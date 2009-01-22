GeCube özel soğutuculu ve 1GB bellekli HD 4870 modelini gösterdi

AMD-ATi tabanlı ekran kartları hazırlayan GeCube, ürün gamına yeni bir model daha ekliyor. Firmanın Radoen HD 4870 temelli yeni ekran kartı hem bellek kapasitesi hem de kullanılan soğutucusu itibariyle referans tasarım Radeon HD 4870 modelinden ayrılıyor.
GeCube'ün GC-HD4870XG5-F3 kodlu yeni modeli 55nm üretim teknolojisiyle geliştirilen RV770XT GPU'sunu kullanıyor. 256-bit bellek veri yolu desteğine ve 800x paralel işlem birimine sahip olan ekran kartı 1024MB GDDR5 bellek ile donatılmış.
Soğutucu ve bellek kapasitesi ile referans tasarımdan ayrıldığını belirttiğimiz yeni modelin saat hızları ise standart değerleri koruyor. Yani DirectX 10.1 destekli ekran kartının grafik işlem birimi 750MHz'de, GDDR5 bellekleri ise 3600MHz'de görev yapıyor.
Unified Video Decoder 2.0 teknolojisiyle HD videolar için GPU tabanlı donanımsal hızlandırma yapabilen model, Crossfire X kurulumlarına da olanak tanıyabiliyor. Çift DVI ve HDTV konnektörleriyle donatılan yeni modelin Avrupa satış fiyatı 260 Avro'dan başlıyor.
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Çok iyi soğutucu olan bir kart, ramlerin üzerinde de soğutucular var.
Donanımdan anlamadığın bariz belli... TDP değerleri belli bir kart o sıcaklığıda bayağı iyidir o kartın... Bende 4870 kullanıyorum merak etme. Yani TDP si belli bir kartı test etsem ne olur test etmesem ne olur? Green serisi sankide ya da soğutma sistem kasa içindeki sıcak havayı dışarı atıyorda. Neyse güldüm vallahi.
Ne çabuk test ettinde hemen kasayı ısıtmakdan başka bir işe yaramaz yorumunu yaptınız. El İsafff.
Emin ol havayı kasa dışına atan fanlardan daha serin çalıştırır bu soğutucu . Kasayı falanda ısıtmaz merak etme, hem ısınsa nolcak bi kaç derece. Eksoz fan sayısını arttır sende. Gerek bile yokya