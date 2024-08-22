Yeni nesil anakartlarda ekran kartı montajı kolaylaşıyor

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Sahip olduğumuz bilgisayarlarımızın birçok donanımı olsa da ekran kartı en önemliler listesinin başında bulunuyor. Montaj süreci ise PC oyuncuları ve profesyonellerin ortak korkularından biri. Keza güncel çözümler hem kolay değil hem de mevcut nesildeki büyük ekran kartları düşünüldüğünde pek güvenli sayılmaz. Neyse ki, anakart üreticileri artık bu sorunu çözmeye başladı. Yeni nesil anakartlar eski mandal gereksinimini ortadan kaldıran düğmeli veya düğmesiz çözümlerle geliyor.

Yeni mekanizma geliyor

Gamescom 2024 kapsamında Asus, AMD 800 serisi için anakartlar için PCIe Q-Release Slim özelliğini tanıttı. Bu özellik, PCIe düğmesini ortadan kaldırarak söküm işlemini daha da basitleştiriyor. Görüntülerde de görülebildiği gibi kilit mekanizması artık yuvanın içine entegre edilmiş ve kartı merkezden ya da sağdan çekerseniz serbest bırakılmıyor.

Ancak kart, ön taraftan (I/O yuvasının yakınından) çekildiğinde, Q-Release mekanizması kartı kolayca serbest bırakıyor. Bu süreçte herhangi bir düğme kullanılmıyor, bu da süreci oldukça pratik hale getiriyor.

MSI'ın çözümü ise daha mekanik. Intel Arrow Lake-S için hazırlanan yeni nesil 800 serisi anakartlar, ekran kartını sökmek için EZ PCIe Release isimli yeni bir düğme içeriyor. Ayrıca bu değişimin sadece Asus ve MSI ile sınırlı kalmayacağını belirtelim. Gigabyte, Biostar ve Taichi gibi diğer markalarda yeni trendi takip etme eğiliminde.

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Kesin olan şu ki, PCIe Express arayüzü, masaüstü ekran kartları için önümüzdeki yıllarda da standart olmaya devam edecek. Dolayısıyla daha basit çözümler görmek sevindirici. Ayrıca günümüzde birçok firma, M.2 SSD montajı dahil olmak üzere PC toplama sürecini kolaylaştırmayı hedefliyor.

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Yeni nesil anakartlarda ekran kartı montajı kolaylaşıyor