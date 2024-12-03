Türk Havacılığının yıldızlarından Gökbey'in doğuşu, motoru, rakipleri ve geleceği!

Gökbey Helikopteri, Türkiye’nin havacılıkta bağımsızlık vizyonunun simgesi. Yerli TS1400 motoru, üstün özellikleri ve global hedefleriyle Gökbey uluslararası arenada da dikkat çekiyor.

Gökbey Helikopteri, Türkiye’nin havacılık alanında yerli ve milli üretim vizyonunun en önemli sembollerinden biri. TUSAŞ tarafından geliştirilen bu genel maksat helikopteri, hem askeri hem de sivil görevler için eşsiz bir çözüm sunuyor. Bu videoda, Gökbey’in sıfırdan bugüne kadar olan hikayesini, teknik özelliklerini ve gelecekteki hedeflerini Cem Sünbül detaylı bir şekilde ele alıyor.

Gökbey, 12 yolcu kapasiteli, 20 bin feet irtifaya çıkabilen ve maksimum 948 kilometre menzile ulaşabilen bir genel maksat helikopteridir. TS1400 turboşaft motoru ile tamamen yerli ve milli bir tasarıma sahip olan Gökbey, gece-gündüz her türlü hava koşulunda operasyon yapabilme yeteneğiyle dikkat çekiyor.

29 Ekim 2024 tarihinde Cumhuriyet’in 101. yılında, Gökbey’in ilk teslimatı Jandarma Genel Komutanlığı’na yapıldı. İlk üretimlerde CTS800 motoru kullanılan helikopter, ilerleyen süreçte TS1400 yerli motoruyla donatılacak.

TUSAŞ’ın hedefi, Gökbey’in uluslararası sertifikasyon süreçlerini tamamlayarak, 400 adetlik bir üretimle global helikopter pazarında önemli bir oyuncu haline gelmesini sağlamak. Askeri ve sivil kullanım için geniş bir pazar potansiyeline sahip olan Gökbey, sadece Türkiye için değil, dost ve müttefik ülkeler için de önemli bir seçenek.

Bu eşsiz helikopterin hikayesini nasıl buldunuz? Gökbey’in yerli üretim başarısı ve uluslararası hedefleri hakkındaki düşüncelerinizi yorumlarda paylaşarak tartışmaya katılabilirsiniz. Daha fazla içerik için Donanım Haber'e YouTube'da da abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın!