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GeCube özel soğutuculu ve 1GB bellekli HD 4870 modelini gösterdi

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
19,2b
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20
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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GeCube özel soğutuculu ve 1GB bellekli HD 4870 modelini gösterdi
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AMD-ATi tabanlı ekran kartları hazırlayan GeCube, ürün gamına yeni bir model daha ekliyor. Firmanın Radoen HD 4870 temelli yeni ekran kartı hem bellek kapasitesi hem de kullanılan soğutucusu itibariyle referans tasarım Radeon HD 4870 modelinden ayrılıyor.

GeCube'ün GC-HD4870XG5-F3 kodlu yeni modeli 55nm üretim teknolojisiyle geliştirilen RV770XT GPU'sunu kullanıyor. 256-bit bellek veri yolu desteğine ve 800x paralel işlem birimine sahip olan ekran kartı 1024MB GDDR5 bellek ile donatılmış.

Soğutucu ve bellek kapasitesi ile referans tasarımdan ayrıldığını belirttiğimiz yeni modelin saat hızları ise standart değerleri koruyor. Yani DirectX 10.1 destekli ekran kartının grafik işlem birimi 750MHz'de, GDDR5 bellekleri ise 3600MHz'de görev yapıyor.

Unified Video Decoder 2.0 teknolojisiyle HD videolar için GPU tabanlı donanımsal hızlandırma yapabilen model, Crossfire X kurulumlarına da olanak tanıyabiliyor. Çift DVI ve HDTV konnektörleriyle donatılan yeni modelin Avrupa satış fiyatı 260 Avro'dan başlıyor.

GeCube özel soğutuculu ve 1GB bellekli HD 4870 modelini gösterdi
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CrypticNS 10 yıl
yok mu hala bu kartın testleri?
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serpantin 10 yıl


Çok iyi soğutucu olan bir kart, ramlerin üzerinde de soğutucular var.



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punisher_1947 10 yıl
Piyasada Toxic gibi kartlar mevcut iken alınması pekde içaçıcı değil. HD 4850 ile yola devam.
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wooz 10 yıl
nova bilgisayarda satışta bulunuyor zaten bu ürün novabilgisayar.com/... fiyatı 285$ + kdv
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onefootingrave 10 yıl
Şu kart için ben de soru maiyetinde bir konu açmıştım. Keşke bir kullanan inceleme yapsa ufak. Standart soğutucular sıcağı dışarı atıyorlar doğru da.. O kapalı kutunun içi aşırı ısınıyor. Tabi bi de standart soğutucunun %30 da bile rahatsız eden iğrenç fanı var. Sessiz soğutuyor olsun da kasa içindeki ısıyı dışarı atmak kolay.
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max975 10 yıl
fana bak yavvv...
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YunusYENEROGLU_69_ 10 yıl
Bence kartın sogutma sistemi güzele benziyor.Silent pipe teknolojisi bence gayet güzel isliyor.Referans tasarımdan farklı olması sebebiyle sıcaklıgı hakkında testleri görmeden yorum yapılması saglıklı degil.Yanlız bir sey dikkatimi cekti.Yurd dısı fiyatı bile 260 euro dan baslıyor.Bir an nvidia aklıma geldi :O)
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Pandemic 10 yıl
@Huzur_02
Donanımdan anlamadığın bariz belli... TDP değerleri belli bir kart o sıcaklığıda bayağı iyidir o kartın... Bende 4870 kullanıyorum merak etme. Yani TDP si belli bir kartı test etsem ne olur test etmesem ne olur? Green serisi sankide ya da soğutma sistem kasa içindeki sıcak havayı dışarı atıyorda. Neyse güldüm vallahi.
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maviay1980 10 yıl
üf 800x paralel işlemci birimi Ati mi yapar HD 5800X4 gelecekmiş hadi hayırlısı...
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maviay1980 10 yıl
Soğutucu+ısı boruları ben silent pipe 2 kullanıyordum ısı borulu kartlarda gpu daha az ısınıyo neden diyecek olursan bakır borular ısıyı kolay emiyo fan çalıştığından üstün soğutmasıyla referans kartlardan ayrılır.GeCube Mecube ama iyi atbi fiyatı banlamak lazım...
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Pandemic 10 yıl
Kasayı ısıtmaktan başka birşey yapmaz...
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Huzur_02 10 yıl

Orjinalden alıntı: safakhan

Kasayı ısıtmaktan başka birşey yapmaz...


Ne çabuk test ettinde hemen kasayı ısıtmakdan başka bir işe yaramaz yorumunu yaptınız. El İsafff.
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SeRo-34 10 yıl

Orjinalden alıntı: safakhan

Kasayı ısıtmaktan başka birşey yapmaz...



Emin ol havayı kasa dışına atan fanlardan daha serin çalıştırır bu soğutucu . Kasayı falanda ısıtmaz merak etme, hem ısınsa nolcak bi kaç derece. Eksoz fan sayısını arttır sende. Gerek bile yokya
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StreamRolleR 10 yıl
baya bi geç oldu gecube
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