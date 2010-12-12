Foxconn Sandy Bridge "6 serisi" Anakartlar Ocak ayında Türkiye'de

Foxconn’un 6 serisi Sandy Bridge ürünleri geniş ürün gamı ile hazır. Anakartlar günümüz son kullanıcısının talepettiği çok sayıda özellik ve avantajlarla donanmış olarak Ocak ayında raflarda yerlerini alacak ve ATX, m-ATX ve mini-ITX formlarında ve H67A-S, H67MP-S, H67S ve P67A-S model isimleriyle sunulacak.

Tüm anakartların yeni Sandy Bridge teknolojisi ve yüksek kaliteli güç yönetim yetenekleri ile son kullanıcıların yaratıcılıklarına yardımcı ve performans uygulamalarına yönelik mükemmel bir platform oluşturması amaçlanmış.

Anakartları temelini oluşturan Intel’in yeni nesil mimarisi, Sandy Bridge kod adlı soket 1155 tabanlı Core i7/i5/i3 işlemcileri enerji sarfiyatını düşük tutmasına rağmen işlemci içerisinde yer alan grafik çekirdeği sayesinde grafik performansı giriş seviyesi ekran kartları üzerinde orta segment bir performans vaad ediyor.

Ayrıca özellikle Intel’in “Turbo Boost” teknolojisi sayesinde işlemci üzerindeki yük ile orantılı olarak dinamik hızaşırtma yapılabilmekte ve işlemci kaç çekirdek olarak çalışması gerektiğine uygun olarak daha önceden tanımlanmış çarpanı tanıyabilmekte ve bu sayede çalışma yüküne en uygun 1-2-3 yada 4 çekirdek çarpanlı uygulamaya geçebilmekte.

Bağlantı özelliği olarak Foxconn 6 serisi anakartların birçoğu USB 2.0’a gore 10 kat daha hızlı olan USB 3.0 ile de entegre gelecek ve hızlı veri transfer ihtiyacını USB 3.0 uyumlu cihazlar üzerinden sağlayacak.

H67MP-S ve P67A-S modelleri ise Hybrid CrossFireX teknolojisi ile birden fazla grafik kartı kullanmaya olanak tanıyarak, isteniyorsa çift ekran kartı performansı ile en yüksek grafik performansını sağlayacak şekilde dizayn edilmiş.

Ayrıca yeni 6 serisi anakartlar birçok Foxconn anakartta olduğu üzere Japon malı %100 katı kapasitör kullanıyor. Ortalama 50.000 saat çalışma ömrüne sahip. Bu katı kapasitörler stabil, güvenli ve uzun süreli çalışma için yüksek seviye işlemcileri ve diğer bileşenleri en iyi şekilde destekliyor. Bu sayede günümüzün her türlü uygulama ve oyunu sorunsuzca bu platformlar üzerinde çalışabiliyor.

Üst seviye anakartlar üzerinde ek özellik olarak Güç ve Reset Butonları, 2 digit Debug LED ve birçok CPU Vcore, DRAM ve HT voltaj ölçüm noktaları da bulunuyor.

Foxconn 6 serisi anakartlar Ocak ayı başından itibaren Türkiye’de Çizgi Elektronik aracılığıyla 3 sene garantili satışa sunulacak yine teknik servis hizmeti Çizgi Elektronik tarafından sağlanan yeni nesil 6 serisi modellerinin 100usd in altında son kullanıcı ile buluşması bekleniyor.

Bu modellere yakın dönemde Foxconn’un üst segment anakart serisi Quantum Force serisinden P67 tabanlı bir modelde ekleneceği de gelen haberler arasında.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

yoruma kapalı