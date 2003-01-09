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Ge-Force 4 MX 440-SE Serisini MX 440 ile karıştırmayın

16 yıl (Son Güncelleme: 16 yıl)
196
1
Diğer
gun
Kurucu ve Yayın Direktörü
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Nvidia'nın ucuz ekran kartlarında ilginç bir uygulamaya gitti. Piyasada gördüğünüz çoğu ucuz GF4 MX 440'lar aslında birer 250/333 Mhz'de çalışan normal Ge-Force 4 Mx 440'dan bile daha yavaş ekran kartları. Ge-Force 4 Mx serisi ilk duyrulduğunda bu model yoktu şimdi fiyatta rekabet sağlanması için eklenmiş olmalı.

  Ge-Force 4
Mx 460		 Ge-Force 4
Mx 440-8X		 Ge-Force 4
Mx 440		 Ge-Force 4
Mx 440-SE		 Ge-Force 4
Mx 420
Çekirdek Hızı 300 Mhz 275 Mhz 270 Mhz 250 Mhz 250 Mhz
Ram Hızı/Tipi 275 Mhz 256 Mhz 200 Mhz 166 Mhz 166 SDR
Tr Ortalama 90 $ 110 $ 70 $ 55 $ 55 $

Burda Ge-Force 4 Mx 440-8X'in daha pahalı olmasının tek nedeni getirisi olmayan ama iyi bir pazarlama gücü olan AGP 8X desteği. Şu an için bu kartlar arasında en iyi seçim Ge-Force 4 MX-460 üzerine olacakdır. Çünkü Agp-8X'in hiç bir katkısı yok. Diğer yandan ülkemizde 440-SE'ler hatta 420'ler 440 Mx diye satılmakta onun için ekran kartınızı alırken dikkat edin bilmediğiniz markaları alırken iyice inceleyip ne olduğuna emin olun. Satıcılarda bu karmaşada hangisinin hangisi olduğunu bilmeyerek hepsi 440 diye size satmaya çalışabilirler kendiniz kontrol, edin kendiniz alın. Bazen 440-MX diye Sdramli 420 Mx bile satılmakta ve aralarındaki performans farkı iki katı da bulabilmekte.


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