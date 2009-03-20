GeForce GTX 275'in teknik detayları belirginleşiyor

Nvidia'nın hazırlıkları devam eden GeForce GTX 275 modelinin başta saat hızları olmak üzere merak edilen teknik detalarının üzerinde sır perdesi aralanmaya başladı. AMD-ATi'nin Nisan ayında kullanıma sunmayı planladığı Radeon HD 4890 modeline cevap olarak hazırlanan ekran kartı, görünüşe bakılırsa GeForce GTX 260 ve GeForce GTX 285'in bazı özelliklerini taşıyan melez bir tasarım olacak.

Açıklanan detaylara göre GeForce GTX 275 üzerinde 55nm üretim teknolojisiyle hazırlanna GT200b GPU'su yer alacak. Grafik işlemci hızının 633MHz olarak belirlendiği söylenen kartın bellekleri ise 2328MHz'de görev yapacak. GeForce GTX 260 modelinde olduğu gibi 448-bit bellek veri yolu desteğine ve GeForce GTX 285 modelinde olduğu gibi 240x paralel işlem birimine sahip olacağı bildirilen kart çift slot soğutucu kullanacak.

Radeon HD 4890 modelinin rakibi olarak pazara giriş yapması beklenene GeForce GTX 275 modelinin, Nisan ayının ikinci haftası içerisinde Radeon HD 4890 ile benzer bir fiyatlandırma stratejisi yani muhtemelen 250$ altı fiyatla pazara giriş yapacağı belirtiliyor.