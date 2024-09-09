AMD’nin üst seviye X870 serisi anakartları 30 Eylül’de çıkacak

AMD X870 ve X870E, Eylül sonunda geliyor
AMD’nin uzun zamandır beklenen X870 ve X870E anakart serileri, 30 Eylül'de kullanıcılarla buluşacak. İnceleme ambargoları da aynı tarihte kalkacak. Bu tarih resmi olarak onaylanmadı ancak bir süre önce yaşanan sızıntı kartların inceleme ambargosunu ve çıkış tarihini ortaya çıkardı. Bilindiği üzere 800 serisi anakartlar da mevcut 600 serisi anakartlardaki aynı AM5 soketini kullanıyor. Dolayısıyla yeni çıkan Zen 5 işlemcileri 600 serisi anakartlarda da kullanmak mümkün. Yeni 800 serisi anakartlar, özellikle X870 ve X870E ailesi WiFi 7 desteği, ek USB4 konektörleri ve daha yüksek bellek hızı desteği gibi ek avantajlarla geliyor.
AMD’nin inceleme ambargosunu neden 30 Eylül yaptığı ise belirsiz. Zira çoğu yayın organı bir süredir X870 ailesi anakartları almış durumda.
AMD 800 serisi AM5 anakartlar
Öte yandan B840, temel olarak PCI 4.0 yerine yalnızca PCIe 3.0'ı destekleyerek, USB 3.2 desteğini 10 Gbps'ye düşürerek ve CPU hız aşırtma desteğini kaldırarak giriş seviyesine konumlanıyor. B840, A620'nin bir tık altında yer alıyor. B840 PCIe veri yolunu 3.0'a düşürürken, A620 ise PCIe 4.0 desteği sunuyor. Bu arada AMD B850 ve B840 anakartların Ocak ayında CES 2025’te tanıtılması bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.