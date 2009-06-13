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EVGA, tek PCB'li GeForce GTX 295 CO-OP Edition modelini duyurdu

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
11,7b
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19
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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EVGA, tek PCB'li GeForce GTX 295 CO-OP Edition modelini duyurdu
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Nvidia'nın önde gelen iş ortaklarından EVGA, tek PCB'li GeForce GTX 295 modelini duyurdu. Hatırlanacağı üzere daha önceki haberlerimizde Nvidia'nın dünyanın en hızlı ekran kartı olarak geçtiğimiz Ocak ayında duyurduğu GeForce GTX 295 modeli için güncellemeye gideceğini ve maliyetleri düşürebilmek adına aynı AMD-ATi'nin Radeon HD 4870 X2 modelinde olduğu gibi tekli baskılı devre tasarımına geçeceğini belirtmiştik. Inno3D ve MSI'dan sonra EVGA'nın da tek PCB'li GeForce GTX 295 modeli tanıtıldı.

EVGA'nın GeForce GTX 295 CO-OP Edition olarak isimlendirdiği ekran kartı, firmanın ilk ve şu an için tek, yeni GeForce GTX 295 modeli olarak dikkat çekiyor. 55nm üretim teknolojisiyle hazırlanan GT200b GPU'sunun çiftine sahip olan kart, 2x 448-bit bellek veri yolu desteğine, 2x 240x paralel işlem birimine ve 1792MB GDDR3 bellek kapasitesine sahip. Grafik işlem birimlerine ek olarak iki adet NVIO çipine ve NF200 köprü yongasına da sahip olan ekran kartında çift slot tasarımlı soğutucu ile desteklenmiş durumda.

Grafik işlem birimleri 576MHz'de, paralel işlemcileri 1246MHz ve bellekleri de 2016MHz'de görev yapan ekran kartı, destek veren anakartlarda Quad SLI kurulumuna da olanak tanıyor. DirectX 10, CUDA, PhysX ve PureVideo HD teknolojilerine destek veren ekran kartında çift DVI konnektörü bulunuyor. EVGA' ın resmi dyurusunu yaptığı ancak henüz satışa sunmadığı GeForce GTX 295 CO-OP Edition modelinin yurt dışında 529.99$'lık etiket fiyatı üzerinden kullanıma sunulacağı açıklandı.

EVGA, tek PCB'li GeForce GTX 295 CO-OP Edition modelini duyurdu
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EVGA, tek PCB'li GeForce GTX 295 CO-OP Edition modelini duyurdu
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gordon01 10 yıl
nvidia kendisi için maliyeti düşürmüş anlaşılan bizim için değil :)
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disorderpunk 10 yıl
Güzel kart. Ve önceki 2 pcb 295 ile aynı performanstalar.

guru3d.com/...

birde ben 295 lerin 2 adet 260 216sp den oluştuğunu düşünüyordum ama gördümki 295 2 adet 240sp kullanıyor. (geri kalan bütün değerler 260.216sp ile aynı)
guru3d.com/...
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kafkef_8 10 yıl
fiyatı 555dolardan aşağı olacağı kesin çift baskılı model şu anda 555dolar yok yüksdek olacaksa tek baskı neden çıkyor.bu arada hükümet tarafından yapılan
kdv indirimi son bulmak üzere.pff ekran kartı almayı düşünürken bide
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cayber0034 10 yıl
Ya bu tek pcpye 529$ diyor,buda yut dışı fiyatı bıde,ülkemize geldiğine üstüne bi 50$ daha koy.. çift pcp den daha pahalı oldu! EEE,Ne anladım bu işten?
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iktyas 10 yıl
bence gtx295 için 1792mb bellek yetersız. mesela 1920*1200 çöz. ve full teday 16xq aa ve afde bellek yetersızlıgıne rastlıyorum.yada benım gözlemım bu.
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Source 10 yıl
Piyasaya bir çıksın ülkemizdeki fiyatları görelim o zaman ucuzlamış yada ucuzlamamış diyecem
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N-0NE 10 yıl
Sadece 20 mhz içinmi o.c modeli diyolar buna ? Kafayı yemişler galiba mühendisler...
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cagriii 10 yıl
maliyeti düşürmek için yapılmış diye söyleniyor lakin halihazırda satılan 295lerin dolar fiyatı ülkemizde 530-550. nası bi durum ki bu ?
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Hobo. 10 yıl
529.99$ yurtdışı fiyatı buraya gelinceye kadar artık hükümetimiz :) vergi vs. vs. derken 700$ buna bu parayı vereceğime güzel bi sistem toplarım
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Confusion 10 yıl
Haber konusuna yorumdan çıkıp üyeler arası tartışmaya dönen mesajlar silinmiştir!

devam etmesi halinde ceza puanları dağıtılacaktır



iyi forumlar
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sinanx 10 yıl
2 pcp iken neden overclock modeller çıkmıyodu
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Applejack 10 yıl
evga.com/...


Güzel, tek PCB li 295' i birsürü firma üretecek heralde.
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Castle Bravo 10 yıl
Overclock model derken?

Belleklerin 1998 MHz yerine 2016 MHz olmasını kastediyorsan; gördüğüm kadarıyla diğer tek baskılı devreli 295'lerde de durum böyle.

Yani, tek baskılı devreli 295'in standardı 576/1242/2016 gibi görünüyor. Anlaşılan, testlerde az da olsa önde görünmesi için veya hata payı konusunda esnek davranan editörlerin yol açabileceği garip görüntülere karşı düşünülmüş :)
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