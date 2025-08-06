IDEF 2025: BMC'nin yeni zırhlı araç modelleri! ZEYBEK Ailesi ve ALTUĞ Tank Avcısı

Türkiye'nin savunma devlerinden BMC, IDEF 2025 fuarında üç yeni aracını sergiledi. ZEYBEK Araç Ailesi'nden ALTUĞ Tank Avcısı'na yerli gücümüzün en yeni temsilcileri!

BMC, 17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF 2025) yerli savunma sanayisinin gücünü bir kez daha kanıtladı. Türkiye'nin kara araçları savunma sanayisinde ihracat şampiyonu konumundaki BMC, fuarda üç yeni aracını ilk kez tanıttı. Zeybek Araç Ailesi, TURAN 4x4 ve ALTUĞ Tank Avcısı gibi önemli yeniliklerle dikkat çeken şirket, milli savunma gücümüzü pekiştiriyor.

Zeybek Araç Ailesi, 8x8 taktik tekerlekli yapısıyla üç farklı konfigürasyonda geliyor. Zırhlı tank taşıyıcı, kurtarıcı ve 5 ton taktik tekerlekli araç olarak tasarlanan Zeybek, Türk Silahlı Kuvvetlerinin saha ihtiyaçlarına yanıt veriyor. Özellikle sahada hasar gören araçlara anında müdahale imkanı sunan Zeybek 8x8 Zırhlı Kurtarıcı, modern muharebe ortamının zorluklarında kritik rol oynayacak.

TURAN 4x4 Zırhlı Yük ve Personel Taşıyıcı Aracı, yüksek hareket kabiliyeti ve üstün koruma seviyesiyle öne çıkıyor. Asimetrik savaş koşulları doğrultusunda geliştirilen araç, 4-9 kişi arası personel taşıma kapasitesi sunuyor. Açık ve kapalı kasa versiyonlarıyla farklı görev ihtiyaçlarına cevap verebilen TURAN, silah taşıyıcı, devriye ve komuta aracı olarak kullanılabiliyor.

ALTUĞ 8x8'in Tank Avcısı versiyonu IDEF 2025'te ilk kez sergilendi. 105 mm silah kuleli bu yeni konfigürasyon, daha önce tanıtılan 35 mm ve 12,7 mm versiyonlarına ekleniyor. ALTUĞ serisi araçlarda %80'lere varan yerlilik oranı hedefleniyor ve 8 tona kadar faydalı yük taşıyabiliyor.

BMC ayrıca BMC Power tarafından üretilen iki yerli ve milli motoru da sergiledi. Deniz Kuvvetlerinin araçlarında ve Fırtına obüslerinde kullanılacak bu güç grupları, Türkiye'nin savunma sanayisindeki yerlilik oranını artırıyor. Şirketin motor teknolojilerindeki ilerlemesi, bağımsız savunma sanayisi hedefimizi destekliyor.

