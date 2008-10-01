Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

EVGA nForce 790i SLI FTW modelini güncelledi

11 yıl (Son Güncelleme: 11 yıl)
6,2b
1
6
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

EVGA nForce 790i SLI FTW modelini güncelledi
Tam Boyutta Gör

En iyisi de daha iyi olabilir düşüncesinden yola çıktığı belirtilen EVGA, For The Win (FTW) serisi dahilinde hazırladığı nForce 790i SLI FTW modelini güncelledi. Firmanın nForce 790i SLI FTW DIGITAL PWM isimli yeni modeli adından da anlaşılabileceği üzere PWM tasarımındaki yenilik ile dikkat çekiyor. Zira EVGA, daha önce duyurduğu modellerden farklı olarak yeni anakartında dijital güç modüllerine yer verdi.

Nvidia'nın şimdiye kadar hazırladığı en iddialı ve aynı zamanda en pahalı yonga seti olan nForce 790i SLI'ın kullanıldığı anakart, 1600MHz FSB desteği de sunuyor dolayısıyla LGA775 formundaki güncel tüm Intel işlemciler ile kullanılabiliyor. DDR3 desteğiyle gelen anakart üzerinde dört adet DIMM slotu yer alıyor ve SLI sertifikasına sahip olan 2GHz'lik DDR3 bellekler de anakart ile kullanılabiliyor.

EVGA nForce 790i SLI FTW modelini güncelledi
Tam Boyutta Gör

İşlemci için 8 fazlı güç tasarımına sahip olan ve katı kapasitörler ile donatılan EVGA'nın FTW serisi yeni anakartı SLI ve Triple SLI desteği de sunabilmekte. Yani 3 adet PCIe x16 slotuna sahip olan anakart üzerinde dileyen kullanıcılar destek veren ekran kartları ile 2'li yada 3'lü VGA kurulumları gerçekleştirebiliyorlar. Tabii anakartın PCIe 2.0 spesifikasyonuyla uyumlu olduğunu da belirtelim.

Kaslı bir görünüme sahip olan EVGA'nın yeni anakartı ısı iletim teknolojisini temel alan ve aktif/pasif olarak kullanılabilen soğutucu ile desteklenmiş durumda. Profesyonel kullanıcılar için başta Vdroop kontrolü olmak üzere Clear CMOS, güç ve reset butonlarına sahip olan anakartın dijital güç yönetimi ile daha yüksek voltaj stabilitesi sunduğu ve bu sayede hız aşırtma performasının da iyileştirildiği belirtiliyor.

EVGA nForce 790i SLI FTW modelini güncelledi
Tam Boyutta Gör

Farklı RAID konfigürasyonlarını destekleyen 9x SATA-II konnektörüne sahip olan EVGA'nın yeni modeli çift gigabit ethernet ve 8 kanal yüksek tanımlı ses özellikleriyle birlikte geliyor. Nehalem ve X58 öncesi mevcut Intel işlemcisiyle SLI kurulumu yapmak isteyen kullanıcılara yönelik olarak hazırlanan en yeni ve iddialı modellerden nForce 790i SLI FTW DIGITAL PWM'nin yurt dışı satış fiyatı yaklaşık 340$.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
HiqhWoltage 11 yıl
Dehşet bişi ya...Adamlar yapmış...3x16pci express süper. 340 usd olması normal bu kartın.
Alınabilecek en iyi anakartlardan biri.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
SSH 11 yıl
Çok güzel bir kart. Fiyatı da çok uçuk değil.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 11 yıl Crysis: Warhead (PC) inceleme videosu Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Google Play Store’un yeni tasarımı
DonanımHaber
Dishonored 2 Türkçe Yama v0.01 Yayınlandı
DH Forum
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim