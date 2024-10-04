Samsung'un son güncellemesi eski Galaxy cihazlarını bozuyor

Sorun öncelikle Galaxy S10 ve Note 10 serilerini etkiliyor
Bu cihazlar güncellemeyi yükledikten sonra bir önyükleme döngüsüne giriyor ve yeniden başlatılamıyor. Bu sorun için bilinen tek geçici çözüm, etkilenen cihazda fabrika ayarlarına sıfırlama yapmak ancak bu çözüm ideal olmaktan uzak çünkü daha önce yedeklenmemiş verilerin kaybolmasına neden oluyor.
Bu önyükleme döngüsü sorununun temel nedeni ise SmartThings Framework uygulamasının güncellenmesi gibi görünüyor. Bu eski Galaxy modellerinden birine sahipseniz ve telefonunuzu henüz güncellemediyseniz bu sorunla karşılaşmamak için Galaxy Store ayarlarında otomatik uygulama güncellemelerini kapatmanız öneriliyor.
Galaxy S10 ve S10+ modelleri artık beş yaşında ve bu noktada birçok şirket düzenli güncelleme vermeyi bırakıyor. Bu olay, donanım üreticilerinin eski modellere yazılım desteği sağlarken karşılaşabilecekleri potansiyel zorlukları gözler önüne seriyor. Samsung, hatalı güncellemeden sonra cihazları bozulan kullanıcılara nasıl yardımcı olmayı planladığına dair henüz bir açıklama yapmadı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.