Yeni nesil anakartlarda ekran kartı montajı kolaylaşıyor

Yeni mekanizma geliyor
Gamescom 2024 kapsamında Asus, AMD 800 serisi için anakartlar için PCIe Q-Release Slim özelliğini tanıttı. Bu özellik, PCIe düğmesini ortadan kaldırarak söküm işlemini daha da basitleştiriyor. Görüntülerde de görülebildiği gibi kilit mekanizması artık yuvanın içine entegre edilmiş ve kartı merkezden ya da sağdan çekerseniz serbest bırakılmıyor.
Ancak kart, ön taraftan (I/O yuvasının yakınından) çekildiğinde, Q-Release mekanizması kartı kolayca serbest bırakıyor. Bu süreçte herhangi bir düğme kullanılmıyor, bu da süreci oldukça pratik hale getiriyor.
MSI'ın çözümü ise daha mekanik. Intel Arrow Lake-S için hazırlanan yeni nesil 800 serisi anakartlar, ekran kartını sökmek için EZ PCIe Release isimli yeni bir düğme içeriyor. Ayrıca bu değişimin sadece Asus ve MSI ile sınırlı kalmayacağını belirtelim. Gigabyte, Biostar ve Taichi gibi diğer markalarda yeni trendi takip etme eğiliminde.
Kesin olan şu ki, PCIe Express arayüzü, masaüstü ekran kartları için önümüzdeki yıllarda da standart olmaya devam edecek. Dolayısıyla daha basit çözümler görmek sevindirici. Ayrıca günümüzde birçok firma, M.2 SSD montajı dahil olmak üzere PC toplama sürecini kolaylaştırmayı hedefliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.