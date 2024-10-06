USB4 2.0 kablolar geliyor, veri aktarım hızı iki katına çıkıyor

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Tam Boyutta Gör 2019 yılında kullanıma sunulan USB4 standardının ardından 2022 yılında da USB4 2.0 standardı duyurulmuştu. Firmalar yavaş yavaş sertifika onayları için kolları sıvadı. Japon Elecom ilk USB4 2.0 kabloları piyasaya sürüyor.

USB4 2.0 kablolar hazır

USB4 2.0 versiyonu veri aktarım hızlarını 80Gbps seviyelerine taşıyor. Yeni bir fiziksel katman mimarisi ile mevcut 40Gbps USB Tip-C pasif kablolarında ve yeni lisanslanacak 80Gbps USB Tip-C aktif kablolarında bu hızlar mümkün oluyor. Ayrıca 8K 60Hz görüntü aktarımı da sağlanıyor.

USB4 2.0 ne kadar hızlı? 2 yıl önce eklendi

Elecom firmasının piyasaya süreceği USB4 2.0 Tip-C kablolar iki versiyon ile gelecek. İlk versiyonda 80bps transfer hızları ve 60W enerji aktarımı yer alırken ikinci versiyonda ise 240W(48V/5A) enerji aktarımı bulunuyor. Kablolar Aralık ayında piyasada olacak.

USB4 2.0 versiyonunun anakartlarda ve cihazlarda yer alması uzun bir süre gerektiriyor zira USB4 standardı aradan geçen 5 yıllık süre zarfında beklendiği kadar yayılmadı. Yazılım tarafında ise Windows 11 Insider sürümlerinde testler başlamış durumda.

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USB4 2.0 kablolar yıl sonunda