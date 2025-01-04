Baykar'ın satın aldığı Piaggio Aerospace şirketinin hikayesi

Baykar, 140 yıllık İtalyan havacılık devi Piaggio Aerospace’i satın aldı! Bu tarihi adım, Türk savunma sanayisinin küresel etkisini artırırken, Piaggio’nun mirasını geleceğe taşıyacak.

Türk savunma sanayisinin lideri Baykar, 140 yıllık geçmişe sahip İtalyan havacılık devi Piaggio Aerospace’i satın aldı. P.180 Avanti iş jetleri ve uçak motorlarıyla tanınan Piaggio, bakım, onarım ve revizyon (MRO) hizmetleriyle de İtalya’nın savunma ekosisteminde stratejik bir role sahip. Bu satın alma, Baykar’ın Avrupa havacılık pazarındaki etkisini artırarak şirketin uluslararası başarısını daha da ileriye taşıyacak. Bu videoda Piaggio’nun tarihi ve havacılıktaki katkılarını ele aldık.

1884 yılında kurulan Piaggio Aerospace, havacılık sektörünün en eski markalarından biri olarak birçok yenilikçi ürün geliştirdi. P.180 Avanti gibi modern iş jetleri ve özel görev uçaklarının yanı sıra uçak motorları üretiminde de uzmanlaşan şirket, İtalya’nın teknoloji altyapısına önemli katkılar sağladı.

Baykar’ın Küresel Vizyonu

Baykar, Piaggio’nun mirasını koruyarak üretim kapasitesini geliştirmeyi ve Avrupa’daki varlığını güçlendirmeyi hedefliyor. Bu satın almayla birlikte, Piaggio’nun modernizasyonu ve iş gücünün artırılması da planlanıyor. Türk savunma sanayisinin dünya lideri olan Baykar, bu adımla küresel etkisini daha da pekiştiriyor. Önemli detaylardan biri de bu satın alma ile Baykar'ın F-35 savaş uçağının bazı parçalarının üretimini, jet için turbofan kanatları üreten Piaggio Aerospace aracılığıyla yöneteceği... Ayrıca turbofan motorlar konusunda da önemli bir bilgi birikimi gelecek Baykar ürünleri için önemli bir kapıyı açacak.

Havacılıkta Yeni Bir Dönem

Bu satın alma, yalnızca Baykar’ın başarısını değil, Türk savunma sanayisinin global düzeydeki etkisini de artıracak. Piaggio’nun tarihi mirası ve Baykar’ın yenilikçi vizyonu bir araya gelerek hem İtalyan hem de Türk havacılık sektörüne yeni bir ivme kazandıracak.