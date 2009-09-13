Galaxy GeForce GTS 250 ile 1GHz GPU hızına ulaşıldı

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Asus'un özel tasarımlı GeForce GTX 285 Matrix modeliyle ekstrem hız aşırtma koşullarında 1.1GHz GPU hızına ulaşılmasından sonra Nvidia cephesinden benzeri yönde yeni bir haber daha geldi. Sadece Nvidia tabanlı ekran kartları hazırlayan Galaxy'nin GeForce GTX 250 modeli, profesyonel ellerde Sıvı Azot ile yapılan hız aşırtma çalışması sonucunda 1GHz GPU hızına çıkartıldı.

Galaxy'nin grafik işlemci çalışma frekansı 738MHz olan GeForce GTX 250 modeli, LN2 yani Sıvı Azot kullanılarak gerçekleştirilen hız aşırtma çalışması sonucunda 1GHz'e çıkartıldı. Yapılan çalışma kapsamında yüksek saat hızına ulaşabilmek için GPU çalışma geriliminin 1.4v seviyesine çıkartıldığı açıklanırken, grafik yongasına ek olarak paralel işlemciler 2200MHz, bellekler ise 2500MHz'e çıkartıldı.

Yapılan çalışma sonucunda 3DMark Vantage testini de stabil olarak tamamlamayı başaran Galaxy GeForce GTS 250 @1GHz, P9517 skorunu elde etmeyi başardı.

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