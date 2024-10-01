GIGABYTE, yapay zekadan güç alan anakartlarını tanıttı

Tam Boyutta Gör Önde gelen donanım üreticilerinden GIGABYTE, AM5 soketli yeni X870E ve X870 serisi anakartlarını çıkardı. Yeni GIGABYTE anakartlar, oyunculara, içerik üreticilerine ve PC meraklılarına hitap eden yapay zeka (AI) hızlandırmalı performans, gelişmiş termal yönetim ve iyileştirilmiş bağlantı özellikleri sunuyor.

Bilgisayar toplayanlar için en iyi anakart tavsiyeleri 10 ay önce eklendi

Gigabyt X870E ve X870 anakart özellikleri

Yeni anakartların temel özelliklerinden biri, kullanıcıların belleği ve sistem performansını artırmasına olanak tanıyan yapay zeka destekli bir araç olan AORUS AI SNATCH. Bu teknoloji, hız aşırtma işlemini kolaylaştırıyor, sistem yanıt hızını optimize ediyor. Yeni GIGABYTE anakartlarlar, ayrıca 110A SPS'li20 fazlı güç tasarımıve 8 katmanlı sunucu sınıfı PCB sayesinde 8600MT/s'ye kadar hızlarda DDR5 bellek desteği sunuyor.

GIGABYTE X870E/X870 anakartlar, ağır yük sırasında sistem verimliliğini korumak için DDR Wind Blade ve havalandırmalı arka panel gibi gelişmiş termal yönetim çözümleri içeriyor. Bunlar, VRM ve M.2 termal çözümleriyle birlikte ısıyı etkili bir şekilde dağıtmaya yardımcı olarak sistemi serin tutuyor.

Gigabyte, yeni anakartlarında kurulum ve bakımı kolaylaştırdı. Soğutucuyu daha kolay takmanız için M.2 EZ-Match, basitleştirilmiş anten kurulumu için Wi-Fi EZ-Plug ve kolay ekran kartı kurulumu için PCIe EZ-Latch Plus mevcut. EZ-Debug Zone, sorun giderme için LED göstergelerine ve kontrol düğmelerine daha kolay erişim sağlıyor. Yükseltilmiş UC BIOS, özelleştirilebilir temalar ve performans ayarlamalarıyla yeniden tasarlanmış bir kullanıcı arayüzü sunuyor. AIO Fan Control gibi özellikler, kullanıcıların fan hızlarını doğrudan BIOS üzerinden yönetmesine olanak tanırken, Power Monitor gerçek zamanlı CPU güç fazı takibine imkan veriyor.

Bağlantı açısından, Gigabyte X870E/X870 anakartlar, Wi-Fi 7, PCIe 5.0 depolama desteği ve 40 Gbps'e kadar aktarım hızlarına sahip çift USB4 Type-C bağlantı noktasıyla donatılmış.

Gigabyte yeni X870E/X870 anakartlarının fiyatını açıklamadı.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Donanım

Anakart Haberleri

GIGABYTE X870E/X870 anakartlar tanıtıldı: İşte özellikleri