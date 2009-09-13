Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Galaxy GeForce GTS 250 ile 1GHz GPU hızına ulaşıldı

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
17,4b
1
45
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Büyütmek için üzerine tıklayabilirsiniz!

Asus'un özel tasarımlı GeForce GTX 285 Matrix modeliyle ekstrem hız aşırtma koşullarında 1.1GHz GPU hızına ulaşılmasından sonra Nvidia cephesinden benzeri yönde yeni bir haber daha geldi. Sadece Nvidia tabanlı ekran kartları hazırlayan Galaxy'nin GeForce GTX 250 modeli, profesyonel ellerde Sıvı Azot ile yapılan hız aşırtma çalışması sonucunda 1GHz GPU hızına çıkartıldı.

Galaxy'nin grafik işlemci çalışma frekansı 738MHz olan GeForce GTX 250 modeli, LN2 yani Sıvı Azot kullanılarak gerçekleştirilen hız aşırtma çalışması sonucunda 1GHz'e çıkartıldı. Yapılan çalışma kapsamında yüksek saat hızına ulaşabilmek için GPU çalışma geriliminin 1.4v seviyesine çıkartıldığı açıklanırken, grafik yongasına ek olarak paralel işlemciler 2200MHz, bellekler ise 2500MHz'e çıkartıldı.

Yapılan çalışma sonucunda 3DMark Vantage testini de stabil olarak tamamlamayı başaran Galaxy GeForce GTS 250 @1GHz, P9517 skorunu elde etmeyi başardı.

Büyütmek için üzerine tıklayabilirsiniz!


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
SupermanPrime 9 yıl
+ bu karta 2. bi pcıe güç vermişler de mi ondansonra 1 ghz yapmışlar lol şaka gibi kart gts250 mi acaba ?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
emreonal69 9 yıl
Bunlar kendilerini kasmış, ben hava soğutma /800mhz gpu ile 7168 gpu alıyorum zaten.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
SnCrhn 10 yıl
hava soğutmayla 1ghz gören bir ati varken piyasada,bunlar ln2 yle bu skoru rezil olmak için yapmışlar demektir:D ha derseniz ki mimarileri farklı aynı şey değil, madem bir kıstas yok o zaman yine rezil olmak için yapmışlar demektir:D nvidia devam etsin bence böyle bana uyar.....
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ilgezer 10 yıl
ln2 kullanılmasına içim ısınmadı gitti. herkesin kullanabileceği kadar alçak gönüllü bir yöntem olmadığı gibi sırf rakam uğruna donanımlara çok fazla eziyet çektiriliyor.
GTS 250'nin çapı belli kapasitesi belli daha ne zorluyorlar ki, ihtiyarlamış bir kartı...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
orqun_0693 10 yıl
hedef 2 ghz xD
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
MÜŞAVİR 10 yıl
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


Böyle termit kulesi gibi soğutmayla 1ghz yapsa ne olacak, Ben günlük 1 ghzde kullanabilecekmiyim, HAYIR.

O zaman isterse 10 ghz yapsınlar.

Rahmetli Neyzen'in dediği gibi;

Bana yar olmayan devr-i devranın
İzzet-i ikramını seveyim.
Yansın ipneler alayı,
ln2 veren tedarikçinin gazını seveyim.



Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sadtneverdie 10 yıl
pufff yine geyik yorumlar... amd 1 ghz i görünce vaaay aslansın amd nvidia 1 ghz i görünce saçma sapan yorumlar.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
muhacir 10 yıl
Tabii ki geyik yapılacak ln2 1ghz
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
TiesTorN 10 yıl

sadtneverdie

pufff yine geyik yorumlar... amd 1 ghz i görünce vaaay aslansın amd nvidia 1 ghz i görünce saçma sapan yorumlar.

Hava soğutma ile günlük 1ghz kullanılsın, ona da vay be deriz.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
gkhnkndy 10 yıl

sadtneverdie

pufff yine geyik yorumlar... amd 1 ghz i görünce vaaay aslansın amd nvidia 1 ghz i görünce saçma sapan yorumlar.


ne yani şimdi sıvı azot ile 1 ghz'a çıkmaları çok mu heyecanlandırdı seni
yani hava soğutma ile ulaşılabilen değerler. hani deseydi 2 ghz'i gördü belki dikkatimi çekerdi evet, ama azot ile bu değerler pek de önemli diil
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
safakaltun 10 yıl
açıkcası bana sorarsanız gpu skorundan çok cpu skoru daha hoş gözüktü gözüme 4.3ghz de i7 güzel geldi gözüme ayrıca bir çok kişiye katılıyorum günlğük kullanımda kullanamayacaksam ne işime yarayacakki 1ghz
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
KANUNI61 10 yıl
ati farkı standart 1 ghz sıvı azot yetmemiş birde fanla desdeklemişler :))
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
(((TeAcHeR))) 10 yıl
ah ln2 ah
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
murettep 10 yıl
yahu gtx295 i 2ghz e çıkarsalar ne olacak crysis i 50fps de 25664.kez bitirdim yehu mu diyeceksin
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
BlackBeasT 10 yıl
GT250 ,1ghz çıksa ne olar 1,5ghz çıksa ne olar ,GT295 gpu 2ghz çıkarında görelim hehe...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
melyyh 10 yıl
bunlar gündemi değiştirme , adından söz ettirme çabaları. dx 11 kartlarını çıkarana kadar nv bunun gibi şeyler yapmaya devam edecektir...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
thorismund 10 yıl
4770 1.3v hava soğutma ile 1ghz görüyor, şaka gibi haber bu
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Bloodin +178 madmahmutd +116 Domatore +113 Galatas4ray +104 Tugrul_512bit +86 Mutlak.Sıfır +81 Fenomenon +80 astegon +79 deoks +78 sistemli adam +76
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
17402 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
hız aşırtma, galaxy ve
3 etiket daha Ekran Kartı geforce overclock
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 10 yıl Metroid Prime Trilogy inceleme videosu 10 yıl ZyXEL 802.11n Router Modem ve Ethernet Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Bozulan musluğu kiracı mı yaptırır
DH Forum
Türkiye Espor Futbol Ligi Duyuruldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
NASA, 'geceyle gündüzün buluştuğu'
DonanımHaber
Köpeğim Ölüyor
DH Forum
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim