EVGA, tek PCB'li GeForce GTX 295 CO-OP Edition modelini duyurdu

Nvidia'nın önde gelen iş ortaklarından EVGA, tek PCB'li GeForce GTX 295 modelini duyurdu. Hatırlanacağı üzere daha önceki haberlerimizde Nvidia'nın dünyanın en hızlı ekran kartı olarak geçtiğimiz Ocak ayında duyurduğu GeForce GTX 295 modeli için güncellemeye gideceğini ve maliyetleri düşürebilmek adına aynı AMD-ATi'nin Radeon HD 4870 X2 modelinde olduğu gibi tekli baskılı devre tasarımına geçeceğini belirtmiştik. Inno3D ve MSI'dan sonra EVGA'nın da tek PCB'li GeForce GTX 295 modeli tanıtıldı.
EVGA'nın GeForce GTX 295 CO-OP Edition olarak isimlendirdiği ekran kartı, firmanın ilk ve şu an için tek, yeni GeForce GTX 295 modeli olarak dikkat çekiyor. 55nm üretim teknolojisiyle hazırlanan GT200b GPU'sunun çiftine sahip olan kart, 2x 448-bit bellek veri yolu desteğine, 2x 240x paralel işlem birimine ve 1792MB GDDR3 bellek kapasitesine sahip. Grafik işlem birimlerine ek olarak iki adet NVIO çipine ve NF200 köprü yongasına da sahip olan ekran kartında çift slot tasarımlı soğutucu ile desteklenmiş durumda.
Grafik işlem birimleri 576MHz'de, paralel işlemcileri 1246MHz ve bellekleri de 2016MHz'de görev yapan ekran kartı, destek veren anakartlarda Quad SLI kurulumuna da olanak tanıyor. DirectX 10, CUDA, PhysX ve PureVideo HD teknolojilerine destek veren ekran kartında çift DVI konnektörü bulunuyor. EVGA' ın resmi dyurusunu yaptığı ancak henüz satışa sunmadığı GeForce GTX 295 CO-OP Edition modelinin yurt dışında 529.99$'lık etiket fiyatı üzerinden kullanıma sunulacağı açıklandı.
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guru3d.com/...
birde ben 295 lerin 2 adet 260 216sp den oluştuğunu düşünüyordum ama gördümki 295 2 adet 240sp kullanıyor. (geri kalan bütün değerler 260.216sp ile aynı)
guru3d.com/...
kdv indirimi son bulmak üzere.pff ekran kartı almayı düşünürken bide
devam etmesi halinde ceza puanları dağıtılacaktır
iyi forumlar
Güzel, tek PCB li 295' i birsürü firma üretecek heralde.
Belleklerin 1998 MHz yerine 2016 MHz olmasını kastediyorsan; gördüğüm kadarıyla diğer tek baskılı devreli 295'lerde de durum böyle.
Yani, tek baskılı devreli 295'in standardı 576/1242/2016 gibi görünüyor. Anlaşılan, testlerde az da olsa önde görünmesi için veya hata payı konusunda esnek davranan editörlerin yol açabileceği garip görüntülere karşı düşünülmüş :)