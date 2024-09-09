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    AMD’nin üst seviye X870 serisi anakartları 30 Eylül’de çıkacak

    AMD, Zen 5 tabanlı Ryzen 9000 serisi işlemcileri halihazırda piyasada olsa da yeni AM5 soketli anakartlar henüz çıkmadı. Ancak X870 serisi kartlar için bekleyiş bu ay sonlanıyor.
    AMD’nin üst seviye X870 serisi anakartları 30 Eylül’de çıkacak Tam Boyutta Gör
    AMD, Zen 5 tabanlı Ryzen 9000 serisi işlemcileri halihazırda piyasaya sürmüş durumda. Bu işlemcileri alanlar mevcutta bulunan AM5 soketli anakartları kullanmak zorunda kalıyor zira AMD, ne üst seviye de ana akım yeni nesil 800 serisi AM5 anakartları piyasaya sürmüş değil. Ancak bu durum, X870 serisi kartlar için bu ay içinde sonlanıyor.

    AMD X870 ve X870E, Eylül sonunda geliyor

    AMD’nin uzun zamandır beklenen X870 ve X870E anakart serileri, 30 Eylül'de kullanıcılarla buluşacak. İnceleme ambargoları da aynı tarihte kalkacak. Bu tarih resmi olarak onaylanmadı ancak bir süre önce yaşanan sızıntı kartların inceleme ambargosunu ve çıkış tarihini ortaya çıkardı. Bilindiği üzere 800 serisi anakartlar da mevcut 600 serisi anakartlardaki aynı AM5 soketini kullanıyor. Dolayısıyla yeni çıkan Zen 5 işlemcileri 600 serisi anakartlarda da kullanmak mümkün. Yeni 800 serisi anakartlar, özellikle X870 ve X870E ailesi WiFi 7 desteği, ek USB4 konektörleri ve daha yüksek bellek hızı desteği gibi ek avantajlarla geliyor.

    AMD’nin inceleme ambargosunu neden 30 Eylül yaptığı ise belirsiz. Zira çoğu yayın organı bir süredir X870 ailesi anakartları almış durumda.

    AMD 800 serisi AM5 anakartlar

    AMD’nin üst seviye X870 serisi anakartları 30 Eylül’de çıkacak Tam Boyutta Gör
    Bilmeyenler için AMD, 800 serisi AM5 soketli anakartlarında X870E, X870, B850 ve B840 yonga setlerini sunacak. X870 ve X870E, ekran kartı ve birincil M.2 yuvası için USB 4 ve PCIe 5.0'ı zorunlu kılıyor. B850, her iki gereksinimi de USB 3.2 20 Gbps'ye ve sadece birincil NVMe sürücüsü için PCI 5.0'a indiriyor, ekran kartları için PCIe 5.0 desteği ise opsiyonel.

    Öte yandan B840, temel olarak PCI 4.0 yerine yalnızca PCIe 3.0'ı destekleyerek, USB 3.2 desteğini 10 Gbps'ye düşürerek ve CPU hız aşırtma desteğini kaldırarak giriş seviyesine konumlanıyor. B840, A620'nin bir tık altında yer alıyor. B840 PCIe veri yolunu 3.0'a düşürürken, A620 ise PCIe 4.0 desteği sunuyor. Bu arada AMD B850 ve B840 anakartların Ocak ayında CES 2025’te tanıtılması bekleniyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    onderweb 1 gün önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

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    poopae2W 1 hafta önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

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    limbesh 2 hafta önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 2 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 7 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 8 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 9 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 10 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 10 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 11 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 12 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 yıl önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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