

Kaslı bir görünüme sahip olan EVGA'nın yeni anakartı ısı iletim teknolojisini temel alan ve aktif/pasif olarak kullanılabilen soğutucu ile desteklenmiş durumda. Profesyonel kullanıcılar için başta Vdroop kontrolü olmak üzere Clear CMOS, güç ve reset butonlarına sahip olan anakartın dijital güç yönetimi ile daha yüksek voltaj stabilitesi sunduğu ve bu sayede hız aşırtma performasının da iyileştirildiği belirtiliyor.

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Farklı RAID konfigürasyonlarını destekleyen 9x SATA-II konnektörüne sahip olan EVGA'nın yeni modeli çift gigabit ethernet ve 8 kanal yüksek tanımlı ses özellikleriyle birlikte geliyor. Nehalem ve X58 öncesi mevcut Intel işlemcisiyle SLI kurulumu yapmak isteyen kullanıcılara yönelik olarak hazırlanan en yeni ve iddialı modellerden nForce 790i SLI FTW DIGITAL PWM'nin yurt dışı satış fiyatı yaklaşık 340$.