Samsung'un son güncellemesi eski Galaxy cihazlarını bozuyor

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Tam Boyutta Gör Samsung'un en son yazılım güncellemesinin eski Galaxy akıllı telefonlarda önemli sorunlara yol açtığı bildiriliyor. Sorun öncelikle Galaxy S10 ve Note 10 serilerini etkilerken, Galaxy M51 ve A90 modellerinin bazı kullanıcıları da sorun yaşıyor.

Sorun öncelikle Galaxy S10 ve Note 10 serilerini etkiliyor

Bu cihazlar güncellemeyi yükledikten sonra bir önyükleme döngüsüne giriyor ve yeniden başlatılamıyor. Bu sorun için bilinen tek geçici çözüm, etkilenen cihazda fabrika ayarlarına sıfırlama yapmak ancak bu çözüm ideal olmaktan uzak çünkü daha önce yedeklenmemiş verilerin kaybolmasına neden oluyor.

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Bu önyükleme döngüsü sorununun temel nedeni ise SmartThings Framework uygulamasının güncellenmesi gibi görünüyor. Bu eski Galaxy modellerinden birine sahipseniz ve telefonunuzu henüz güncellemediyseniz bu sorunla karşılaşmamak için Galaxy Store ayarlarında otomatik uygulama güncellemelerini kapatmanız öneriliyor.

Galaxy S10 ve S10+ modelleri artık beş yaşında ve bu noktada birçok şirket düzenli güncelleme vermeyi bırakıyor. Bu olay, donanım üreticilerinin eski modellere yazılım desteği sağlarken karşılaşabilecekleri potansiyel zorlukları gözler önüne seriyor. Samsung, hatalı güncellemeden sonra cihazları bozulan kullanıcılara nasıl yardımcı olmayı planladığına dair henüz bir açıklama yapmadı.

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