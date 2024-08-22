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    Yeni nesil anakartlarda ekran kartı montajı kolaylaşıyor

    Yeni nesil Intel ve AMD anakartlarda ekran kartı montaj işlemi kolaylaşıyor. Her iki marka, Gamescom kapsamında yeni anakart çözümlerini sergiledi. İşte detaylar...
    Yeni nesil anakartlarda ekran kartı montajı kolaylaşıyor Tam Boyutta Gör
    Sahip olduğumuz bilgisayarlarımızın birçok donanımı olsa da ekran kartı en önemliler listesinin başında bulunuyor. Montaj süreci ise PC oyuncuları ve profesyonellerin ortak korkularından biri. Keza güncel çözümler hem kolay değil hem de mevcut nesildeki büyük ekran kartları düşünüldüğünde pek güvenli sayılmaz. Neyse ki, anakart üreticileri artık bu sorunu çözmeye başladı. Yeni nesil anakartlar eski mandal gereksinimini ortadan kaldıran düğmeli veya düğmesiz çözümlerle geliyor.

    Yeni mekanizma geliyor

    Gamescom 2024 kapsamında Asus, AMD 800 serisi için anakartlar için PCIe Q-Release Slim özelliğini tanıttı. Bu özellik, PCIe düğmesini ortadan kaldırarak söküm işlemini daha da basitleştiriyor. Görüntülerde de görülebildiği gibi kilit mekanizması artık yuvanın içine entegre edilmiş ve kartı merkezden ya da sağdan çekerseniz serbest bırakılmıyor.

    Ancak kart, ön taraftan (I/O yuvasının yakınından) çekildiğinde, Q-Release mekanizması kartı kolayca serbest bırakıyor. Bu süreçte herhangi bir düğme kullanılmıyor, bu da süreci oldukça pratik hale getiriyor.

    MSI'ın çözümü ise daha mekanik. Intel Arrow Lake-S için hazırlanan yeni nesil 800 serisi anakartlar, ekran kartını sökmek için EZ PCIe Release isimli yeni bir düğme içeriyor. Ayrıca bu değişimin sadece Asus ve MSI ile sınırlı kalmayacağını belirtelim. Gigabyte, Biostar ve Taichi gibi diğer markalarda yeni trendi takip etme eğiliminde.

    Kesin olan şu ki, PCIe Express arayüzü, masaüstü ekran kartları için önümüzdeki yıllarda da standart olmaya devam edecek. Dolayısıyla daha basit çözümler görmek sevindirici. Ayrıca günümüzde birçok firma, M.2 SSD montajı dahil olmak üzere PC toplama sürecini kolaylaştırmayı hedefliyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

    Profil resmi
    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 yıl önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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