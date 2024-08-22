Ana akım AMD B850 ve B840 anakartlar CES’te geliyor

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Tam Boyutta Gör AMD, Zen 5 tabanlı Ryzen 9000 serisi işlemcileri halihazırda piyasaya sürmüş durumda. Bu işlemcileri alanlar mevcutta bulunan AM5 soketli anakartları kullanmak zorunda. Zira henüz AMD, ne üst seviye de ana akım yeni nesil 800 serisi AM5 anakartları piyasaya sürmedi. Son gelen bilgiler ise ana akım AMD B850 ve B840 anakartlar gelecek yıla kadar çıkmayacak.

B850 ve B840 seneye sarkacak

AMD, diğer pek çok şirket gibi yeni nesil ürünlerinde ilk olarak üst seviye modelleri piyasaya sürüyor. Bunu Ryzen 9000 serisinde ve önceki serilerde gördük. Firma benzer şekilde anakartlarda da aynı adımları atıyor. Bu bağlamda AMD’nin AM5 soketli üst seviye X870 ve X870E yonga setli anakartlarını bu Eylül ayında piyasaya süreceği belirtiliyor.

Ancak ilginç olan şey ise üst seviye kartlar ile ana akım kartlar arasındaki zaman farkı. Yeni bilgilere göre AMD B850 ve B840 anakartlar ilk olarak Ocak ayında düzenlenecek CES 2025’te tanıtılacak ve ardından piyasaya sürülecek. Ana akım ürünlerin neden bu kadar gecikeceği ise bilinmiyor.

Tam Boyutta Gör Bilmeyenler için X870 ve X870E, ekran kartı ve birincil M.2 yuvası için USB 4 ve PCIe 5.0'ı zorunlu kılacak. B850, her iki gereksinimi de USB 3.2 20 Gbps'ye ve sadece birincil NVMe sürücüsü için PCI 5.0'a indiriyor, ekran kartları için PCIe 5.0 desteği ise opsiyonel olarak sunuluyor. Öte yandan B840, temel olarak PCI 4.0 yerine yalnızca PCIe 3.0'ı destekleyecek, USB 3.2 desteğini 10 Gbps'ye düşürecek ve CPU hız aşırtma desteğini sunmayacak.

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AMD'nin X870 ve X870E yonga setleri, X670 serisine kıyasla bir dizi iyileştirme sunuyor. Artık tüm anakartlar USB 4 desteği sağlarken, E olmayan modeller daha fazla PCIe 5.0 bağlantısı sunuyor. B850, B650 ve B650E yonga setlerinin bir kombinasyonu olarak değerlendirilebilir. Ancak, B840 ise A620'nin bir adım gerisinde yer alıyor. B840, PCIe veri yolunu 3.0'a indirirken, A620 PCIe 4.0 desteği sağlıyor.

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Ana akım AMD B850 ve B840 anakartlar CES’te geliyor