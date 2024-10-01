GIGABYTE, yapay zekadan güç alan anakartlarını tanıttı

Gigabyt X870E ve X870 anakart özellikleri
Yeni anakartların temel özelliklerinden biri, kullanıcıların belleği ve sistem performansını artırmasına olanak tanıyan yapay zeka destekli bir araç olan AORUS AI SNATCH. Bu teknoloji, hız aşırtma işlemini kolaylaştırıyor, sistem yanıt hızını optimize ediyor. Yeni GIGABYTE anakartlarlar, ayrıca 110A SPS'li20 fazlı güç tasarımıve 8 katmanlı sunucu sınıfı PCB sayesinde 8600MT/s'ye kadar hızlarda DDR5 bellek desteği sunuyor.
GIGABYTE X870E/X870 anakartlar, ağır yük sırasında sistem verimliliğini korumak için DDR Wind Blade ve havalandırmalı arka panel gibi gelişmiş termal yönetim çözümleri içeriyor. Bunlar, VRM ve M.2 termal çözümleriyle birlikte ısıyı etkili bir şekilde dağıtmaya yardımcı olarak sistemi serin tutuyor.
Gigabyte, yeni anakartlarında kurulum ve bakımı kolaylaştırdı. Soğutucuyu daha kolay takmanız için M.2 EZ-Match, basitleştirilmiş anten kurulumu için Wi-Fi EZ-Plug ve kolay ekran kartı kurulumu için PCIe EZ-Latch Plus mevcut. EZ-Debug Zone, sorun giderme için LED göstergelerine ve kontrol düğmelerine daha kolay erişim sağlıyor. Yükseltilmiş UC BIOS, özelleştirilebilir temalar ve performans ayarlamalarıyla yeniden tasarlanmış bir kullanıcı arayüzü sunuyor. AIO Fan Control gibi özellikler, kullanıcıların fan hızlarını doğrudan BIOS üzerinden yönetmesine olanak tanırken, Power Monitor gerçek zamanlı CPU güç fazı takibine imkan veriyor.
Bağlantı açısından, Gigabyte X870E/X870 anakartlar, Wi-Fi 7, PCIe 5.0 depolama desteği ve 40 Gbps'e kadar aktarım hızlarına sahip çift USB4 Type-C bağlantı noktasıyla donatılmış.
Gigabyte yeni X870E/X870 anakartlarının fiyatını açıklamadı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.