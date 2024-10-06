USB4 2.0 kablolar geliyor, veri aktarım hızı iki katına çıkıyor

USB4 2.0 kablolar hazır
USB4 2.0 versiyonu veri aktarım hızlarını 80Gbps seviyelerine taşıyor. Yeni bir fiziksel katman mimarisi ile mevcut 40Gbps USB Tip-C pasif kablolarında ve yeni lisanslanacak 80Gbps USB Tip-C aktif kablolarında bu hızlar mümkün oluyor. Ayrıca 8K 60Hz görüntü aktarımı da sağlanıyor.
Elecom firmasının piyasaya süreceği USB4 2.0 Tip-C kablolar iki versiyon ile gelecek. İlk versiyonda 80bps transfer hızları ve 60W enerji aktarımı yer alırken ikinci versiyonda ise 240W(48V/5A) enerji aktarımı bulunuyor. Kablolar Aralık ayında piyasada olacak.
USB4 2.0 versiyonunun anakartlarda ve cihazlarda yer alması uzun bir süre gerektiriyor zira USB4 standardı aradan geçen 5 yıllık süre zarfında beklendiği kadar yayılmadı. Yazılım tarafında ise Windows 11 Insider sürümlerinde testler başlamış durumda.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.