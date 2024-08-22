Ana akım AMD B850 ve B840 anakartlar CES’te geliyor

B850 ve B840 seneye sarkacak
AMD, diğer pek çok şirket gibi yeni nesil ürünlerinde ilk olarak üst seviye modelleri piyasaya sürüyor. Bunu Ryzen 9000 serisinde ve önceki serilerde gördük. Firma benzer şekilde anakartlarda da aynı adımları atıyor. Bu bağlamda AMD’nin AM5 soketli üst seviye X870 ve X870E yonga setli anakartlarını bu Eylül ayında piyasaya süreceği belirtiliyor.
Ancak ilginç olan şey ise üst seviye kartlar ile ana akım kartlar arasındaki zaman farkı. Yeni bilgilere göre AMD B850 ve B840 anakartlar ilk olarak Ocak ayında düzenlenecek CES 2025’te tanıtılacak ve ardından piyasaya sürülecek. Ana akım ürünlerin neden bu kadar gecikeceği ise bilinmiyor.
AMD'nin X870 ve X870E yonga setleri, X670 serisine kıyasla bir dizi iyileştirme sunuyor. Artık tüm anakartlar USB 4 desteği sağlarken, E olmayan modeller daha fazla PCIe 5.0 bağlantısı sunuyor. B850, B650 ve B650E yonga setlerinin bir kombinasyonu olarak değerlendirilebilir. Ancak, B840 ise A620'nin bir adım gerisinde yer alıyor. B840, PCIe veri yolunu 3.0'a indirirken, A620 PCIe 4.0 desteği sağlıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.