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GeForce GTX 275'in teknik detayları belirginleşiyor

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Nvidia'nın hazırlıkları devam eden GeForce GTX 275 modelinin başta saat hızları olmak üzere merak edilen teknik detalarının üzerinde sır perdesi aralanmaya başladı. AMD-ATi'nin Nisan ayında kullanıma sunmayı planladığı Radeon HD 4890 modeline cevap olarak hazırlanan ekran kartı, görünüşe bakılırsa GeForce GTX 260 ve GeForce GTX 285'in bazı özelliklerini taşıyan melez bir tasarım olacak.

Açıklanan detaylara göre GeForce GTX 275 üzerinde 55nm üretim teknolojisiyle hazırlanna GT200b GPU'su yer alacak. Grafik işlemci hızının 633MHz olarak belirlendiği söylenen kartın bellekleri ise 2328MHz'de görev yapacak. GeForce GTX 260 modelinde olduğu gibi 448-bit bellek veri yolu desteğine ve GeForce GTX 285 modelinde olduğu gibi 240x paralel işlem birimine sahip olacağı bildirilen kart çift slot soğutucu kullanacak.

Radeon HD 4890 modelinin rakibi olarak pazara giriş yapması beklenene GeForce GTX 275 modelinin, Nisan ayının ikinci haftası içerisinde Radeon HD 4890 ile benzer bir fiyatlandırma stratejisi yani muhtemelen 250$ altı fiyatla pazara giriş yapacağı belirtiliyor.


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Rusty 10 yıl
Gtx275 gtx285 e çok yakın sonuçlar vereceği kanısındayım.Bit haricinde gtx285 den çok bir farkı olmayacak.Yani nvidia kendi eliyle gtx285 i öldürüp g80 - g92 gts varyasyonunu yaşayabilir:)
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drkayzer 10 yıl
güzel karta benziyor dur bakalım görecez
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Vuze 10 yıl
atiden bir hamle gelicektir beklemedeyiz haber için teşekkürler
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(((TeAcHeR))) 10 yıl
owwwww.gtx275 hiçte boş gelmiyor valla

helal olsun nvıdıa ya



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ramiX 10 yıl
rekabettin gözünü seveyim. ben HD5XXX serisi ile çift çekirdek ve 512 bit Gddr5 GPU ları ve nVidia nın yeni üst segment GPU mimarisini (tabi nVidia içinde Gddr5 ve 512 bit) baz alacak GT3XX leri bekliyorum. şimdi firmalar birbirlerine diş gösteriyorlar. o zaman kim daha başarılı olacak.
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575m 10 yıl
Tam tahmin ettiğim gibi.Bir nevi gx285in 448bit-896mb olanı.Çok hafiften saat hızı ile oynanmış o kadar.Bakalım 4890 ile nasıl bir mücadeleye girişecek.Fiyat faktörünün önemli rol alacağını düşünüyorum.
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gallagher2001 10 yıl
2010 eylule kadar beklesek yeter mi :DDD
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hardware wizard 10 yıl
oh oh böyle giderse bedava ekran kartı alıcazzz.ekran kartı değiştirmek isteyen varsa benim gibi beklesin biraz derim.
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max975 10 yıl
iyi bkalım iş yapacakmı?
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