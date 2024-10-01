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    GIGABYTE, yapay zekadan güç alan anakartlarını tanıttı

    GIGABYTE, AMD Ryzen 9000 serisi işlemcilerin yeteneklerini en üst düzeye çıkarmak için tasarlanan AM5 soketli yeni X870E ve X870 serisi anakartlarını piyasaya sürdü.
    Gigabyt X870E ve X870 anakartlar tanıtıldı Tam Boyutta Gör
    Önde gelen donanım üreticilerinden GIGABYTE, AM5 soketli yeni X870E ve X870 serisi anakartlarını çıkardı. Yeni GIGABYTE anakartlar, oyunculara, içerik üreticilerine ve PC meraklılarına hitap eden yapay zeka (AI) hızlandırmalı performans, gelişmiş termal yönetim ve iyileştirilmiş bağlantı özellikleri sunuyor.

    Gigabyt X870E ve X870 anakart özellikleri

    Yeni anakartların temel özelliklerinden biri, kullanıcıların belleği ve sistem performansını artırmasına olanak tanıyan yapay zeka destekli bir araç olan AORUS AI SNATCH. Bu teknoloji, hız aşırtma işlemini kolaylaştırıyor, sistem yanıt hızını optimize ediyor. Yeni GIGABYTE anakartlarlar, ayrıca 110A SPS'li20 fazlı güç tasarımıve 8 katmanlı sunucu sınıfı PCB sayesinde 8600MT/s'ye kadar hızlarda DDR5 bellek desteği sunuyor.

    GIGABYTE X870E/X870 anakartlar, ağır yük sırasında sistem verimliliğini korumak için DDR Wind Blade ve havalandırmalı arka panel gibi gelişmiş termal yönetim çözümleri içeriyor. Bunlar, VRM ve M.2 termal çözümleriyle birlikte ısıyı etkili bir şekilde dağıtmaya yardımcı olarak sistemi serin tutuyor.

    Gigabyte, yeni anakartlarında kurulum ve bakımı kolaylaştırdı. Soğutucuyu daha kolay takmanız için M.2 EZ-Match, basitleştirilmiş anten kurulumu için Wi-Fi EZ-Plug ve kolay ekran kartı kurulumu için PCIe EZ-Latch Plus mevcut. EZ-Debug Zone, sorun giderme için LED göstergelerine ve kontrol düğmelerine daha kolay erişim sağlıyor. Yükseltilmiş UC BIOS, özelleştirilebilir temalar ve performans ayarlamalarıyla yeniden tasarlanmış bir kullanıcı arayüzü sunuyor. AIO Fan Control gibi özellikler, kullanıcıların fan hızlarını doğrudan BIOS üzerinden yönetmesine olanak tanırken, Power Monitor gerçek zamanlı CPU güç fazı takibine imkan veriyor.

    Bağlantı açısından, Gigabyte X870E/X870 anakartlar, Wi-Fi 7, PCIe 5.0 depolama desteği ve 40 Gbps'e kadar aktarım hızlarına sahip çift USB4 Type-C bağlantı noktasıyla donatılmış.

    Gigabyte yeni X870E/X870 anakartlarının fiyatını açıklamadı.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    filozof1281 6 gün önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 1 hafta önce

    Son derece farklı bir alet :D

    Profil resmi
    karagece25 3 hafta önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 3 hafta önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 2 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 6 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 7 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 8 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 11 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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