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    Ana akım AMD B850 ve B840 anakartlar CES’te geliyor

    AMD, Zen 5 tabanlı Ryzen 9000 serisi işlemcileri tanıtsa da halen yeni AM5 soketli anakartları piyasaya sürmedi. Son bilgilere göre ise AMD B850 ve B840 anakartlar CES’te gelecek.
    Ana akım AMD B850 ve B840 anakartlar CES’te geliyor Tam Boyutta Gör
    AMD, Zen 5 tabanlı Ryzen 9000 serisi işlemcileri halihazırda piyasaya sürmüş durumda. Bu işlemcileri alanlar mevcutta bulunan AM5 soketli anakartları kullanmak zorunda. Zira henüz AMD, ne üst seviye de ana akım yeni nesil 800 serisi AM5 anakartları piyasaya sürmedi. Son gelen bilgiler ise ana akım AMD B850 ve B840 anakartlar gelecek yıla kadar çıkmayacak.

    B850 ve B840 seneye sarkacak

    AMD, diğer pek çok şirket gibi yeni nesil ürünlerinde ilk olarak üst seviye modelleri piyasaya sürüyor. Bunu Ryzen 9000 serisinde ve önceki serilerde gördük. Firma benzer şekilde anakartlarda da aynı adımları atıyor.  Bu bağlamda AMD’nin AM5 soketli üst seviye X870 ve X870E yonga setli anakartlarını bu Eylül ayında piyasaya süreceği belirtiliyor.

    Ancak ilginç olan şey ise üst seviye kartlar ile ana akım kartlar arasındaki zaman farkı. Yeni bilgilere göre AMD B850 ve B840 anakartlar ilk olarak Ocak ayında düzenlenecek CES 2025’te tanıtılacak ve ardından piyasaya sürülecek. Ana akım ürünlerin neden bu kadar gecikeceği ise bilinmiyor.

    Ana akım AMD B850 ve B840 anakartlar CES’te geliyor Tam Boyutta Gör
    Bilmeyenler için X870 ve X870E, ekran kartı ve birincil M.2 yuvası için USB 4 ve PCIe 5.0'ı zorunlu kılacak. B850, her iki gereksinimi de USB 3.2 20 Gbps'ye ve sadece birincil NVMe sürücüsü için PCI 5.0'a indiriyor, ekran kartları için PCIe 5.0 desteği ise opsiyonel olarak sunuluyor. Öte yandan B840, temel olarak PCI 4.0 yerine yalnızca PCIe 3.0'ı destekleyecek, USB 3.2 desteğini 10 Gbps'ye düşürecek ve CPU hız aşırtma desteğini sunmayacak.

    AMD'nin X870 ve X870E yonga setleri, X670 serisine kıyasla bir dizi iyileştirme sunuyor. Artık tüm anakartlar USB 4 desteği sağlarken, E olmayan modeller daha fazla PCIe 5.0 bağlantısı sunuyor. B850, B650 ve B650E yonga setlerinin bir kombinasyonu olarak değerlendirilebilir. Ancak, B840 ise A620'nin bir adım gerisinde yer alıyor. B840, PCIe veri yolunu 3.0'a indirirken, A620 PCIe 4.0 desteği sağlıyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 yıl önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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