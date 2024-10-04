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    Anlık Bildirim

    Samsung'un son güncellemesi eski Galaxy cihazlarını bozuyor

    Samsung'un son yazılım güncellemesi, Galaxy S10 ve S10+ gibi eski telefonların arızalanmasına neden oluyor. Samsung, hatalı güncelleme nedeniyle cihazları bozulanlara yönelik bir çözüm sunmuş değil.
    Samsung'un son güncellemesi eski Galaxy cihazlarını bozuyor Tam Boyutta Gör
    Samsung'un en son yazılım güncellemesinin eski Galaxy akıllı telefonlarda önemli sorunlara yol açtığı bildiriliyor. Sorun öncelikle Galaxy S10 ve Note 10 serilerini etkilerken, Galaxy M51 ve A90 modellerinin bazı kullanıcıları da sorun yaşıyor.

    Sorun öncelikle Galaxy S10 ve Note 10 serilerini etkiliyor

    Bu cihazlar güncellemeyi yükledikten sonra bir önyükleme döngüsüne giriyor ve yeniden başlatılamıyor. Bu sorun için bilinen tek geçici çözüm, etkilenen cihazda fabrika ayarlarına sıfırlama yapmak ancak bu çözüm ideal olmaktan uzak çünkü daha önce yedeklenmemiş verilerin kaybolmasına neden oluyor.

    Bu önyükleme döngüsü sorununun temel nedeni ise SmartThings Framework uygulamasının güncellenmesi gibi görünüyor. Bu eski Galaxy modellerinden birine sahipseniz ve telefonunuzu henüz güncellemediyseniz bu sorunla karşılaşmamak için Galaxy Store ayarlarında otomatik uygulama güncellemelerini kapatmanız öneriliyor.

    Galaxy S10 ve S10+ modelleri artık beş yaşında ve bu noktada birçok şirket düzenli güncelleme vermeyi bırakıyor. Bu olay, donanım üreticilerinin eski modellere yazılım desteği sağlarken karşılaşabilecekleri potansiyel zorlukları gözler önüne seriyor. Samsung, hatalı güncellemeden sonra cihazları bozulan kullanıcılara nasıl yardımcı olmayı planladığına dair henüz bir açıklama yapmadı.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    filozof1281 1 hafta önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 1 hafta önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 3 hafta önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 3 hafta önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 2 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 6 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 7 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 8 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 11 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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