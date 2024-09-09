AMD’nin üst seviye X870 serisi anakartları 30 Eylül’de çıkacak

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Tam Boyutta Gör AMD, Zen 5 tabanlı Ryzen 9000 serisi işlemcileri halihazırda piyasaya sürmüş durumda. Bu işlemcileri alanlar mevcutta bulunan AM5 soketli anakartları kullanmak zorunda kalıyor zira AMD, ne üst seviye de ana akım yeni nesil 800 serisi AM5 anakartları piyasaya sürmüş değil. Ancak bu durum, X870 serisi kartlar için bu ay içinde sonlanıyor.

AMD X870 ve X870E, Eylül sonunda geliyor

AMD’nin uzun zamandır beklenen X870 ve X870E anakart serileri, 30 Eylül'de kullanıcılarla buluşacak. İnceleme ambargoları da aynı tarihte kalkacak. Bu tarih resmi olarak onaylanmadı ancak bir süre önce yaşanan sızıntı kartların inceleme ambargosunu ve çıkış tarihini ortaya çıkardı. Bilindiği üzere 800 serisi anakartlar da mevcut 600 serisi anakartlardaki aynı AM5 soketini kullanıyor. Dolayısıyla yeni çıkan Zen 5 işlemcileri 600 serisi anakartlarda da kullanmak mümkün. Yeni 800 serisi anakartlar, özellikle X870 ve X870E ailesi WiFi 7 desteği, ek USB4 konektörleri ve daha yüksek bellek hızı desteği gibi ek avantajlarla geliyor.

AMD’nin inceleme ambargosunu neden 30 Eylül yaptığı ise belirsiz. Zira çoğu yayın organı bir süredir X870 ailesi anakartları almış durumda.

AMD 800 serisi AM5 anakartlar

Tam Boyutta Gör Bilmeyenler için AMD, 800 serisi AM5 soketli anakartlarında X870E, X870, B850 ve B840 yonga setlerini sunacak. X870 ve X870E, ekran kartı ve birincil M.2 yuvası için USB 4 ve PCIe 5.0'ı zorunlu kılıyor. B850, her iki gereksinimi de USB 3.2 20 Gbps'ye ve sadece birincil NVMe sürücüsü için PCI 5.0'a indiriyor, ekran kartları için PCIe 5.0 desteği ise opsiyonel.

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Öte yandan B840, temel olarak PCI 4.0 yerine yalnızca PCIe 3.0'ı destekleyerek, USB 3.2 desteğini 10 Gbps'ye düşürerek ve CPU hız aşırtma desteğini kaldırarak giriş seviyesine konumlanıyor. B840, A620'nin bir tık altında yer alıyor. B840 PCIe veri yolunu 3.0'a düşürürken, A620 ise PCIe 4.0 desteği sunuyor. Bu arada AMD B850 ve B840 anakartların Ocak ayında CES 2025’te tanıtılması bekleniyor.

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AMD’nin üst seviye X870 serisi anakartları 30 Eylül’de çıkacak